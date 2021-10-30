Слуцкий: «„Рубин“ готовился к ЦСКА, исходя из своих возможностей».

Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий высказался перед поединком с ЦСКА в рамках 13-го тура РПЛ:
Эмоционально поддерживаем хороший климат в клубе. Хорошее настроение и эмоциональный фон являются важнейшими компонентами в подготовке к игре.
«Рубин» готовился к ЦСКА, исходя из своих возможностей.
А возможностей как раз особых и нет у Рубина. Откровенно говоря без одного игрока Деспотовича, у Рубина вообще нет игры. Это говорит о том что нет в Рубине игроков ротации. И Макаров который покинул клуб, не нашли для него замену. Хвича сдувается без классных ассистентов . Очень незавидная ситуация у Слуцкого. И руководство клуба должно обратить на это своё внимание. А как говорится хороший эмоциональный фон вне поля , не может выигрывать матчи без качественных игроков на поле . Пожелаем только Удачи Слуцкому и решения всех проблем в Рубине !!! Всем Добра !!!
А возможностей как раз особых и нет у Рубина. Откровенно говоря без одного игрока Деспотовича, у Рубина вообще нет игры. Это говорит о том что нет в Рубине игроков ротации. И Макаров который покинул клуб, не нашли для него замену. Хвича сдувается без классных ассистентов . Очень незавидная ситуация у Слуцкого. И руководство клуба должно обратить на это своё внимание. А как говорится хороший эмоциональный фон вне поля , не может выигрывать матчи без качественных игроков на поле . Пожелаем только Удачи Слуцкому и решения всех проблем в Рубине !!! Всем Добра !!!