Мбаппе принял решение о переходе в «Реал». У него уже есть контракт

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе принял решение о переходе в «Реал».
Журналист Джанлука Ди Марцио сообщает, что у французского форварда уже есть личный контракт с мадридским клубом. Он сможет подписать его не ранее февраля.
Отмечается, что Мбаппе уже принял окончательное решение, только очень большая неожиданность может изменить ситуацию.
Контракт Мбаппе с ПСЖ истекает в конце текущего сезона. Он перейдет в «Реал» свободным агентом.
Недавно сообщалось, что ПСЖ попробует подписать одного из игроков «Реала», если продаст Мбаппе мадридцам.
Получается, в Мадриде давно вели игрока, снабжали агента и его карманы баблом, чтобы те тупо не продлевали контракт с арабами. Регулярная рабочая схема Баварии. ))
Получается, в Мадриде давно вели игрока, снабжали агента и его карманы баблом, чтобы те тупо не продлевали контракт с арабами. Регулярная рабочая схема Баварии. ))
Например что гном лучший
Например что гном лучший
надеюсь станет одним из моих любимых журналистов, очень хорошая новость,
давненько жду, нужна достойная замена Рону, Бензема в помощь, ух...!!!!!!!!!!!!!
надеюсь станет одним из моих любимых журналистов, очень хорошая новость,
давненько жду, нужна достойная замена Рону, Бензема в помощь, ух...!!!!!!!!!!!!!