Фанаты «Легии» во время матча потребовали возвращения Черчесова

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вчера, 08:58

«Легия» проиграла «Погони» (0:2) в матче 13-го тура чемпионата Польши.

Во время игры болельщики «Легии» распевали кричалки с призывами вернуть на должность главного тренера клуба. Российский специалист тренировал «Легию» с 2015 по 2016 год. С командой он выиграл чемпионат и Кубок Польши. На данный момент «Легия» занимает 16-е место в Экстраклассе, находясь в зоне вылета.

Фанаты «Легии» требуют вернуть Черчесова. Видео с сегодняшнего матча с «Погонью» — варшавяне уступили дома со счетом 0:2. pic.twitter.com/v40toQTTS5 — Вячеслав Короткин (@Korotkin72) October 31, 2021

Ранее агент Черчесова отреагировал на слухи о переговорах с «Легией».