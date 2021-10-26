Мбаппе принял решение о переходе в «Реал». У него уже есть контракт

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вчера, 22:12

Нападающий ПСЖ принял решение о переходе в «Реал».

Журналист Джанлука Ди Марцио сообщает, что у французского форварда уже есть личный контракт с мадридским клубом. Он сможет подписать его не ранее февраля.

Отмечается, что Мбаппе уже принял окончательное решение, только очень большая неожиданность может изменить ситуацию.

Контракт Мбаппе с ПСЖ истекает в конце текущего сезона. Он перейдет в «Реал» свободным агентом.