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Стало известно, кого в первую очередь подпишет Конте, если возглавит МЮ

вчера, 14:40

Антонио Конте может сменить Оле-Гуннара Сульшера на должности главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Если итальянский специалист возглавит «красных дьяволов», его первой трансферной целью станет защитник «Интера» Стефан де Врей. Однако миланский клуб не намерен отпускать своего игрока в январе.

В нынешнем сезоне де Врей провёл 12 матчей за «Интер» во всех турнирах, записав на свой счёт 1 гол.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:59
Какой смысл подписывать тренера, который сходу даст конфликт в команде? Конте тренер-прессинг, тренер "пашем все как один". Тут два варианта, либо Роналду будет играть и Конте не в полную силу будет работать, либо Роналду будет сидеть и это ох какими проблемами грозит как в плане финансов, так в плане и атмосферы в коллективе. Да и признаемся откровенно, Роналду уже не лучший в мире, но далеко не последний игрок в Юнайтед. От него пользы явно поболее чем от Лингаарда, Марсьяля, Гринвуда и тд. Конте это решение провал изначально.
Нужен тренер, который встроит Роналду в систему игры, иначе уже никак. Контракт это не телогрейка - просто так не разорвешь
протон
протон
вчера в 22:58
Представил как Конте приходит на первую тренировку и говорит:
-значит так, Криштьяну, ты будешь ловить забросы и скидывать на быстроногих нападающих.
Шоу, если после матча из тебя нельзя выжать бассейн пота - ты провел плохой матч.
Погба, бегаешь туда-обратно как Видаль в лучшие годы.
И все такие
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 19:34
Бессмысленные домыслы.
Сантус
Сантус
вчера в 18:11, ред.
В обозримом будущем нас ждут новости кого подпишет Клопп,Тухель и прочие выдуманные притенденты....а Оле докатает сезон...)))
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 15:21
Он разбирается в защитниках отличных. N1 в мире- Это Ван Дейк. N2 - это Де Врей!
shlomo
shlomo
вчера в 15:13
Блин...еще ничего не ясно, а уже слухи бегут впереди паровоза....
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:00
Удивительное рядом.
Незнают возглавит или нет Конте МЮ, но уже знают кого подпишет !!!???)))
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:44
Каждый выбирает сам и правильно.
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