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«Ньюкасл» может продать четырёх ключевых игроков уже в январе

вчера, 11:37

В «Ньюкасле» грядёт перестройка после покупки команды саудовцами.

В ближайшее время может быть уволен наставник «сорок» Стив Брюс, однако изменения произойдут не только на тренерском мостике. Уже в январе «Ньюкасл» может расстаться с рядом футболистов основного состава. Речь идёт о защитнике Джамаале Лассельсе, полузащитниках Джонджо Шелви и Мэтте Ритчи, а также нападающем Жоэлинтоне. Вместо этих игроков в состав должны будут прийти звёздные футболисты.

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 15:05
Джонджо Шелви

Он был первым игроком «Ньюкасла», который выступил с речью после покупки клуба Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии, и в интервью сказал, что хотел бы остаться и «бороться за место, чтобы стать частью проекта, за эти стремления и цели. У меня осталось 18 месяцев по контракту, поэтому я должен показать себя ответственным, кто я есть». Однако начало сезона для английского полузащитника оказалось не таким, как ожидалось. Шелви, приехавший в «Ньюкасл» в сезоне 2015/2016, сыграл всего 2 игры (одну в стартовом составе) в Премьер-Лиге(в этом сезоне).

Мэтт Ричи

Единственный игрок, сыгравший на сегодняшний день все матчи Премьер-Лиги (8 из 8). Однако СМИ предполагают, что 32-летний Ричи замедлит прогресс Джамаля Льюиса, футболиста, за которого «Сороки» заплатили 15 миллионов фунтов стерлингов и пока не показали ожидаемых результатов. Хотя шотландский нападающий (теперь вернувшийся) является одним из лидеров команды, он будет одной из фигур, принесенных в жертву для изменения состава.
112910415
112910415
вчера в 14:11
а кто у них тамошний Рангник ?
A.S.A
A.S.A
вчера в 14:07, ред.
Ну Ритчи и Шелви уже можно списать хотя бы по возрасту, бразильскому центрфорварду вот придется искасть новый клуб, т.к клубу нужны "звезды"...хотя можно и оставить, если будут хорошие исполнители в полузащите, которые будут снабжать его хорошими передачами, возможно и результативность его возрастет. А вот Лассельса стоит оставить, как никак капитан команды, да и не сказал бы что привозит в защите.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:44
Интересно будет посмотреть.
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:20
А вот Лассельсе думаю можно было и оставить!Он погоды не испортит!
Cat01
Cat01
вчера в 11:38
Будут новых брать
drug01
drug01
вчера в 11:38
Надо брать скорее
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