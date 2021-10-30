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Романцев — об игре «Спартака»: «Я абстрагируюсь от такого безобразия»

вчера, 18:05
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)7 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о поражении московского клуба в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги против «Зенита» (1:7).

Меня бог миловал [от поражения со счетом 1:7], у меня такого опыта нет, слава богу. Глядя со стороны на игру «Спартака», я абстрагируюсь от такого безобразия. Футболистам остается терпеть и работать, сделать выводы, понять, что они все вместе плохо работали, раз проиграли с таким историческим счетом. Надо работать в два раза больше, а не посыпать голову пеплом, плакать и ждать, что тебя кто-то утешит и будет нормально. Нет, ребята, не всё нормально. Всё очень плохо, раз вы так играете. И вариант один — работать с удвоенной энергией. Той работы, которую они проделали, получается недостаточно, чтобы выглядеть достойно на поле.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:02
    BDA8181
    BDA8181
    вчера в 19:16
    Олеже ты бросил комнду,когда та тонула и ты не когда не был менеджером топ уровя. Защита на еврокубках была нулевой!!! Так что не вам Олег Иванович говорить о принцепах.)) А то что вы продали полкоманды перед ЛЧ вообще вам плюсов не даёт. Вы кошмар нашего футбола,а не легенда. С таким составом который был, вы должны брать ЛЧ!!!
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
    вчера в 18:46
    Романцев больше не смотрит на дворовую игру спартака.
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 18:44
    Да Олег это тебе не водку в подтрибунном помещении пить.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 18:34
    Жеку ловчева жаль, доведут человека от греха подальше.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 18:25
    Измученный нарзаном организм Олега Романцева не перенес бы столь рекордного поражения. А игроков, которые уже достигли финансового благополучия, порою сложно заставить работать усерднее.
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny
    вчера в 18:18, ред.
    Годы уже не те... Бромэтаном накачивать своих подопечных - так все в порядке?)
    протон
    протон
    вчера в 18:13
    Безобразие? Мало сказано.
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