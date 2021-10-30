Слуцкий — о победе над ЦСКА: «На поражение мы не наиграли точно»

Главный тренер «Рубина» поделился эмоциями после победы своей команды в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги против ЦСКА (1:0).

Понятно, что, когда ты так долго не выигрываешь, и тут победа, одержанная в компенсированное время, это безумно приятно.

Логичен ли исход матча? Трудные вы вопросы задаете, потому что одна отдельно взятая игра всегда субъективна. Один игровой эпизод, и всё могло сложиться иначе. Но, как мне кажется, на поражение мы не наиграли точно. Что касается победы, то здесь всегда должен быть элемент удачи, который, к счастью, сегодня бы на нашей стороне.