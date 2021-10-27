«Барселона» интересуется защитником «Монако»

Левый защитник «Монако» Энрике Кайо попал в сферу интересов «Барселоны».
Скауты каталонского клуба уже давно следят за игрой бразильца, «сине-гранатовые» готовы сделать предложение по трансферу футболиста уже в январе. Стоимость игрока оценивается в 16 млн евро.
В нынешнем сезоне Кайо провёл 17 матчей за «Монако» во всех турнирах, записав на свой счёт 7 результативных передач.
Сообщается, что «Барса» уже некоторое время следит за 24-летним Энрике, поддерживается постоянный контакт между руководством «Барсы» и окружением Кайо Энрике.
Энрике впечатлил в этом сезоне в Монако и приветствовал интерес «Барсы».
Защитник считает, что у него есть незавершенные дела в Испании.
Защитник провел время с Атлетико Мадридом в период с 2016 до 2020 год, а затем перебрался в Монако за 8 миллионов евро. Его контракт с Монако действует до июня 2025 года.
Хотя он и защитник, он также может играть как атакующий полузащитник. Но вероятно Барселоне нужна его первое качество. Молодой, талантлив. Отличный вариант для Барсы, он не сидит глубоко в защите, и это подходит Барсе.
Сообщается, что «Барса» уже некоторое время следит за 24-летним Энрике, поддерживается постоянный контакт между руководством «Барсы» и окружением Кайо Энрике.
Энрике впечатлил в этом сезоне в Монако и приветствовал интерес «Барсы».
Защитник считает, что у него есть незавершенные дела в Испании.
Защитник провел время с Атлетико Мадридом в период с 2016 до 2020 год, а затем перебрался в Монако за 8 миллионов евро. Его контракт с Монако действует до июня 2025 года.
Хотя он и защитник, он также может играть как атакующий полузащитник. Но вероятно Барселоне нужна его первое качество. Молодой, талантлив. Отличный вариант для Барсы, он не сидит глубоко в защите, и это подходит Барсе.
Мне кажется,что сейчас все слухи саязанные с Барселоной не стоит воспринимать всерьез, т.к в Каталонском клубе впервую очередь должны определиться с главным тренером, а вот после этого уже комплектовать состав и желательно под него, а не так что накупят игроков, а тренеру они не подойдут, и будет висеть очередной игрок и нагружать зарплатную ведомость...а деньги в клубе сейчас явно не лишние, каждая копейка должна рубль беречь!
Мне кажется,что сейчас все слухи саязанные с Барселоной не стоит воспринимать всерьез, т.к в Каталонском клубе впервую очередь должны определиться с главным тренером, а вот после этого уже комплектовать состав и желательно под него, а не так что накупят игроков, а тренеру они не подойдут, и будет висеть очередной игрок и нагружать зарплатную ведомость...а деньги в клубе сейчас явно не лишние, каждая копейка должна рубль беречь!