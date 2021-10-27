Икарди может перейти в «Челси»

Нападающий Мауро Икарди может покинуть ПСЖ.
Аргентинец недоволен своим положением в парижском клубе, форвард хочет получать больше игровой практики, что практически невозможно при наличии в составе Лионеля Месси, Килиана Мбаппе и Неймара. В подписании Икарди заинтересован «Челси», который хочет оформить трансфер ещё одного нападающего.
В нынешнем сезоне Икарди провёл 11 матчей за ПСЖ во всех турнирах, записав на свой счёт 3 гола. Среди претендентов на аргентинца также называют «Ньюкасл», «Ювентус» и «Тоттенхэм».
Аргентинец был в поле зрения «шпор» чуть более двух лет назад, когда Маурисио Почеттино пытался доставить его на север Лондона, но сделка так и не состоялась.
По иронии судьбы 28-летний футболист сейчас борется за игровое время в ПСЖ под руководством Почеттино - хотя это вполне понятно, учитывая летнее добавление Лионеля Месси, который сформировал грозную тройку лидеров с Неймаром и Килианом Мбаппе.
Икарди забил 124 гола всего в 219 матчах за «Интер» и 36 раз забивал за «ПСЖ» в более чем 70 матчах за клуб. По крайней мере, по статистике, он является одним из самых результативных нападающих в Европе.
Благодаря этому впечатляющему послужному списку в ближайшие месяцы он не будет испытывать недостатка в интересе, как и в прошлом.
Ближайший соперник «шпор» «Арсенал» следил за его ситуацией в 2020 году, а в преддверии сезона 2020/21 Фрэнк Лэмпард также соблазнялся возможностью убедить Икарди перейти на «Стэмфорд Бридж», когда он был тренером Челси.
Но сейчас тренер Челси Томас Тухель, у которого прямо сейчас травмированные - Лукаку и Вернер. Даже не знаю, стоит ли ему переходит в Челси? Еще эти постоянные ссоры с его женой - где, куда лучше? В ПСЖ вероятно он не останется, но куда захочет...
Аргентинец был в поле зрения «шпор» чуть более двух лет назад, когда Маурисио Почеттино пытался доставить его на север Лондона, но сделка так и не состоялась.
По иронии судьбы 28-летний футболист сейчас борется за игровое время в ПСЖ под руководством Почеттино - хотя это вполне понятно, учитывая летнее добавление Лионеля Месси, который сформировал грозную тройку лидеров с Неймаром и Килианом Мбаппе.
Икарди забил 124 гола всего в 219 матчах за «Интер» и 36 раз забивал за «ПСЖ» в более чем 70 матчах за клуб. По крайней мере, по статистике, он является одним из самых результативных нападающих в Европе.
Благодаря этому впечатляющему послужному списку в ближайшие месяцы он не будет испытывать недостатка в интересе, как и в прошлом.
Ближайший соперник «шпор» «Арсенал» следил за его ситуацией в 2020 году, а в преддверии сезона 2020/21 Фрэнк Лэмпард также соблазнялся возможностью убедить Икарди перейти на «Стэмфорд Бридж», когда он был тренером Челси.
Но сейчас тренер Челси Томас Тухель, у которого прямо сейчас травмированные - Лукаку и Вернер. Даже не знаю, стоит ли ему переходит в Челси? Еще эти постоянные ссоры с его женой - где, куда лучше? В ПСЖ вероятно он не останется, но куда захочет...
Если его голова будет думать о футболе, а не о деньгах, и если его Ванда не будет лездь куда не нужно, то у Тухеля он сможет перезагрузить карьеру, и в паре с Лукаку может образоваться вполне хорошая связка.
Если его голова будет думать о футболе, а не о деньгах, и если его Ванда не будет лездь куда не нужно, то у Тухеля он сможет перезагрузить карьеру, и в паре с Лукаку может образоваться вполне хорошая связка.