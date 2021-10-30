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А. Березуцкий: «Наши моменты были острее, чем у „Рубина“»

вчера, 17:24
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал поражение своей команды в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги против «Рубина» (0:1).

Что произошло в концовке? Нам забили гол. Неприятно, конечно, в концовке пропускать гол. Тем более, наверное, и моменты в игре у нас были острее. Но это футбол, такое бывает.

Я не думаю, что это усталость. Голы, какие-то ошибки — это всегда недоконцентрация, недоигрывание эпизода до конца.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 20:54
"Но это футбол, такое бывает", "... всегда недоконцентрация, недоигрывание эпизода до конца." Так бывает, или всегда?
112910415
112910415
вчера в 19:35
не превзошёл учителя
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:28
Рубин-ЦСКА-1-0!
oFANATo
oFANATo
вчера в 18:03, ред.
Пару моментов было Заболотный головой пробивал но Дюпин спас....да и гол Эджуке отменили
beefs
beefs
вчера в 17:52
учитель преподал урок ученику...
ermak6848
ermak6848
вчера в 17:51
Молодцы парни из Казани!!!
Заслуженно Победили..
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:38
О каких моментах говорит Берёза? Игра была нулевой, причём острее (если можно так сказать) был Рубин.
Просто Рубин круто обманул ЦСКА. Обе команды в концовке явно показывали, что готовы на ничью, а Рубин взял да забил.
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:30
Говорить можно что угодно...на счет на табло..
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:25
проигрыш,есть проигрыш.
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