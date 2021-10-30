А. Березуцкий: «Наши моменты были острее, чем у „Рубина“»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал поражение своей команды в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги против «Рубина» (0:1).
Что произошло в концовке? Нам забили гол. Неприятно, конечно, в концовке пропускать гол. Тем более, наверное, и моменты в игре у нас были острее. Но это футбол, такое бывает.
Я не думаю, что это усталость. Голы, какие-то ошибки — это всегда недоконцентрация, недоигрывание эпизода до конца.
Заслуженно Победили..
Заслуженно Победили..
Просто Рубин круто обманул ЦСКА. Обе команды в концовке явно показывали, что готовы на ничью, а Рубин взял да забил.
Просто Рубин круто обманул ЦСКА. Обе команды в концовке явно показывали, что готовы на ничью, а Рубин взял да забил.