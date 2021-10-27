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«Барселона» интересуется защитником «Монако»

вчера, 16:01

Левый защитник «Монако» Энрике Кайо попал в сферу интересов «Барселоны».

Скауты каталонского клуба уже давно следят за игрой бразильца, «сине-гранатовые» готовы сделать предложение по трансферу футболиста уже в январе. Стоимость игрока оценивается в 16 млн евро.

В нынешнем сезоне Кайо провёл 17 матчей за «Монако» во всех турнирах, записав на свой счёт 7 результативных передач.

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galem72
galem72
сегодня в 11:45
"...левый защитник «Монако» Энрике Кайо..."

Вообще-то, он Кайо Энрике и это его имя, а фамилия — Оливейра Силва. Коротко — просто Кайо. ))
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:00, ред.
Энрике стал бы хорошей заменой для Альбы. Кайо любит постоянно подключаться к атакам по своему флангу, так же может хорошо навесить, как это делает и Альба.
Мне кажется,что сейчас все слухи саязанные с Барселоной не стоит воспринимать всерьез, т.к в Каталонском клубе впервую очередь должны определиться с главным тренером, а вот после этого уже комплектовать состав и желательно под него, а не так что накупят игроков, а тренеру они не подойдут, и будет висеть очередной игрок и нагружать зарплатную ведомость...а деньги в клубе сейчас явно не лишние, каждая копейка должна рубль беречь!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 17:57
А не лучше было бы сначала погасить долги и потом делать трансферы?🤔 Или они хотят ещё большую яму, чем нынешняя? Что это творится с нашими соперником?
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 17:06, ред.
Защитник «Монако» Кайо Энрике становится мишенью для «Барселоны».

Сообщается, что «Барса» уже некоторое время следит за 24-летним Энрике, поддерживается постоянный контакт между руководством «Барсы» и окружением Кайо Энрике.

Энрике впечатлил в этом сезоне в Монако и приветствовал интерес «Барсы».
Защитник считает, что у него есть незавершенные дела в Испании.

Защитник провел время с Атлетико Мадридом в период с 2016 до 2020 год, а затем перебрался в Монако за 8 миллионов евро. Его контракт с Монако действует до июня 2025 года.

Хотя он и защитник, он также может играть как атакующий полузащитник. Но вероятно Барселоне нужна его первое качество. Молодой, талантлив. Отличный вариант для Барсы, он не сидит глубоко в защите, и это подходит Барсе.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:47
Покупать они его явно не будут, разве что поменять на кого-нибудь.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:03
Барселона сейчас в таком состоянии, что может интересоваться только деньгами 💰 💰 💰, а уж потом только покупками.
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