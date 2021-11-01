Фанаты «Факела» смотрели игру с «Велесом» с подъемного крана

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сегодня, 00:26

Поединок 20-го тура ФНЛ между «Велесом» и «Факелом» (0:4) проводился в закрытом режиме на стадионе «Авангард» в Домодедове.

Фанаты воронежского клуба, которые приехали на матч, наблюдали за встречей двух команд с подъемного крана.

Настоящих фанатов ничто не остановит! Болельщики «Факела» действительно повсюду! 🔥 pic.twitter.com/f1HyUJWAN5 — ФНЛ (@FNLeague) October 31, 2021