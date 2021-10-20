«Ньюкасл» может продать четырёх ключевых игроков уже в январе

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вчера, 11:37

В «Ньюкасле» грядёт перестройка после покупки команды саудовцами.

В ближайшее время может быть уволен наставник «сорок» Стив Брюс, однако изменения произойдут не только на тренерском мостике. Уже в январе «Ньюкасл» может расстаться с рядом футболистов основного состава. Речь идёт о защитнике , полузащитниках и , а также нападающем Жоэлинтоне. Вместо этих игроков в состав должны будут прийти звёздные футболисты.