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Икарди может перейти в «Челси»

вчера, 10:54

Нападающий Мауро Икарди может покинуть ПСЖ.

Аргентинец недоволен своим положением в парижском клубе, форвард хочет получать больше игровой практики, что практически невозможно при наличии в составе Лионеля Месси, Килиана Мбаппе и Неймара. В подписании Икарди заинтересован «Челси», который хочет оформить трансфер ещё одного нападающего.

В нынешнем сезоне Икарди провёл 11 матчей за ПСЖ во всех турнирах, записав на свой счёт 3 гола. Среди претендентов на аргентинца также называют «Ньюкасл», «Ювентус» и «Тоттенхэм».

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:04
В чемпионате Италии наряду с двумя другими аргентинцами Игуаином и Тевесом , Икарди лучший, просто матчи интера в этом году мало транслируют даже по НТВ плюс, но в тех играх что я его видел Классный игрок , типичный аргентинец с отличными дриблингом и ударом, молодой главное, плюс лучший голеодор в своей команде, не зря на него Моуриньо глаз положил, а он очень редко ошибается в футболистах.....
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:03
А вот это роспись в неудачном трансфере Лукаку
1bear
1bear
вчера в 16:32
уж точно не хуже Вернера с Хаверцом
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 15:31
В Челси он будет сидеть под Лукаку. Решил сменить парижскую лавку на лондонскую. Точнее жена за него решила.
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе
вчера в 13:56
Так есть уже Лукака, зачем кто-то еще.
A.S.A
A.S.A
вчера в 13:14, ред.
Ну если так взять, Икарди то толковый форвард, в Интере все у него было отлично. Подался в Париж за "длинным рублем" но для Шейхов Мбаппе и Неймар более важные игроки, так что даже забивая важные голы и имея при этом минимум игрового времени, Икарди все равно оказывается в лучшем случаиетретьим выбором для тренера...
Если его голова будет думать о футболе, а не о деньгах, и если его Ванда не будет лездь куда не нужно, то у Тухеля он сможет перезагрузить карьеру, и в паре с Лукаку может образоваться вполне хорошая связка.
kotmyshka
kotmyshka
вчера в 13:12
Уходить надо, но куда?
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 13:05
Зачем им это г...о
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 13:00
Тоттенхэм повторно запускает трансферную миссию для звезды ПСЖ, ранее связанной с Арсеналом и Челси. «Шпоры» связаны с переходом Мауро Икарди, который борется за игровое время в ПСЖ Маурисио Почеттино.

Аргентинец был в поле зрения «шпор» чуть более двух лет назад, когда Маурисио Почеттино пытался доставить его на север Лондона, но сделка так и не состоялась.

По иронии судьбы 28-летний футболист сейчас борется за игровое время в ПСЖ под руководством Почеттино - хотя это вполне понятно, учитывая летнее добавление Лионеля Месси, который сформировал грозную тройку лидеров с Неймаром и Килианом Мбаппе.

Икарди забил 124 гола всего в 219 матчах за «Интер» и 36 раз забивал за «ПСЖ» в более чем 70 матчах за клуб. По крайней мере, по статистике, он является одним из самых результативных нападающих в Европе.

Благодаря этому впечатляющему послужному списку в ближайшие месяцы он не будет испытывать недостатка в интересе, как и в прошлом.

Ближайший соперник «шпор» «Арсенал» следил за его ситуацией в 2020 году, а в преддверии сезона 2020/21 Фрэнк Лэмпард также соблазнялся возможностью убедить Икарди перейти на «Стэмфорд Бридж», когда он был тренером Челси.

Но сейчас тренер Челси Томас Тухель, у которого прямо сейчас травмированные - Лукаку и Вернер. Даже не знаю, стоит ли ему переходит в Челси? Еще эти постоянные ссоры с его женой - где, куда лучше? В ПСЖ вероятно он не останется, но куда захочет...
Comentarios
Comentarios
вчера в 11:42
И зачем он
Бубнин
Бубнин
вчера в 11:27, ред.
Это Грановская с Нарой будут решать. Икарди ни при чем.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:12
Только его там и не хватает!
Cat01
Cat01
вчера в 11:09
Посмотрим что будет дальше
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:08
Ну то что с ПСЖ хочет соскочить ,ничего особенного нет, а вот то что им интересуется Челси, вопрос !?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:07
Было бы неплохо...
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:03
А он Лукаку хочет вытеснить?
112910415
112910415
вчера в 10:56
как Ванда скажет
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