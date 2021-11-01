Фанаты «Легии» во время матча потребовали возвращения Черчесова

«Легия» проиграла «Погони» (0:2) в матче 13-го тура чемпионата Польши.
Во время игры болельщики «Легии» распевали кричалки с призывами вернуть Станислава Черчесова на должность главного тренера клуба. Российский специалист тренировал «Легию» с 2015 по 2016 год. С командой он выиграл чемпионат и Кубок Польши. На данный момент «Легия» занимает 16-е место в Экстраклассе, находясь в зоне вылета.
Фанаты «Легии» требуют вернуть Черчесова. Видео с сегодняшнего матча с «Погонью» — варшавяне уступили дома со счетом 0:2. pic.twitter.com/v40toQTTS5— Вячеслав Короткин (@Korotkin72) October 31, 2021
Ранее агент Черчесова отреагировал на слухи о переговорах с «Легией».