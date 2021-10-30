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Слуцкий: «„Рубин“ готовился к ЦСКА, исходя из своих возможностей»

вчера, 14:16
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий высказался перед поединком с ЦСКА в рамках 13-го тура РПЛ:

Эмоционально поддерживаем хороший климат в клубе. Хорошее настроение и эмоциональный фон являются важнейшими компонентами в подготовке к игре.

«Рубин» готовился к ЦСКА, исходя из своих возможностей.

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Все комментарии
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 18:24
Повезло,просто повезло и настройщик тут не причем..(
А,так поздравления Рубиновые..!
1bear
1bear
вчера в 16:30
Поздравляю Рубин и Слуцкого с победой !!!
протон
протон
вчера в 16:21
Ну этот гол можно на совесть Акинфеева отнести.Надо было играть на выходе,но игра на выходах это не сильная сторона Акинфеева.Игра была ничейной в общем то.Что касается качества игры ЦСКА то ничего выдающегося команда не показывает..Сегодняшняя игра была такой же,как и прошлые.Просто в прошлых играх нам удалось забить и победить,а сегодня нет.А сама игра на медленных скоростях,мало выдумки впереди,ощущается нехватка квалифицированных игроков.Ну в общем что есть,то есть ждем следующей игры.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:38
Уже соломку стелит!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:21
Судя по игре неплохо подготовились.
drug01
drug01
вчера в 14:48
Леонид темнит
beefs
beefs
вчера в 14:47
странно все это...
mihaluch
mihaluch
вчера в 14:43
А каковы возможности Рубина посмотрим.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:40
Хороший тренер...отличная арена !!
Странно...что футбола нету...
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:36
Слуцкий: «„Рубин“ готовился к ЦСКА, исходя из своих возможностей».
А возможностей как раз особых и нет у Рубина. Откровенно говоря без одного игрока Деспотовича, у Рубина вообще нет игры. Это говорит о том что нет в Рубине игроков ротации. И Макаров который покинул клуб, не нашли для него замену. Хвича сдувается без классных ассистентов . Очень незавидная ситуация у Слуцкого. И руководство клуба должно обратить на это своё внимание. А как говорится хороший эмоциональный фон вне поля , не может выигрывать матчи без качественных игроков на поле . Пожелаем только Удачи Слуцкому и решения всех проблем в Рубине !!! Всем Добра !!!
Брулин
Брулин
вчера в 14:30
НЕт никаких возможностей в Казани там люди ходять на хоккей только
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