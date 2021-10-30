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Широков: «На 90% гол „Ростова“ — это вина Джикии»

вчера, 19:06
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал результат матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Ростовом» (1:1).

Посмотрите, как играет лучший защитник России – Джикия. И всё вам станет понятно. На 90% в голе «Ростова» — его вина. Рассказов здесь вообще не при делах. Они стояли и смотрели футбол, но Рассказов хоть как-то пытался предотвратить гол, а Джикия стоял и смотрел. Мне кажется, что в детско-юношеской школе учат тому, что не сделал Джикия при атаке. Но виноват будет тот, кого хотят видеть виновным – Рассказов. А не тот, кто на самом деле привёз этот гол.

Игра была ровная, «Спартак» сейчас расстроен. Забили в конце, но пропустили на последней секунде, хотя владели мячом в концовке. Понятно, что обидно. «Спартаку», им кровь из носу была нужна победа, чтобы забыть кошмар недельной давности. Но не удалось.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 11:01
Ростов лучше играл, Спартак был просто плох
амурец
амурец
вчера в 23:55
Давно уже ясно что Джикия это средненький и привозной защитник
протон
протон
вчера в 23:00
Если объективно взглянуть на сложившуюся за последние годы обстановку в чемпионате, Спартак является типичным средним клубом по меркам ЧР. Пропахшие нафталином трофеи и не обоснованные ожидания болельщиков только усиливают нагрузку на команду, отсюда нервы и нестабильная игра.
Сп62
Сп62
вчера в 22:15
Пару слов в защиту Селихова. Вратарь должен стоять на ленточке ворот при выполнении противником пенальти и угловых. В остальных случаях он всё время должен страховать защитников. Посмотрите на игру топ вратарей и убедитесь, что я прав. В данном случае Александр занимал правильную позицию, но удар Глебова был неберущимся.
dеigandre
dеigandre
вчера в 22:12
Джикию и Жиго все обожают, а в бОльшей части голов именно они виноваты, а не Рассказов или Максименко. Но любимчиков не ругают, а ругают всех остальных: Рассказова, Максименко, Селихова, Виторию, Литвинова, Зобнина.
Спартак, в первую очередь, нужно заставить своих «лучших» защитников защищаться, а не в атаку бегать!
cska1948
cska1948 ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 21:37
Про ЭТО все молчат потому, что ВСЕ обсуждают не то как Ростов ушёл от поражения, а как СпаМ упустил победу.
batog
batog
вчера в 20:43, ред.
Прав Ширик, надо было всем бежать за мячом , а они стояли и смотрели Футбол!
Ширика в Гл.тренеры!!!!!
протон
протон
вчера в 20:31
Равная игра, результат справедливый, Полоз мог и вообще Спартак без очков оставить два раза
Шмурнов просто не дал нормально посмотреть футбол!
161регион
161регион
вчера в 20:28
Одни слюни и сопли..... Бу га га га
Alagez 82
Alagez 82
вчера в 20:25
Как ни странно но Широков прав вина Джикии сто пудов
протон
протон
вчера в 20:18
Прав Широков. Джикия сделал пас на гол. Рассказов не виноват.
ДСА
ДСА
вчера в 19:59
Ну вот, и лучшего игрока опустили ниже плинтуса.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:56
А кто это сказал, что Джикия лучший защитник России ? По игре в последнее время он скорее Пшикия!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:38
Джикия, Бакаев, Зобнин не должны быть в сборной
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 19:21
Многие начали винить игроков Спартака, а ведь Комличенко и Глебов очень хорошо сыграли. Данил Глебов и до забитого голя выжигал центр поля, а в конце матча проявил очень высокий уровень мастерства. Но про это все молчат
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 19:19
Виновата вся команда. Так в футбол играть нельзя как это делал Спартак. Должны были выносить этот Ростов с крупным счетом а не вымучивать 1:0.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:19
Теоретически Широков прав. Тактическая ошибка Джикии привела к забитому мячу и это бесспорно, а остальное всё нюансы.
drug01
drug01
вчера в 19:18
Всё так и было
ABir
ABir
вчера в 19:16, ред.
Еле еле затолкали один гол Ростову, и это же надо умудриться на последней минуте добавленного времени совершить три ошибки: Джикия, Рассказов и Селихов напоследок до кучи
Gahi
Gahi
вчера в 19:16
Виновата вся команда и каждый игрок Спартака в частности в этом матче. А Ростов порадовал своим желанием бороться до последней минуты матча и тем самым напомнили о себе что МУЖИКИ возвратились на поле. Удачи
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:12
Вратарю надо было стоять в воротах и гола бы не было.
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