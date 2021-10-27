Икарди может перейти в «Челси»

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вчера, 10:54

Нападающий может покинуть ПСЖ .

Аргентинец недоволен своим положением в парижском клубе, форвард хочет получать больше игровой практики, что практически невозможно при наличии в составе Лионеля Месси, Килиана Мбаппе и Неймара. В подписании Икарди заинтересован «Челси», который хочет оформить трансфер ещё одного нападающего.