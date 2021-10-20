«Ньюкасл» может продать четырёх ключевых игроков уже в январе

В «Ньюкасле» грядёт перестройка после покупки команды саудовцами.
В ближайшее время может быть уволен наставник «сорок» Стив Брюс, однако изменения произойдут не только на тренерском мостике. Уже в январе «Ньюкасл» может расстаться с рядом футболистов основного состава. Речь идёт о защитнике Джамаале Лассельсе, полузащитниках Джонджо Шелви и Мэтте Ритчи, а также нападающем Жоэлинтоне. Вместо этих игроков в состав должны будут прийти звёздные футболисты.
Он был первым игроком «Ньюкасла», который выступил с речью после покупки клуба Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии, и в интервью сказал, что хотел бы остаться и «бороться за место, чтобы стать частью проекта, за эти стремления и цели. У меня осталось 18 месяцев по контракту, поэтому я должен показать себя ответственным, кто я есть». Однако начало сезона для английского полузащитника оказалось не таким, как ожидалось. Шелви, приехавший в «Ньюкасл» в сезоне 2015/2016, сыграл всего 2 игры (одну в стартовом составе) в Премьер-Лиге(в этом сезоне).
Мэтт Ричи
Единственный игрок, сыгравший на сегодняшний день все матчи Премьер-Лиги (8 из 8). Однако СМИ предполагают, что 32-летний Ричи замедлит прогресс Джамаля Льюиса, футболиста, за которого «Сороки» заплатили 15 миллионов фунтов стерлингов и пока не показали ожидаемых результатов. Хотя шотландский нападающий (теперь вернувшийся) является одним из лидеров команды, он будет одной из фигур, принесенных в жертву для изменения состава.
Он был первым игроком «Ньюкасла», который выступил с речью после покупки клуба Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии, и в интервью сказал, что хотел бы остаться и «бороться за место, чтобы стать частью проекта, за эти стремления и цели. У меня осталось 18 месяцев по контракту, поэтому я должен показать себя ответственным, кто я есть». Однако начало сезона для английского полузащитника оказалось не таким, как ожидалось. Шелви, приехавший в «Ньюкасл» в сезоне 2015/2016, сыграл всего 2 игры (одну в стартовом составе) в Премьер-Лиге(в этом сезоне).
Мэтт Ричи
Единственный игрок, сыгравший на сегодняшний день все матчи Премьер-Лиги (8 из 8). Однако СМИ предполагают, что 32-летний Ричи замедлит прогресс Джамаля Льюиса, футболиста, за которого «Сороки» заплатили 15 миллионов фунтов стерлингов и пока не показали ожидаемых результатов. Хотя шотландский нападающий (теперь вернувшийся) является одним из лидеров команды, он будет одной из фигур, принесенных в жертву для изменения состава.