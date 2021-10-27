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«Бавария» интересуется полузащитником «Лестера»

вчера, 08:30

Полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс может перебраться в Бундеслигу.

Интерес к бельгийцу проявляет «Бавария». Мюнхенский клуб может сделать предложение по трансферу игрока следующим летом.

В нынешнем сезоне Тилеманс провёл 14 матчей за «Лестер» во всех турнирах, записав на свой счёт 3 гола и 3 результативные передачи. Полузащитником также интересуется «Реал».

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 11:47
Согласно сегодняшнему отчету, в Юри Тилемансе из «Лестер Сити» проявляют интерес шесть клубов, который, как сообщается, недавно отклонил предложение о новом контракте. Ливерпуль - один из названных клубов, которые следят за ситуацией игрока.

Сообщается, что наряду с «красными» заинтересованы Челси, Манчестер Юнайтед, Мюнхенская Бавария, Реал Мадрид и Атлетико Мадрид.

Контракт Тилеманса действует до июня 2023 года, поэтому Лестер отчаянно пытается продлить сделку, чтобы защитить свои активы.

Однако игрок, похоже, хочет регулярного футбола в Лиге чемпионов и поэтому открыт для переезда и, как сообщается, отклонил последнее предложение о контракте.

«Красные» были связаны с переездом бельгийского полузащитника летом в качестве потенциальной замены Джорджиньо Вейналдуму, который бесплатно перешел в «ПСЖ».

Эта история, вероятно, продлится до следующего лета. Очень топовый игрок, и в любой команде, где его характеристики подойдут, он станет ведущим игроком. Но пока все очень тонко, посмотрим что будет.
r6hc6dsdgp5s
r6hc6dsdgp5s
вчера в 09:48
Для глубины состава сойдёт
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 08:54
Может усилить.
ДСА
ДСА
вчера в 08:52
Он и Лестеру пригодится.
нечитайло
нечитайло
вчера в 08:42
Хорошее предложение не помешает
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 08:34
Хороший игрок.
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