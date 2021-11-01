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Болельщики «Аталанты» считают, что Миранчука нужно отдать в аренду

вчера, 11:18

На сайте Calcioatalanta прошёл опрос среди болельщиков относительно будущего полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

43,6% фанатов считают, что Миранчук должен отправиться в аренду в январе, чтобы получать больше игровой практики, а после вернуться в «Аталанту» в следующем сезоне. 33,2% болельщиков считают, что Алексей должен остаться в «Аталанте» в качестве дополнительного варианта в атакующей линии. 23,2% проголосовали за полноценную продажу Миранчука, чтобы вернуть хотя бы часть из 15 млн евро, за которые был приобретён полузащитник, и инвестировать их в покупку другого футболиста.

В нынешнем сезоне Миранчук провёл 8 матчей за «Аталанту», записав на свой счёт 1 результативную передачу.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:03
Второй сезон совсем тухлым выходит
Верг
Верг
вчера в 12:47
Миранчук не уровень топ команды италии, вот и все, даже не так, не факт что он уровень чемпионата италии вообще
112910415
112910415
вчера в 12:36
перезагрузится в аренде
после реставрации лучше станет
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 12:31
23,2% здравомыслящих болельщиков)))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:07
И ещё 10% не знают кто такой Алексей
Oliver S
Oliver S
вчера в 12:06
Не понимаю людей, которые винят тренера в том, что Миранчук сидит на банке. По факту, Алексей просто не выдерживает конкуренцию и темп европейского чемпионата, и болельщики это прекрасно видят, иначе не голосовали бы за его уход (в аренду или вообще на продажу) столь категорично, так что все вопросы только к нему.
амурец
амурец
вчера в 11:40
Миранчуку надо уходить, в аренду или вообще, при этом тренере ему не играть
stanichnik
stanichnik
вчера в 11:36
Миранчуку самому следует больше проявлять инициативы по выходу из создавшегося положения, но видать его все устраивает, как говорится в одной известной рекламе: мы сидим, а денежки идут.
Ironigor
Ironigor ответ David Young (раскрыть)
вчера в 11:25
Спасибо вам за помощь и понимание. Удачи !!! ✌🤝
нечитайло
нечитайло
вчера в 11:24
В аренду его, пусть играет
David Young
David Young ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 11:22
Вы вероятно сможете зайти туда в скором времени, сейчас исправляем момент связанный с группами.
Comentarios
Comentarios
вчера в 11:21
Пришел то он перспективным игроком тренер Аталанты тож молодец в кавычках
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:20
Уже стал не нужен,ну и уходи.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:19
Его нужно кому нибуть подарить! 🤣🤣🤣
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