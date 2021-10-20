«Ман Юнайтед» и «Ман Сити» интересуются хавбеком Ольмо из «РБ Лейпциг»

Полузащитник «РБ Лейпциг» Дани Ольмо заинтересовал топ-клубы Англии.
Журналист Bild Кристиан Фальк сообщает, что испанским хавбеком интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Скауты МЮ просматривали Ольмо на нескольких матчах.
Отмечается, что переход Ольмо возможен, если «Барселона» не сможет заплатить за него запрашиваемую сумму — каталонцы в последний день летнего трансферного окна договорились с игроком о 5-летнем контракте.
«Барселона» особенно увлечена им, поскольку президент Лапорта отчаянно пытается подписать игроков «Барселоны», другими словами, игроков, которые прошли через Ла Масию и понимают клуб.
Ольмо - один из таких игроков, и многочисленные отчеты за последние несколько месяцев показали, что они могут сделать ход в январе или следующим летом.
Основная проблема для них - это финансовые проблемы, поскольку испанские гиганты переживают финансовые потрясения и не в состоянии заплатить ему деньги, которые Лейпциг хотел бы получить за один из их ценных активов.
Если это остановило ход, похоже, оба манчестерских клуба ждут своего часа.
«Конечно, у «Барселоны» тоже есть надежды на Ольмо, но у них нет денег сзади и спереди, и сомнительно, что они могут себе это позволить», - сказал Фальк.
«Скауты «Манчестер Юнайтед» наблюдали за Ольмо практически на каждом домашнем матче».
«Вы можете себе представить, что он понравится и Пепу Гвардиоле, потому что он идеально вписался бы в систему команды».
«Юнайтед и Сити - мои фавориты на данный момент, если Ольмо будет выпущен».
«Барселона» особенно увлечена им, поскольку президент Лапорта отчаянно пытается подписать игроков «Барселоны», другими словами, игроков, которые прошли через Ла Масию и понимают клуб.
Ольмо - один из таких игроков, и многочисленные отчеты за последние несколько месяцев показали, что они могут сделать ход в январе или следующим летом.
Основная проблема для них - это финансовые проблемы, поскольку испанские гиганты переживают финансовые потрясения и не в состоянии заплатить ему деньги, которые Лейпциг хотел бы получить за один из их ценных активов.
Если это остановило ход, похоже, оба манчестерских клуба ждут своего часа.
«Конечно, у «Барселоны» тоже есть надежды на Ольмо, но у них нет денег сзади и спереди, и сомнительно, что они могут себе это позволить», - сказал Фальк.
«Скауты «Манчестер Юнайтед» наблюдали за Ольмо практически на каждом домашнем матче».
«Вы можете себе представить, что он понравится и Пепу Гвардиоле, потому что он идеально вписался бы в систему команды».
«Юнайтед и Сити - мои фавориты на данный момент, если Ольмо будет выпущен».