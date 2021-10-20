«Ньюкасл» заинтересован в подписании Калверта-Льюина

«Ньюкасл Юнайтед» определил нападающего «Эвертона» Доминика Калверта-Льюина в качестве трансферной цели, сообщает The Telegraph.
По информации источника, в стане «сорок» рассматривают подписание 24-летнего игрока, которым уже интересуется «Арсенал», в следующем году. В «Ньюкасле» готовы выложить нужную сумму после выкупа клуба саудовцами.
Контракт Доминика с «Эвертоном» рассчитан до лета 2025 года.
Канониры сделали своим приоритетом подписание контракта с 24-летним игроком или Олли Уоткинсом из «Астон Виллы» в следующем году.
Однако он может произвести шокирующий переход в Ньюкасл, у которого есть деньги, чтобы разбрызгать их после их захвата за 305 миллионов фунтов стерлингов при поддержке Саудовской Аравии.
Как сообщается, Сороки включили Калверта-Льюина в свой список целей на следующее лето. Они заявляют, что команда Ньюкасла высоко ценит игрока сборной Англии. Несмотря на увольнение Стива Брюса из «Сент-Джеймс Парк», считается, что он останется интересным игроком. Однако они столкнутся с конкуренцией со стороны «Арсенала», если они захотят подписать Калверта-Льюина. И нельзя исключать «Манчестер Юнайтед», с Кавани в последний год его контракта. Манчестер Сити - еще один клуб, за которым нужно следить, Пеп Гвардиола еще не заменил Серхио Агуэро.
Понятно, что, «Эвертон» будет бороться изо всех сил, чтобы удержать центрального нападающего. Калверт-Льюин забил 16 голов в высшем дивизионе в прошлом сезоне, причем ни один из его ударов не был нанесен с пенальти.
И у него уже есть три гола в таком количестве матчей этой кампании, но он не появлялся с 28 августа из-за травмы.
Посмотрим...
Канониры сделали своим приоритетом подписание контракта с 24-летним игроком или Олли Уоткинсом из «Астон Виллы» в следующем году.
Однако он может произвести шокирующий переход в Ньюкасл, у которого есть деньги, чтобы разбрызгать их после их захвата за 305 миллионов фунтов стерлингов при поддержке Саудовской Аравии.
Как сообщается, Сороки включили Калверта-Льюина в свой список целей на следующее лето. Они заявляют, что команда Ньюкасла высоко ценит игрока сборной Англии. Несмотря на увольнение Стива Брюса из «Сент-Джеймс Парк», считается, что он останется интересным игроком. Однако они столкнутся с конкуренцией со стороны «Арсенала», если они захотят подписать Калверта-Льюина. И нельзя исключать «Манчестер Юнайтед», с Кавани в последний год его контракта. Манчестер Сити - еще один клуб, за которым нужно следить, Пеп Гвардиола еще не заменил Серхио Агуэро.
Понятно, что, «Эвертон» будет бороться изо всех сил, чтобы удержать центрального нападающего. Калверт-Льюин забил 16 голов в высшем дивизионе в прошлом сезоне, причем ни один из его ударов не был нанесен с пенальти.
И у него уже есть три гола в таком количестве матчей этой кампании, но он не появлялся с 28 августа из-за травмы.
Посмотрим...