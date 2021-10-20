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«Ман Юнайтед» и «Ман Сити» интересуются хавбеком Ольмо из «РБ Лейпциг»

вчера, 17:24

Полузащитник «РБ Лейпциг» Дани Ольмо заинтересовал топ-клубы Англии.

Журналист Bild Кристиан Фальк сообщает, что испанским хавбеком интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Скауты МЮ просматривали Ольмо на нескольких матчах.

Отмечается, что переход Ольмо возможен, если «Барселона» не сможет заплатить за него запрашиваемую сумму — каталонцы в последний день летнего трансферного окна договорились с игроком о 5-летнем контракте.

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 21:31
Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед заинтересованы в том, чтобы Дани Ольмо из РБ Лейпциг перебрался, если появится шанс. Ольмо - одна из звезд Лейпцига, и его регулярно связывают с уходом из немецкого клуба.

«Барселона» особенно увлечена им, поскольку президент Лапорта отчаянно пытается подписать игроков «Барселоны», другими словами, игроков, которые прошли через Ла Масию и понимают клуб.

Ольмо - один из таких игроков, и многочисленные отчеты за последние несколько месяцев показали, что они могут сделать ход в январе или следующим летом.

Основная проблема для них - это финансовые проблемы, поскольку испанские гиганты переживают финансовые потрясения и не в состоянии заплатить ему деньги, которые Лейпциг хотел бы получить за один из их ценных активов.
Если это остановило ход, похоже, оба манчестерских клуба ждут своего часа.

«Конечно, у «Барселоны» тоже есть надежды на Ольмо, но у них нет денег сзади и спереди, и сомнительно, что они могут себе это позволить», - сказал Фальк.

«Скауты «Манчестер Юнайтед» наблюдали за Ольмо практически на каждом домашнем матче».

«Вы можете себе представить, что он понравится и Пепу Гвардиоле, потому что он идеально вписался бы в систему команды».

«Юнайтед и Сити - мои фавориты на данный момент, если Ольмо будет выпущен».
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:24
Показал себя в ЛЧ и сразу спрос!
asraeil
asraeil
вчера в 17:36
Подписать может любой клуб...
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:29
Смогут если захотят.
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:27
Конкуренция на игрока....однако...хороший выбор у парня
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