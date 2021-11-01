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Фанаты «Легии» во время матча потребовали возвращения Черчесова

вчера, 08:58
ЛегияЛоготип футбольный клуб Легия (Варшава)0 : 2Логотип футбольный клуб Погонь (Щецин)ПогоньМатч завершен

«Легия» проиграла «Погони» (0:2) в матче 13-го тура чемпионата Польши.

Во время игры болельщики «Легии» распевали кричалки с призывами вернуть Станислава Черчесова на должность главного тренера клуба. Российский специалист тренировал «Легию» с 2015 по 2016 год. С командой он выиграл чемпионат и Кубок Польши. На данный момент «Легия» занимает 16-е место в Экстраклассе, находясь в зоне вылета.

Ранее агент Черчесова отреагировал на слухи о переговорах с «Легией».

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Все комментарии
Oplot
Oplot
вчера в 12:15
В этом вся и легендарность Черчесова.Думаю и немало фанатов сборной России хотят его эффектного возвращения вместо Карпина!
YVG
YVG
вчера в 10:52
Зато Легия не так плохо выступает в ЕК, особенно, на выезде в Москве.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:40
Вот и работа появилась для Стаса 😁
112910415
112910415
вчера в 10:38
никак нельзя расстраивать фанатов !
Эспиноза
Эспиноза
вчера в 10:37
Саламыч ждёт отставки Руя, а тут Легия... Интересно будет за ним понаблюдать в ответном матче ЛЕ. К тому же матч в Польше
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 10:28
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 10:27
Кто-то жаждет возвращения Черчесова? Это какая-то темная магия.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:25
Там усатому австрияку и место.
qk6e42zwedwt
qk6e42zwedwt
вчера в 10:10
Забирайте его и желательно навсегда!
Ironigor
Ironigor ответ Kolenok (раскрыть)
вчера в 10:07
Вообще-то этот пшик, тренировал «Легию» с 2015 по 2016 год. С командой он выиграл чемпионат и Кубок Польши.
Mourinho22
Mourinho22
вчера в 10:04
Лечимся от короновируса 72ь водка с перцем и смотрим футбольные матчи болеем за барселонку против динамо Киев
Mangur
Mangur
вчера в 10:03, ред.
"Ну не Шмагу я-я-я ,не шмагу !!!!!!!" Разносилось эхо над ПОЛЕМ
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 09:59, ред.
Да, бред. Они 16....очевидно тренер не справляется. А он точно их вытащит со дна, да ещё и против Спартака подготовит. Да, возможно болельщики будут ждать большего, а потом сами будут его гнать, но , то что они не пожалеют это факт. Уверена Легия, которая способная обыграть Спартак и Лестер, точно не должна идти 16 в своём чемпионате.
Kolenok
Kolenok ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 09:59
Не пшек,а Пшик!
ДСА
ДСА
вчера в 09:56
Ну раз его там любят, то туда ему и идти.
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 09:53
Саламыч-это шанс,сорвать банк..))
ОПС
ОПС
вчера в 09:47
Пусть поработает.
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:47
Давай дерзай, усатый пшек !!!)
ABir
ABir
вчера в 09:44
А что. Это приемлемый для Легии и Черчесова вариант на сегодня. Тем более Саламыч сейчас в творческом простое, да и Легии хуже уже не будет, а может ещё и встряхнется
санек002
санек002 ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 09:41
а мы любим проигрывать легии вот и подготовимся!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:32
Зовут надо ехать,поработать чуток.
stanichnik
stanichnik
вчера в 09:31
И пусть канает.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 09:31
Ну-у-у, удачи им.
нечитайло
нечитайло
вчера в 09:29
Вот и халтурка подвернулась
particular
particular
вчера в 09:25
Где-то самодовольно шевельнулись усы упомянутого персонажа 😉
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 09:24, ред.
Когда в октябре 2015 года Черчесов возглавил "Легию", то команда была серебряный призёр, занимала второе место, и тогда, когда С.Черчесов возглавил команду, "Легия" выиграла чемпионат Польши и Кубок Польши, был "Золотой дубль".
Но сейчас ситуация в команде намного критическая, чем тогда, я бы даже сказал, что катастрофическая, "Легия" занимает 16-ое место и находится в зоне вылета...

Поэтому, не факт, что второе пришествие С.Черчесова будет столь же удачным, как и первое...
Gahi
Gahi
вчера в 09:15, ред.
Видимо готовят почву к возвращению Станислава Саламовича в Легию. Интересно успеют к ответной игре против Московского Спартака произвести ротацию на тренерском мостике. Матч между Легией и Спартаком состоится 9 декабря, и это будет последняя игра группового этапа в Лиги Европы УЕФА. Так что команде Спартак нужно готовиться серьёзно и хорошо, чтобы быть готовыми при любом раскладе в команде Легии показать достойную игру в ответном гостевом матче. Удачи
David Young
David Young ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 09:15
.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 09:11
Хоть где то востребован усач-спартач.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:09
А Черчесов в это время надеется получить работу в Фк "Форте"
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