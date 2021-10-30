Болельщики «Манчестер Юнайтед» — Сульшеру: «Утром тебя уволят»

«Манчестер Юнайтед» встретится с «Тоттенхэмом» в матче 10-го тура Английской Премьер-Лиги.
Перед началом матча болельщики на трибунах выкрикивали нелицеприятные фразы в адрес главного тренера «красных дьяволов» Оле-Гуннара Сульшера. Многие фанаты кричали: «Утром тебя уволят».
По данным СМИ, судьба Сульшера решится по итогу матча с «Тоттенхэмом».
🎶 «You're getting sacked in the morning» 🎶— Goal (@goal) October 30, 2021
Man Utd fans make their feelings known to Ole Gunnar Solskjaer pic.twitter.com/WUzeaHFIx6