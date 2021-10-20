«Ман Юнайтед» и «Ман Сити» интересуются хавбеком Ольмо из «РБ Лейпциг»

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вчера, 17:24

Полузащитник «РБ Лейпциг» заинтересовал топ-клубы Англии.

Журналист Bild Кристиан Фальк сообщает, что испанским хавбеком интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Скауты МЮ просматривали Ольмо на нескольких матчах.

Отмечается, что переход Ольмо возможен, если «Барселона» не сможет заплатить за него запрашиваемую сумму — каталонцы в последний день летнего трансферного окна договорились с игроком о 5-летнем контракте.