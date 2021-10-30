Симонян: «Что я могу сказать о „Спартаке“? 1:7, вот и всё»

Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян поделился мыслями о «Спартаке» в преддверии игры с «Ростовом». Напомним, что москвичи были разгромлены в прошлом туре РПЛ «Зенитом» (1:7):
Что я могу сказать о «Спартаке»?! 1:7, вот и всё. Они должны cделать выводы, а не я.
Если у них присутствует спортивная злость, совесть, значит, они должны сегодня показать свой максимум. Как реабилитироваться? Выиграть матч, другого варианта нет.
Эта игра ещё долго будет преследовать Спартак, но есть одно "НО", но оно большое. Стоит Спартаку выиграть один матч над аутсайдером после серии поражении, так сразу начинаются разговоры о возрождении, о рождении нового великого Спартака, о величии и т.д. Это мы видим на протяжении последних 20 лет.
Эта игра ещё долго будет преследовать Спартак, но есть одно "НО", но оно большое. Стоит Спартаку выиграть один матч над аутсайдером после серии поражении, так сразу начинаются разговоры о возрождении, о рождении нового великого Спартака, о величии и т.д. Это мы видим на протяжении последних 20 лет.