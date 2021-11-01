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Фанаты «Факела» смотрели игру с «Велесом» с подъемного крана

сегодня, 00:26
ВелесЛоготип футбольный клуб Велес (Москва)0 : 4Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелМатч завершен

Поединок 20-го тура ФНЛ между «Велесом» и «Факелом» (0:4) проводился в закрытом режиме на стадионе «Авангард» в Домодедове.

Фанаты воронежского клуба, которые приехали на матч, наблюдали за встречей двух команд с подъемного крана.

После этой встречи «Факел» набрал 39 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице ФНЛ.

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Источник: Твиттер ФНЛ
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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 03:06
Лучше бы на стадион пустили, они бы там социальную дистанцию могли соблюдать...
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 02:56
Находчивые фанаты. Молодцы!
beefs
beefs
сегодня в 01:08
Это настоящие болельщики...
протон
протон
сегодня в 00:30, ред.
Болельщики забрались на автовышку рядом со стадионом и оттуда наблюдали за игрой. После вмешательства правоохранительных органов фанаты переместились на ближайшую стройку, с которой также было видно поле.
как бы теперь этот дом платным не стал ...
протон
протон
сегодня в 00:27
Не кочегары и не плотники, а с высоты вам шлют привет.
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