«Бавария» интересуется полузащитником «Лестера»

Полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс может перебраться в Бундеслигу.
Интерес к бельгийцу проявляет «Бавария». Мюнхенский клуб может сделать предложение по трансферу игрока следующим летом.
В нынешнем сезоне Тилеманс провёл 14 матчей за «Лестер» во всех турнирах, записав на свой счёт 3 гола и 3 результативные передачи. Полузащитником также интересуется «Реал».
Сообщается, что наряду с «красными» заинтересованы Челси, Манчестер Юнайтед, Мюнхенская Бавария, Реал Мадрид и Атлетико Мадрид.
Контракт Тилеманса действует до июня 2023 года, поэтому Лестер отчаянно пытается продлить сделку, чтобы защитить свои активы.
Однако игрок, похоже, хочет регулярного футбола в Лиге чемпионов и поэтому открыт для переезда и, как сообщается, отклонил последнее предложение о контракте.
«Красные» были связаны с переездом бельгийского полузащитника летом в качестве потенциальной замены Джорджиньо Вейналдуму, который бесплатно перешел в «ПСЖ».
Эта история, вероятно, продлится до следующего лета. Очень топовый игрок, и в любой команде, где его характеристики подойдут, он станет ведущим игроком. Но пока все очень тонко, посмотрим что будет.
Сообщается, что наряду с «красными» заинтересованы Челси, Манчестер Юнайтед, Мюнхенская Бавария, Реал Мадрид и Атлетико Мадрид.
Контракт Тилеманса действует до июня 2023 года, поэтому Лестер отчаянно пытается продлить сделку, чтобы защитить свои активы.
Однако игрок, похоже, хочет регулярного футбола в Лиге чемпионов и поэтому открыт для переезда и, как сообщается, отклонил последнее предложение о контракте.
«Красные» были связаны с переездом бельгийского полузащитника летом в качестве потенциальной замены Джорджиньо Вейналдуму, который бесплатно перешел в «ПСЖ».
Эта история, вероятно, продлится до следующего лета. Очень топовый игрок, и в любой команде, где его характеристики подойдут, он станет ведущим игроком. Но пока все очень тонко, посмотрим что будет.