Златан играет в ЛЧ в возрасте 40 лет и 16 дней. Старше был только Гиггз

1634676378

вчера, 23:46

«Милан» встречается с «Порту» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов (0:1, второй тайм).

Во втором тайме на поле вместо Оливье Жиру вышел нападающий итальянской команды .

Для шведского форварда, который только недавно восстановился от травмы, это первая игра в ЛЧ с ноября 2017 года. Тогда он выступал за «Манчестер Юнайтед». В составе «Милана» Златан не играл в ЛЧ с 2012 года.

Помимо этого, Ибрагимович проводит матч в Лиге чемпионов в возрасте 40 лет и 16 дней. Среди полевых игроков старше него в турнире играл только (40 лет, 123 дня).