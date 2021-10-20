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«Ньюкасл» заинтересован в подписании Калверта-Льюина

вчера, 17:13

«Ньюкасл Юнайтед» определил нападающего «Эвертона» Доминика Калверта-Льюина в качестве трансферной цели, сообщает The Telegraph.

По информации источника, в стане «сорок» рассматривают подписание 24-летнего игрока, которым уже интересуется «Арсенал», в следующем году. В «Ньюкасле» готовы выложить нужную сумму после выкупа клуба саудовцами.

Контракт Доминика с «Эвертоном» рассчитан до лета 2025 года.

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 21:04
Сообщается, что «Арсенал» сразится с «Ньюкаслом» в гонке за нападающего «Эвертона» Доминика Калверта-Льюина вдали от «Гудисон-Парка».

Канониры сделали своим приоритетом подписание контракта с 24-летним игроком или Олли Уоткинсом из «Астон Виллы» в следующем году.

Однако он может произвести шокирующий переход в Ньюкасл, у которого есть деньги, чтобы разбрызгать их после их захвата за 305 миллионов фунтов стерлингов при поддержке Саудовской Аравии.

Как сообщается, Сороки включили Калверта-Льюина в свой список целей на следующее лето. Они заявляют, что команда Ньюкасла высоко ценит игрока сборной Англии. Несмотря на увольнение Стива Брюса из «Сент-Джеймс Парк», считается, что он останется интересным игроком. Однако они столкнутся с конкуренцией со стороны «Арсенала», если они захотят подписать Калверта-Льюина. И нельзя исключать «Манчестер Юнайтед», с Кавани в последний год его контракта. Манчестер Сити - еще один клуб, за которым нужно следить, Пеп Гвардиола еще не заменил Серхио Агуэро.

Понятно, что, «Эвертон» будет бороться изо всех сил, чтобы удержать центрального нападающего. Калверт-Льюин забил 16 голов в высшем дивизионе в прошлом сезоне, причем ни один из его ударов не был нанесен с пенальти.
И у него уже есть три гола в таком количестве матчей этой кампании, но он не появлялся с 28 августа из-за травмы.

Посмотрим...
ДСА
ДСА
вчера в 19:12
Сначала нужно тренера купить.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 18:14
Не супер звездный но хороший и молодой игрок. Регулярно забивает в АПЛ и уже в сборную Англии вызывается. Может стать для Ньюкасла хорошим приобретением.
hаrut
hаrut
вчера в 17:38
А можно весь список желаний Ньюкасла
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:18
А по чём хотят брать?!😜
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