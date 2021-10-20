Бруну Фернандеш хотел уйти из «Манчестер Юнайтед» из-за Суперлиги

Полузащитник Бруну Фернандеш мог покинуть «Манчестер Юнайтед».
В апреле «красные дьяволы» вступили в Суперлигу, такое решение клуба возмутило португальца. Если бы проект Суперлиги удался, Бруну Фернандеш был бы готов подать запрос о трансфере из «Манчестер Юнайтед». Однако идея турнира провалилась, поэтому полузащитник остался в МЮ.
В нынешнем сезоне Бруну Фернандеш провёл 11 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, записав на свой счёт 4 гола и 4 результативные передачи.
Фернандес стал одним из самых важных игроков в команде «Манчестер Юнайтед» после своего приезда из «Спортинга» в январе 2020 года.
Как сообщается, Фернандес присоединился к таким, как Люк Шоу, в высказывании против решения клуба присоединиться к турниру в апреле.
Говорят, что Фернандес и его товарищ по команде были разгневаны участием клуба в спорной лиге и приняли некоторые серьезные меры, чтобы иерархия Юнайтеда поняла их позицию.
Феранандес был в ярости, узнав, что «Юнайтед» был одной из 12 команд, в которые входили все клубы большой шестерки Англии, которые хотели принять участие в лиге.
Сообщается, что пара допросила исполнительного вице-председателя Вудворда об участии клуба и раскритиковала руководителя «Манчестер Юнайтед» за то, что он обращается с игроками как с «детьми» и «активами».
Чтобы прояснить свою позицию, 27-летний футболист, как сообщается, пригрозил покинуть клуб, если они продолжат свои планы.
Фернандес также публично высказал свое мнение в то время, став одним из самых громких игроков, высказавшихся против планов Европейской Суперлиги, заявив, что «мечты нельзя купить».
Игрок Вулверхэмптона Даниэл Поденсе опубликовал эмоциональный пост, в котором резко раскритиковал переговоры, а Фернандес поделился постом крайнего нападающего и подписал его: «Мечты нельзя купить (купить)».
Другие игроки, такие как бывший защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен, Месут Озил и Янник Боласи, также наметили планы, которые оказались крайне непопулярными.
Это их выбор, и взгляды, я тоже с ними...
Фернандес стал одним из самых важных игроков в команде «Манчестер Юнайтед» после своего приезда из «Спортинга» в январе 2020 года.
Как сообщается, Фернандес присоединился к таким, как Люк Шоу, в высказывании против решения клуба присоединиться к турниру в апреле.
Говорят, что Фернандес и его товарищ по команде были разгневаны участием клуба в спорной лиге и приняли некоторые серьезные меры, чтобы иерархия Юнайтеда поняла их позицию.
Феранандес был в ярости, узнав, что «Юнайтед» был одной из 12 команд, в которые входили все клубы большой шестерки Англии, которые хотели принять участие в лиге.
Сообщается, что пара допросила исполнительного вице-председателя Вудворда об участии клуба и раскритиковала руководителя «Манчестер Юнайтед» за то, что он обращается с игроками как с «детьми» и «активами».
Чтобы прояснить свою позицию, 27-летний футболист, как сообщается, пригрозил покинуть клуб, если они продолжат свои планы.
Фернандес также публично высказал свое мнение в то время, став одним из самых громких игроков, высказавшихся против планов Европейской Суперлиги, заявив, что «мечты нельзя купить».
Игрок Вулверхэмптона Даниэл Поденсе опубликовал эмоциональный пост, в котором резко раскритиковал переговоры, а Фернандес поделился постом крайнего нападающего и подписал его: «Мечты нельзя купить (купить)».
Другие игроки, такие как бывший защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен, Месут Озил и Янник Боласи, также наметили планы, которые оказались крайне непопулярными.
Это их выбор, и взгляды, я тоже с ними...