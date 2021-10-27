«Барселона» интересуется защитником «Монако»

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вчера, 16:01

Левый защитник «Монако» попал в сферу интересов «Барселоны».

Скауты каталонского клуба уже давно следят за игрой бразильца, «сине-гранатовые» готовы сделать предложение по трансферу футболиста уже в январе. Стоимость игрока оценивается в 16 млн евро.

В нынешнем сезоне Кайо провёл 17 матчей за «Монако» во всех турнирах, записав на свой счёт 7 результативных передач.