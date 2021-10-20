«Ньюкасл» заинтересован в подписании Калверта-Льюина

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вчера, 17:13

«Ньюкасл Юнайтед» определил нападающего «Эвертона» в качестве трансферной цели, сообщает The Telegraph.

По информации источника, в стане «сорок» рассматривают подписание 24-летнего игрока, которым уже интересуется «Арсенал», в следующем году. В «Ньюкасле» готовы выложить нужную сумму после выкупа клуба саудовцами.

Контракт Доминика с «Эвертоном» рассчитан до лета 2025 года.