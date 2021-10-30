ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Слуцкий — о победе над ЦСКА: «На поражение мы не наиграли точно»

вчера, 17:32
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился эмоциями после победы своей команды в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги против ЦСКА (1:0).

Понятно, что, когда ты так долго не выигрываешь, и тут победа, одержанная в компенсированное время, это безумно приятно.

Логичен ли исход матча? Трудные вы вопросы задаете, потому что одна отдельно взятая игра всегда субъективна. Один игровой эпизод, и всё могло сложиться иначе. Но, как мне кажется, на поражение мы не наиграли точно. Что касается победы, то здесь всегда должен быть элемент удачи, который, к счастью, сегодня бы на нашей стороне.

Все новости
Стукалов: «Ждем сюрпризов от „Ахмата“»
Сегодня, 14:04 Комментарии1
Комличенко: «Мы могли забить „Спартаку“ гораздо раньше»
Сегодня, 13:48 Комментарии1
Первак: «Состав „Спартака“ соответствует второй половине таблицы РПЛ»
Сегодня, 13:37 Комментарии2
Сафонов: «Мне было важно вернуться в ворота сборной России»
Сегодня, 13:26 Комментарии1
Калиниченко: «Игра „Спартака“ – мучение. Смотреть неинтересно»
Сегодня, 11:24 Комментарии42
Аршавин — о «Спартаке»: «Только игрой и желанием можно вернуть фанатов»
Вчера, 23:48 Комментарии13
Сортировать
Все комментарии
Михаил Мальцев
Михаил Мальцев
вчера в 20:01
Ощущение,что Брат отдает долги...
112910415
112910415
вчера в 19:33
с праздником, тренер !
isamsn
isamsn
вчера в 18:29
Игра была слита в подарок на день тренера.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 18:27
Лене фартануло!!!
oFANATo
oFANATo
вчера в 18:01
Игра была ничейная.....
ДСА
ДСА
вчера в 17:57
Ну хоть разок получилось.
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:44
Более справедливым исходом была бы ничья.
протон
протон
вчера в 17:39
Вот что значит опыт, Слуцкий выиграл матч заменами, при том что скамейка просто никакая
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:33
Хороший матч получился для Рубина.... выстояли и дожали
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100