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Болельщики «Манчестер Юнайтед» — Сульшеру: «Утром тебя уволят»

вчера, 19:26
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)0 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» встретится с «Тоттенхэмом» в матче 10-го тура Английской Премьер-Лиги.

Перед началом матча болельщики на трибунах выкрикивали нелицеприятные фразы в адрес главного тренера «красных дьяволов» Оле-Гуннара Сульшера. Многие фанаты кричали: «Утром тебя уволят».

По данным СМИ, судьба Сульшера решится по итогу матча с «Тоттенхэмом».

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Все комментарии
Генадий Павлович
Генадий Павлович
сегодня в 06:54
Только вперед, неоглядываясь по сторонам
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 20:56
Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед, счет матча 0:2.
протон
протон
вчера в 20:16
Ну чтож, Роналду снова пытается отсрочить увольнение Сульшера
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:58
Игроки сегодня должны постараться.
beefs
beefs
вчера в 19:32
как можно руководить в такой обстановке...
shlomo
shlomo
вчера в 19:32
От восторга, до ненависти один шаг!
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