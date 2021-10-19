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Гризманн догнал Жиру по голам в Лиге чемпионов

вчера, 23:16
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)2 : 3Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн забил 2 гола в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (2:2, второй тайм).

Эти голы стали для француза 34-м и 35-м в турнире. По этому показателю Гризманн догнал нападающего «Милана» Оливье Жиру.

В рейтинге французских бомбардиров ЛЧ Антуан теперь делит с Жиру 5-е место. Опережают их Давид Трезеге (38), Жан-Пьер Папен (39), Тьерри Анри (59) и Карим Бензема (73).

Недавно Гризманн достиг солидной отметки в составе сборной Франции.

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Все комментарии
David Young
David Young ответ RICHBACK (раскрыть)
сегодня в 16:22
Интересная информация, спасибо Вам.
RICHBACK
RICHBACK
сегодня в 16:20
Автор щедрый!)
У Антуана 35 голов еврокубках = 29 в Лиге Чемпионов + 6 в Лиге Европы (1 гол за Реал Сосьедад в Лиге Чемпионов в разных источниках то учитывают, то нет)
У Оливье тоже 35 голов в еврокубках = 19 в Лиге Чемпионов + 15 в Лиге Европы + 1 в Суперкубке УЕФА

Антуан обошел Килиана Мбаппе, который вчера забил свой 28 гол в Лиге Чемпионов
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:47
Бензема ему точно не догнать.
протон
протон
сегодня в 00:52
С возвращением домой, товарищ лейтенант
Cat01
Cat01
вчера в 23:19
Тае играть дальше
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