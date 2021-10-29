Болельщики «Зенита» посвятили баннер Ракицкому

1635530589

вчера, 21:03

Матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги против «Динамо» (4:1) стал сотым за «Зенит» для защитника .

Болельщики питерского клуба поздравили украинца с этим достижением, вывесив баннер в его честь: