Симонян: «Что я могу сказать о „Спартаке“? 1:7, вот и всё»

Первый вице-президент Российского футбольного союза ( РФС ) Никита Симонян поделился мыслями о «Спартаке» в преддверии игры с «Ростовом». Напомним, что москвичи были разгромлены в прошлом туре РПЛ «Зенитом» (1:7):

Что я могу сказать о «Спартаке»?! 1:7, вот и всё. Они должны cделать выводы, а не я.

Если у них присутствует спортивная злость, совесть, значит, они должны сегодня показать свой максимум. Как реабилитироваться? Выиграть матч, другого варианта нет.