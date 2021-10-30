Широков: «На 90% гол „Ростова“ — это вина Джикии»

Бывший футболист сборной России прокомментировал результат матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Ростовом» (1:1).

Посмотрите, как играет лучший защитник России – Джикия. И всё вам станет понятно. На 90% в голе «Ростова» — его вина. Рассказов здесь вообще не при делах. Они стояли и смотрели футбол, но Рассказов хоть как-то пытался предотвратить гол, а Джикия стоял и смотрел. Мне кажется, что в детско-юношеской школе учат тому, что не сделал Джикия при атаке. Но виноват будет тот, кого хотят видеть виновным – Рассказов. А не тот, кто на самом деле привёз этот гол.

Игра была ровная, «Спартак» сейчас расстроен. Забили в конце, но пропустили на последней секунде, хотя владели мячом в концовке. Понятно, что обидно. «Спартаку», им кровь из носу была нужна победа, чтобы забыть кошмар недельной давности. Но не удалось.