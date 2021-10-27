Стало известно, кого в первую очередь подпишет Конте, если возглавит МЮ

1635334848

вчера, 14:40

может сменить Оле-Гуннара Сульшера на должности главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Если итальянский специалист возглавит «красных дьяволов», его первой трансферной целью станет защитник «Интера» . Однако миланский клуб не намерен отпускать своего игрока в январе.

В нынешнем сезоне де Врей провёл 12 матчей за «Интер» во всех турнирах, записав на свой счёт 1 гол.