Болельщики «Зенита» посвятили баннер Ракицкому

Матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги против «Динамо» (4:1) стал сотым за «Зенит» для защитника Ярослава Ракицкого.
Болельщики питерского клуба поздравили украинца с этим достижением, вывесив баннер в его честь:
Ярик, 100 матчей за «Зенит» — это только начало!
В отличии от предыдущей игры у Зенита сегодня был соперник.Спасибо Динамо за игру!
Для адекватов, зенька сейчас действительно сильнее, ну состав рядом не стоит с нами, если бы не Шунин 1:2 был бы счёт, но я рад за игру и не только эту команды сколько лет мы не видели такое Динамо, состав молодой мясом обрастет, если Шварца оставят будет лидер, точечное усиление в нападении, и мы ещё всём покажем,
В отличии от предыдущей игры у Зенита сегодня был соперник.Спасибо Динамо за игру!
Для адекватов, зенька сейчас действительно сильнее, ну состав рядом не стоит с нами, если бы не Шунин 1:2 был бы счёт, но я рад за игру и не только эту команды сколько лет мы не видели такое Динамо, состав молодой мясом обрастет, если Шварца оставят будет лидер, точечное усиление в нападении, и мы ещё всём покажем,