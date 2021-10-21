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«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к Альбе

вчера, 10:59

Защитник «Барселоны» Жорди Альба попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» предпримут попытку подписать футболиста в зимнее или летнее трансферное окно. Каталонский клуб будет готов отпустить Альбу, если поступит хорошее предложение. «Сине-гранатовые» уже определились с заменой защитнику, если он покинет команду.

В нынешнем сезоне Альба провёл 6 матчей за «Барселону», записав на свой счёт 2 результативные передачи.

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Все комментарии
shur
shur
вчера в 12:45
...плюсы, будет играть на Рона, как в своё время на Месси, минусы, конечно
какой из него защитник, а у МЮ проблемы в защите...........! Интересно получается,
Рамос+Мессси, Рон+ Альба , Реал+Барса, заклятые в дружбе...., старость не радость...!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 12:43, ред.
Согласно сообщению, «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность шокового шага для Жорди Альбы с учетом одного из двух предстоящих трансферных окон. «Барселона» не прочь нажиться на 32-летнем футболисте, который является одним из самых высокооплачиваемых игроков.

Жорди провел семь лет своего становления в «Барселоне»(молодежный клуб), прежде чем закончил свои юные игровые дни в «Корнелье». Однако, игрок наконец оказался в центре внимания «Валенсии», добившись значительного прогресса с 2009 по 2012 год, прежде чем вернуться в «Барселону» после успешной и впечатляющей кампании Евро-2012.

С тех пор 32-летний футболист был опорой «Блауграны» и провел 391 матча, забив при этом 22 гола и сделав 83 передачи. Его первоклассные выступления всегда вызывали слухи вокруг Альбы, и несколько европейских воротил проявляли к нему интерес на протяжении многих лет. В настоящее время «Манчестер Юнайтед» нацелился на защитника «Барселоны».

Интерес со стороны «Манчестер Юнайтед» стал немного неожиданностью, учитывая, что Люк Шоу возродился последние пару сезонов или около того. Поскольку Алекс Теллес является достойным резервным вариантом для английского игрока, очевидно, нет необходимости подписывать левого защитника.

Вместо этого «Манчестер Юнайтед» будет хорошо обслужен, укрепив свою полузащиту и заключив контракт с опорным полузащитником, которого им сейчас отчаянно не хватает в своей команде. Тем не менее, похоже, что, , «Манчестер Юнайтед» вполне может сделать свой ход за Альбу, а «Барселона» готова вывести его из игры.

Альба в настоящее время является одним из самых высокооплачиваемых игроков в Барселоне, и в то время, когда им нужно продолжать снижать зарплату, каталонские гиганты рассматривают 32-летнего игрока как идеального кандидата для жертв. Вдобавок, поскольку Хосе Гая стал для них ключевой мишенью, «Барселона» вполне могла позволить себе нажиться на Альбе.

Однако «Манчестер Юнайтед» подпишет Альбу только по заниженной цене, учитывая, что он получает высокую зарплату в «Барселоне», которая желает возместить значительную сумму от его продажи. Что теперь еще неизвестно, так это то, сделает ли «Манчестер Юнайтед» свой ход в пользу ветерана-защитника или вместо этого он останется на «Камп Ноу».
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:44
Ну хоть уменьшит зарплатную ведомость Барселоны.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 11:21
Да ну. пусть там и заканчивает. Симулянт тот ещё.
galem72
galem72
вчера в 11:15
Ага, а ещё к Пике и Бускетсу!
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