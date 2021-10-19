Гризманн догнал Жиру по голам в Лиге чемпионов

1634674578

вчера, 23:16

Нападающий «Атлетико» забил 2 гола в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (2:2, второй тайм).

Эти голы стали для француза 34-м и 35-м в турнире. По этому показателю Гризманн догнал нападающего «Милана» .

В рейтинге французских бомбардиров ЛЧ Антуан теперь делит с Жиру 5-е место. Опережают их Давид Трезеге (38), Жан-Пьер Папен (39), Тьерри Анри (59) и Карим Бензема (73).

Недавно Гризманн достиг солидной отметки в составе сборной Франции.