Стало известно, кого в первую очередь подпишет Конте, если возглавит МЮ

Антонио Конте может сменить Оле-Гуннара Сульшера на должности главного тренера «Манчестер Юнайтед».
Если итальянский специалист возглавит «красных дьяволов», его первой трансферной целью станет защитник «Интера» Стефан де Врей. Однако миланский клуб не намерен отпускать своего игрока в январе.
В нынешнем сезоне де Врей провёл 12 матчей за «Интер» во всех турнирах, записав на свой счёт 1 гол.
Нужен тренер, который встроит Роналду в систему игры, иначе уже никак. Контракт это не телогрейка - просто так не разорвешь
Нужен тренер, который встроит Роналду в систему игры, иначе уже никак. Контракт это не телогрейка - просто так не разорвешь
-значит так, Криштьяну, ты будешь ловить забросы и скидывать на быстроногих нападающих.
Шоу, если после матча из тебя нельзя выжать бассейн пота - ты провел плохой матч.
Погба, бегаешь туда-обратно как Видаль в лучшие годы.
И все такие
-значит так, Криштьяну, ты будешь ловить забросы и скидывать на быстроногих нападающих.
Шоу, если после матча из тебя нельзя выжать бассейн пота - ты провел плохой матч.
Погба, бегаешь туда-обратно как Видаль в лучшие годы.
И все такие
Незнают возглавит или нет Конте МЮ, но уже знают кого подпишет !!!???)))
Незнают возглавит или нет Конте МЮ, но уже знают кого подпишет !!!???)))