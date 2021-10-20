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Бруну Фернандеш хотел уйти из «Манчестер Юнайтед» из-за Суперлиги

вчера, 16:32

Полузащитник Бруну Фернандеш мог покинуть «Манчестер Юнайтед».

В апреле «красные дьяволы» вступили в Суперлигу, такое решение клуба возмутило португальца. Если бы проект Суперлиги удался, Бруну Фернандеш был бы готов подать запрос о трансфере из «Манчестер Юнайтед». Однако идея турнира провалилась, поэтому полузащитник остался в МЮ.

В нынешнем сезоне Бруну Фернандеш провёл 11 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, записав на свой счёт 4 гола и 4 результативные передачи.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 12:37
Лично я согласен с Бруно 🤟
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 20:42
По сообщениям, Бруно Фернандес пригрозил протолкнуть запрос на трансфер после того, как узнал, что «Манчестер Юнайтед» был одним из 12 клубов, которые подписались на предложенную Европейскую Суперлигу.

Фернандес стал одним из самых важных игроков в команде «Манчестер Юнайтед» после своего приезда из «Спортинга» в январе 2020 года.

Как сообщается, Фернандес присоединился к таким, как Люк Шоу, в высказывании против решения клуба присоединиться к турниру в апреле.

Говорят, что Фернандес и его товарищ по команде были разгневаны участием клуба в спорной лиге и приняли некоторые серьезные меры, чтобы иерархия Юнайтеда поняла их позицию.

Феранандес был в ярости, узнав, что «Юнайтед» был одной из 12 команд, в которые входили все клубы большой шестерки Англии, которые хотели принять участие в лиге.

Сообщается, что пара допросила исполнительного вице-председателя Вудворда об участии клуба и раскритиковала руководителя «Манчестер Юнайтед» за то, что он обращается с игроками как с «детьми» и «активами».

Чтобы прояснить свою позицию, 27-летний футболист, как сообщается, пригрозил покинуть клуб, если они продолжат свои планы.

Фернандес также публично высказал свое мнение в то время, став одним из самых громких игроков, высказавшихся против планов Европейской Суперлиги, заявив, что «мечты нельзя купить».

Игрок Вулверхэмптона Даниэл Поденсе опубликовал эмоциональный пост, в котором резко раскритиковал переговоры, а Фернандес поделился постом крайнего нападающего и подписал его: «Мечты нельзя купить (купить)».

Другие игроки, такие как бывший защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен, Месут Озил и Янник Боласи, также наметили планы, которые оказались крайне непопулярными.

Это их выбор, и взгляды, я тоже с ними...
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 19:16
Официально никто не вышел.Как только Мадрид выиграет все суды ,а он уже их все выиграл ,сейчас у УЕФА есть право на апелляцию ,но как только все это закончится Мадрид поставит условия ,или все играют ,или же каждый клуб отдает в казну по 150 лямов где Реал Юве и Барса поделят их между собою .
УЕСКА
УЕСКА ответ Lucky luciano (раскрыть)
вчера в 18:34
Со всеми клубами из Европы а вот с кем собираются играть Ювентус, Реал и Барселона я не знаю. В 10 кругов между собой чтоли играть будут?
Lucky luciano
Lucky luciano ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 18:22
и с кем бы они играли)
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:03
Просто зарплату бы захотел увеличить.
sv_1969
sv_1969 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 17:51
Приветствую!Не все топы согласились выступать там!
dadrail
dadrail
вчера в 17:42
Ну позиция понятна....
sihafazatron
sihafazatron ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 17:27
Да согласен. Имел ввиду, что вариантов было бы намного меньше
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 17:21
Правильная позиция.
УЕСКА
УЕСКА ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 17:11
В ПСЖ или Баварию например. Чем не топы?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:43
И куда бы он ушел? Если бы все-таки суперлигу создали б, то все топовые клубы участвовали бы в ней. Я не думаю, что он обратно в Португалию поехал бы
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:38
Парень правильно хотел сделать
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