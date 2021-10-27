«Бавария» интересуется полузащитником «Лестера»

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вчера, 08:30

Полузащитник «Лестера» может перебраться в Бундеслигу.

Интерес к бельгийцу проявляет «Бавария». Мюнхенский клуб может сделать предложение по трансферу игрока следующим летом.

В нынешнем сезоне Тилеманс провёл 14 матчей за «Лестер» во всех турнирах, записав на свой счёт 3 гола и 3 результативные передачи. Полузащитником также интересуется «Реал».