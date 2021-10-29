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Болельщики «Зенита» посвятили баннер Ракицкому

вчера, 21:03
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги против «Динамо» (4:1) стал сотым за «Зенит» для защитника Ярослава Ракицкого.

Болельщики питерского клуба поздравили украинца с этим достижением, вывесив баннер в его честь:

Ярик, 100 матчей за «Зенит» — это только начало!

Болельщики «Зенита» посвятили баннер Ракицкому

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Все комментарии
Evilhuman
Evilhuman
вчера в 21:51
Молодцы ребята и Ярик хорош
протон
протон
вчера в 21:48
Молодцы Зенит , с победой. Классно играете.
В отличии от предыдущей игры у Зенита сегодня был соперник.Спасибо Динамо за игру!
Для адекватов, зенька сейчас действительно сильнее, ну состав рядом не стоит с нами, если бы не Шунин 1:2 был бы счёт, но я рад за игру и не только эту команды сколько лет мы не видели такое Динамо, состав молодой мясом обрастет, если Шварца оставят будет лидер, точечное усиление в нападении, и мы ещё всём покажем,
Жорж Милославский
Жорж Милославский
вчера в 21:08
Ярика продлевать нужно безусловно, Лидер команды, божественная левая, для обороны возраст позволяет.
Лакшери
Лакшери
вчера в 21:08
Он красивейшим голом ответил. Лучший
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:07
Сегодня может махнуть 100 за зенит)
BDA8181
BDA8181
вчера в 21:04
Молодцы, Ярослав заслужил уважение болельщиков .
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