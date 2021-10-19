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Златан играет в ЛЧ в возрасте 40 лет и 16 дней. Старше был только Гиггз

вчера, 23:46
ПортуЛоготип футбольный клуб Порту1 : 0Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

«Милан» встречается с «Порту» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов (0:1, второй тайм).

Во втором тайме на поле вместо Оливье Жиру вышел нападающий итальянской команды Златан Ибрагимович.

Для шведского форварда, который только недавно восстановился от травмы, это первая игра в ЛЧ с ноября 2017 года. Тогда он выступал за «Манчестер Юнайтед». В составе «Милана» Златан не играл в ЛЧ с 2012 года.

Помимо этого, Ибрагимович проводит матч в Лиге чемпионов в возрасте 40 лет и 16 дней. Среди полевых игроков старше него в турнире играл только Райан Гиггз (40 лет, 123 дня).

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Все комментарии
Zhgoon
Zhgoon ответ juvenale (раскрыть)
сегодня в 08:58
В прошлом сезоне Роналду похлеще влепил вратарю по лицу. Даже в мяч не сыграл. В итоге даже желтую не получил.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 03:07
Долго рекорд не устоит
протон
протон
сегодня в 00:55
Такая карьера и без ушастого(( жаль, столько всяких лепешек титул брали, а Златан нет, хотя играл то в топах всю карьеру
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 00:27
Златан Ибрагимович!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:22
Скоро и Гиггза догонит!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:11
Немного до Гиггза осталось
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:03
Его присутствие не помогло.
juvenale
juvenale
вчера в 23:55
его должны были удалять
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 23:54
Все так же бодр и весел и все так же противникам прилетает ногой по голове.
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