«Спартак» лучший в РПЛ по соотношению созданных и допущенных моментов

Международный центр спортивных исследований (CIES) составил рейтинг команд РПЛ по созданным и допущенным голевым моментам в этом сезоне.
В рейтинге учитывались созданные и допущенные голевые моменты за первые 10 туров РПЛ. После этого высчитывался коэффициент соотношения созданных и допущенных шансов.
И всё таки. Почему Олич, резко дал галопа и ушел в точку?). Кто-то настойчиво подмигивал?)).
И всё таки. Почему Олич, резко дал галопа и ушел в точку?). Кто-то настойчиво подмигивал?)).
А то ведь по статистике лучшие, а на поле промахиваемся или бьём во вратаря. Особенно расстроила реализация с Рубином в 1 туре, где мог был разгром казанцев.
А то ведь по статистике лучшие, а на поле промахиваемся или бьём во вратаря. Особенно расстроила реализация с Рубином в 1 туре, где мог был разгром казанцев.
Кому то просто нечем заняться.
Всем здоровья.
Кому то просто нечем заняться.
Всем здоровья.