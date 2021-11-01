Болельщики «Аталанты» считают, что Миранчука нужно отдать в аренду

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вчера, 11:18

На сайте Calcioatalanta прошёл опрос среди болельщиков относительно будущего полузащитника «Аталанты» .

43,6% фанатов считают, что Миранчук должен отправиться в аренду в январе, чтобы получать больше игровой практики, а после вернуться в «Аталанту» в следующем сезоне. 33,2% болельщиков считают, что Алексей должен остаться в «Аталанте» в качестве дополнительного варианта в атакующей линии. 23,2% проголосовали за полноценную продажу Миранчука, чтобы вернуть хотя бы часть из 15 млн евро, за которые был приобретён полузащитник, и инвестировать их в покупку другого футболиста.

В нынешнем сезоне Миранчук провёл 8 матчей за «Аталанту», записав на свой счёт 1 результативную передачу.