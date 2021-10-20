Бруну Фернандеш хотел уйти из «Манчестер Юнайтед» из-за Суперлиги

1634736746

вчера, 16:32

Полузащитник мог покинуть «Манчестер Юнайтед».

В апреле «красные дьяволы» вступили в Суперлигу, такое решение клуба возмутило португальца. Если бы проект Суперлиги удался, Бруну Фернандеш был бы готов подать запрос о трансфере из «Манчестер Юнайтед». Однако идея турнира провалилась, поэтому полузащитник остался в МЮ .

В нынешнем сезоне Бруну Фернандеш провёл 11 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, записав на свой счёт 4 гола и 4 результативные передачи.