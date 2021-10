Болельщики «Манчестер Юнайтед» — Сульшеру: «Утром тебя уволят»

«Манчестер Юнайтед» встретится с «Тоттенхэмом» в матче 10-го тура Английской Премьер-Лиги.

Перед началом матча болельщики на трибунах выкрикивали нелицеприятные фразы в адрес главного тренера «красных дьяволов» . Многие фанаты кричали: «Утром тебя уволят».

По данным СМИ , судьба Сульшера решится по итогу матча с «Тоттенхэмом».

🎶 «You're getting sacked in the morning» 🎶



Man Utd fans make their feelings known to Ole Gunnar Solskjaer pic.twitter.com/WUzeaHFIx6