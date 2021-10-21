«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к Альбе

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вчера, 10:59

Защитник «Барселоны» попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» предпримут попытку подписать футболиста в зимнее или летнее трансферное окно. Каталонский клуб будет готов отпустить Альбу, если поступит хорошее предложение. «Сине-гранатовые» уже определились с заменой защитнику, если он покинет команду.

В нынешнем сезоне Альба провёл 6 матчей за «Барселону», записав на свой счёт 2 результативные передачи.