ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2021/2022

Мбаппе принял решение о переходе в «Реал». У него уже есть контракт

вчера, 22:12

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе принял решение о переходе в «Реал».

Журналист Джанлука Ди Марцио сообщает, что у французского форварда уже есть личный контракт с мадридским клубом. Он сможет подписать его не ранее февраля.

Отмечается, что Мбаппе уже принял окончательное решение, только очень большая неожиданность может изменить ситуацию.

Контракт Мбаппе с ПСЖ истекает в конце текущего сезона. Он перейдет в «Реал» свободным агентом.

Недавно сообщалось, что ПСЖ попробует подписать одного из игроков «Реала», если продаст Мбаппе мадридцам.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:22
Ди Марцио — весомый инсайдер! Не чета всяким ф. романо и н. шире, тем более шнобелю.
Получается, в Мадриде давно вели игрока, снабжали агента и его карманы баблом, чтобы те тупо не продлевали контракт с арабами. Регулярная рабочая схема Баварии. ))
Naim Nabiev 1
Naim Nabiev 1
сегодня в 10:09
Винисиус ?? даже не думайте
NOVA
NOVA
сегодня в 10:05
ну наконец то!! дай бог чтоб так и было!!!
milanetto9
milanetto9
сегодня в 08:54
да встряли шейхонойды, если это конечно правда
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:39
Уже всем надоела возня с этим контрактом.
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 08:05
    Ми Ша
    Ми Ша ответ particular (раскрыть)
    сегодня в 07:21
    Без хитрости от шейхов не уйдешь...)).
    R.Carlos.
    R.Carlos. ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
    сегодня в 07:15
    Ага
    Например что гном лучший
    112910415
    112910415
    сегодня в 06:42
    большие события реально приближаются
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    сегодня в 06:08
    Хотелось бы поверить но всякое может произийти.
    2cdbsfgu3jj9
    2cdbsfgu3jj9
    сегодня в 05:53
    Всё к этому идёт
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 05:37
    Пару миллионов к зарплате накинут и он опять переменит свое решение
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
    сегодня в 02:45
    А ведь много людей которые верят всякой бредятине, причём каждый раз удивляются.
    beefs
    beefs
    сегодня в 02:26
    Этого следовало ожидать...
    David Young
    David Young ответ Андрей Пеннер (раскрыть)
    сегодня в 00:33
    У первого есть в последнее время проблемы в плане качества игры, второй давно принял решение покинуть сборную.
    Сантус
    Сантус
    вчера в 23:53
    Пусть Азара берут за соточку,а Бэйла с клюшками получат как бонус)
    zsb1961
    zsb1961
    вчера в 23:22
    Имеет право выбора!
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 23:18
    Это будет реальный , - Реал !!!
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 23:10
    Рано или поздно он там окажется
    4RT
    4RT
    вчера в 23:06
    Надоело 63ми толкаться
    ABir
    ABir
    вчера в 23:01
    При всем богатстве выбора, Реал конечно - более перспективны вариант
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 22:52
    Ну наконец-то запел !!! Удачи тебе!!!
    Gahi
    Gahi
    вчера в 22:52, ред.
    К лету 2022 года Реал очень сильно укрепится солидная линия атаки сборной команды Франции вырисовывается у команды Карим Бензема, Килиан Мбаппе. С таким усилением для Реала и теми игроками которые уже в составе команды, клуб будет ещё сильней которому вполне по силам будет бороться за несколько трофеев в новом сезоне. Удачи
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 22:50
    Всё у них идёт по плану...
    амурец
    амурец
    вчера в 22:49
    верное решение
    shur
    shur
    вчера в 22:49
    ...Джанлука Виалли один из моих любимых нападающих, Джанлука Ди Марцио
    надеюсь станет одним из моих любимых журналистов, очень хорошая новость,
    давненько жду, нужна достойная замена Рону, Бензема в помощь, ух...!!!!!!!!!!!!!
    Cat01
    Cat01
    вчера в 22:44
    Решил перейти сам
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 22:42
    Наконец то определился, если так оно и есть. Ла Лига теряет интерес зрителей после ухода Роналду и Месси и для восстановления статуса ей нужны новые суперзвезды. Жаль, что у "Барселоны" на Холанда сейчас денег нет.
    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 22:41
    Давно пора! Только вот не понял: свободным агентом уйдёт летом или ПСЖ его всё же втюхает до окончания контракта? Если его продавать, то надо не тормозить.
    Кайзеркрюгер
    Кайзеркрюгер
    вчера в 22:39
    Посадить на банку за такие интрижки. Шейхи и без него в чемпионате победят.
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