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Симонян: «Что я могу сказать о „Спартаке“? 1:7, вот и всё»

вчера, 16:28
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян поделился мыслями о «Спартаке» в преддверии игры с «Ростовом». Напомним, что москвичи были разгромлены в прошлом туре РПЛ «Зенитом» (1:7):

Что я могу сказать о «Спартаке»?! 1:7, вот и всё. Они должны cделать выводы, а не я.

Если у них присутствует спортивная злость, совесть, значит, они должны сегодня показать свой максимум. Как реабилитироваться? Выиграть матч, другого варианта нет.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
вчера в 18:09, ред.
0:7, 1:7.....не привыкать спартаку ...дорожка уже протоптана.
протон
протон
вчера в 17:03
Да нет у Спартака ни злости ни совести, деду здоровья.
drug01
drug01
вчера в 16:58
Ясно без слов
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:54
Ну вот опять... Выигрыш над Ростовом конечно хорошо, но разве это реабилитация за поражение от Зенита 1:7?
Эта игра ещё долго будет преследовать Спартак, но есть одно "НО", но оно большое. Стоит Спартаку выиграть один матч над аутсайдером после серии поражении, так сразу начинаются разговоры о возрождении, о рождении нового великого Спартака, о величии и т.д. Это мы видим на протяжении последних 20 лет.
LOpp
LOpp ответ makkie (раскрыть)
вчера в 16:48
Ещё Ростов бы победить)
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:44
Хотя бы ничейку сбацали.
makkie
makkie
вчера в 16:35
Победа над Ростовом - ни разу не реабилитация, как по мне.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:34
Да не впервой им семёрочки вынимать...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 16:32
Печальная статистика одного матча еще долго будет преследовать "Спартак" и его болельщиков.
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:31
Посмотрим, как сегодня красно-белые будут реабилитироваться....
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