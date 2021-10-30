Романцев — об игре «Спартака»: «Я абстрагируюсь от такого безобразия»

Бывший тренер «Спартака» поделился мнением о поражении московского клуба в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги против «Зенита» (1:7).

Меня бог миловал [от поражения со счетом 1:7], у меня такого опыта нет, слава богу. Глядя со стороны на игру «Спартака», я абстрагируюсь от такого безобразия. Футболистам остается терпеть и работать, сделать выводы, понять, что они все вместе плохо работали, раз проиграли с таким историческим счетом. Надо работать в два раза больше, а не посыпать голову пеплом, плакать и ждать, что тебя кто-то утешит и будет нормально. Нет, ребята, не всё нормально. Всё очень плохо, раз вы так играете. И вариант один — работать с удвоенной энергией. Той работы, которую они проделали, получается недостаточно, чтобы выглядеть достойно на поле.