Гризманн догнал Жиру по голам в Лиге чемпионов

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн забил 2 гола в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (2:2, второй тайм).
Эти голы стали для француза 34-м и 35-м в турнире. По этому показателю Гризманн догнал нападающего «Милана» Оливье Жиру.
В рейтинге французских бомбардиров ЛЧ Антуан теперь делит с Жиру 5-е место. Опережают их Давид Трезеге (38), Жан-Пьер Папен (39), Тьерри Анри (59) и Карим Бензема (73).
Недавно Гризманн достиг солидной отметки в составе сборной Франции.
У Антуана 35 голов еврокубках = 29 в Лиге Чемпионов + 6 в Лиге Европы (1 гол за Реал Сосьедад в Лиге Чемпионов в разных источниках то учитывают, то нет)
У Оливье тоже 35 голов в еврокубках = 19 в Лиге Чемпионов + 15 в Лиге Европы + 1 в Суперкубке УЕФА
Антуан обошел Килиана Мбаппе, который вчера забил свой 28 гол в Лиге Чемпионов
У Антуана 35 голов еврокубках = 29 в Лиге Чемпионов + 6 в Лиге Европы (1 гол за Реал Сосьедад в Лиге Чемпионов в разных источниках то учитывают, то нет)
У Оливье тоже 35 голов в еврокубках = 19 в Лиге Чемпионов + 15 в Лиге Европы + 1 в Суперкубке УЕФА
Антуан обошел Килиана Мбаппе, который вчера забил свой 28 гол в Лиге Чемпионов