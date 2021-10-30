А. Березуцкий: «Наши моменты были острее, чем у „Рубина“»

Главный тренер ЦСКА прокомментировал поражение своей команды в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги против «Рубина» (0:1).

Что произошло в концовке? Нам забили гол. Неприятно, конечно, в концовке пропускать гол. Тем более, наверное, и моменты в игре у нас были острее. Но это футбол, такое бывает.

Я не думаю, что это усталость. Голы, какие-то ошибки — это всегда недоконцентрация, недоигрывание эпизода до конца.