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«Спартак» лучший в РПЛ по соотношению созданных и допущенных моментов

вчера, 12:39

Международный центр спортивных исследований (CIES) составил рейтинг команд РПЛ по созданным и допущенным голевым моментам в этом сезоне.

В рейтинге учитывались созданные и допущенные голевые моменты за первые 10 туров РПЛ. После этого высчитывался коэффициент соотношения созданных и допущенных шансов.

«Спартак» лучший в РПЛ по соотношению созданных и допущенных моментов

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Все комментарии
ЧиП
ЧиП
сегодня в 16:56
Спартак просто лучший!
Сп62
Сп62
вчера в 20:53
На основании этой таблицы Спартаку необходимо добавить как минимум 4 очка.
протон
протон
вчера в 20:35
Оборона у Зенита ппц, конечно. Ловрена пора на свалку и искать норм защитника.
oFANATo
oFANATo
вчера в 17:23
спартак на 7 месте в таблице РПЛ.....вот все что нужно знать про спартак.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:56
Правильно конь говорит, что этот рейтинг и гроша ломаного не стоит. Надо другой рейтинг составить. Кому чаще других не ставят пенки. Смотришь, так один из братьев из ларца, станет скоро лучшим тренером РПЛ).
И всё таки. Почему Олич, резко дал галопа и ушел в точку?). Кто-то настойчиво подмигивал?)).
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 16:27
Весь этот рейтинг не стоит и гроша в сравнении с турнирной таблицей.
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 16:10
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 14:50
    Где в этой таблице ляпы судей в пользу армейцев и лазурных?
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 14:48
    Какой-то бред, не иначе
    112910415
    112910415
    вчера в 14:39
    разрыв с реальностью совершенно прискорбный
    димон 37
    димон 37 ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 14:33
    И с лошаками понсе в пустые не попал
    YVG
    YVG
    вчера в 14:29, ред.
    Странно, почему такой лучший показатель приводит команду в середину таблицы? Не понятно что-то, нужно спросить у Ловчева или Мостового, почему.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 14:25
    Правильно, поэтому в середине турнирной талицы.
    ДСА
    ДСА
    вчера в 13:55
    Ясно, что Спартак самая зрелищная российская команда.
    makkie
    makkie ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 13:51
    Хотя бы треть, уже в тройке бы были )))
    Futurista
    Futurista ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    вчера в 13:40, ред.
    Просто не везло Спартаку...и это ясно из этих цифр...а коням наоборот)...
    Futurista
    Futurista ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 13:39
    Хотя бы половину забивать...
    за
    за
    вчера в 13:28
    Судя по новостям, у Локо красивые слова, у Спартака красивые цифры. А кули толку то??
    makkie
    makkie
    вчера в 13:25
    Еще бы забивали 100% моменты.
    А то ведь по статистике лучшие, а на поле промахиваемся или бьём во вратаря. Особенно расстроила реализация с Рубином в 1 туре, где мог был разгром казанцев.
    brooks
    brooks
    вчера в 13:23
    Этот рейтинг не позволит подняться выше в турнирной таблице. Так что это всё вода.
    drug01
    drug01
    вчера в 13:15
    Нужны очки и.... Место
    sir_Alex
    sir_Alex
    вчера в 13:15
    Сколько анализируется всякой ерунды.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 13:06
    Вот кому нужны эти циферки??? Спартак лучший, а по таблице этого не скажешь. Навыдумывали всякой хрени, подсчитывают что то, высчитывают коэффициенты какие то.....Скоро будут считать, кто сколько раз плюнул на поле и как это влияет на результативность.
    Кому то просто нечем заняться.
    Всем здоровья.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 13:06
    Всё это не о чём !!! Лучшие на седьмом месте в турнирной таблице не бывают , - Аксиома !!!
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 13:04
    Лучший на бумаге, а вот очков в турнирной таблице что - то маловато...
    старина
    старина
    вчера в 12:44
    Видимо брали данные Джикии и Жиго.Соболь и Ларсон пока что для мебели
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 12:42
    Хрень всякую печатают.Впрочем,пусть тэтэдэшники и дальше лидируют во всём.кроме графы очки(реализация).Впрочем,делаю исключение на предстоящий матч РПЛ-пусть всё сложится!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 12:40
    Скорее всего упущенных...
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