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Месси получит «Золотой мяч» в этом году

вчера, 20:18

Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси получит «Золотой мяч» в 2021 году, сообщает издание RTP.

34-летнего футболиста оповестили о том, что он победил в голосовании. Напомним, что на награду претендовали 30 человек. Аргентинец уже записал по этому поводу интервью журналу France Football.

Месси получит эту престижную награду в седьмой раз в своей карьере. Церемония награждения пройдёт 29 ноября в Париже.

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Все комментарии
Per4ick
Per4ick ответ Q-J-G (раскрыть)
сегодня в 07:20
и где бы Мюллер на евро? он то играл в топ сборной Германии это же не Польша в конце то концов
Per4ick
Per4ick ответ Q-J-G (раскрыть)
сегодня в 07:18, ред.
тогда почему с ПСЖ Мюллер не затащил раз его голы "важнее" где команды чем Левы? его не было из - травмы и Бавария проиграла из за плохой реализации, это похоже на хейт, объективно Левандовски заслужил золотой мяч в 2020, никто бы месси не дал после 2:8 какой бы он не был. это не мнение а очевидность. нет критерия ЗМ что ты его будешь получать потому что ты самый самый лучше всех играешь в общем, иначе тогда Зидан получал бы больше 1 ЗМ но его получали Оуен Недвед и т.д
Q-J-G
Q-J-G ответ Дима Логинов (раскрыть)
сегодня в 07:13, ред.
По Левандовски Вы правы на все 100%, никто так не заслуживает Золотой мяч, как его не заслуживает Левандовски, речь идёт о игроках топ-команд, которые много забивают и играют за свои национальные сборные...
Писал об этом неоднократно, но достучаться до тех, а их огромное количество, кто готов отдать Золотой мяч Левандовскому - невозможно...
Согласен с Вами и в остальном в этом комментарии, за исключением того, что мой фаворит, К.Бензема...
Очень хорошо, что в прошлом сезоне не вручали Золотой мяч, который бы вручили Левандовскому, и который его не заслуживает...
И ещё, я об этом тоже писал, в играх за "Баварию" голы Мюллера имеют намного больше значение для команды, чем голы Левандовского, потому что голы Мюллера влияют на конечный результат команды, а голы Левандовского на его личную статистику, которые он в основном забивает командам, которые намного слабее "Баварии", и забивает в большом количестве, как в последнем матче "Баварии" с "Бенфикой" - три забитых мячи...
В важных матчах с сильными соперниками "Баварии", положительный результат, делают С.Гнабри, Т.Мюллер, а "сливки" снимает - Левандовски...!!!
Дима Логинов
Дима Логинов
сегодня в 06:31
Пока Месси играет в футбол, он каждый год должен получать ЗМ, независимо от результатов команды, трофеев и прочего - это футбольный гений, рядом с которым нет никого в обозримой вселенной. С огромным отрывом в плане футбольной одарённости за ним идёт Роналду.
О Левандовски смешно, если честно, слышать. Вы посмотрите побольше игр Баварии, а не судите в целом по количеству забиваемых мячей поляком - это второй Вернер, только с учётом, что он всё-таки ещё и забивает иногда. А если неохота смотреть игры Баварии, то посмотрите игру на Евро-2020 Швеция-Польша. Если взглянуть только на статистику, то там два мяча Левандовски. Кажется - крутой же игрок, а если посмотреть игру, то можно увидеть постоянные обрезы от поляка, постоянно проигранную борьбу шведским защитникам. Но самое интересное - это его двойной удар с трёх метров в пустые ворота. Бах - перекладина, мяч отскакивает снова к Левандовски, бах - второй раз перекладина...Две секунды, два удара по пустым воротам с трёх метров - ноль голов. Вот в этом и весь Левандовски. Поляку повезло с командой, Бавария настолько мощнее всех, что позволяет поляку много забивать на фоне ещё больших промахов и ляпов. Роберт - игрок даже близко не на Золотой мяч, и я считаю, что и в прошлом году он не заслуживал ЗМ, как бы все не говорили, что отмена ЗМ-2020 прокатила Левандовски. Нет, у него просто нет класса для ЗМ.
Из остальных - Канте и Жоржиньо. Итальянец набрал трофеи, но его игра вообще не видится игрой лучшего футболиста мира, а Канте слишком скромный парень, чтобы его выделили.
Есть только один игрок в этом году, кто мог бы отобрать ЗМ у Месси - Салах. И если бы у меня был голос, я бы отдал его за египтянина.
G.R.I.Z.Z.L.I
G.R.I.Z.Z.L.I
сегодня в 06:26
Раз Франс футбол назвал это бредовым сбросом,то реально Лева получит…
Ikarus74
Ikarus74
сегодня в 06:09
Достаточно того что Месси единственный игрок отсутствие которого в составе команды существенно понижает боеспособность.
Рафаэль Хабибуллин
Рафаэль Хабибуллин
сегодня в 05:50
Считать Кубок Америки реальным аргументом смешно , турнир не ценнее кубка Испании , и проводится когда захотел , чуть ли не каждый год . Уровень вызывает сомнения , та же Аргентина даже в полуфинале Евро не было бы скорее всего. Тут реально Лева , Жоржинье ( статистика его превосходна именно той работы которую он должен делать ) Канте. Остальных по домам.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 03:56
Не соглашусь. В этом году как никогда было несколько реально достойных претендентов. Месси в этот раз точно не был лучшим.
Per4ick
Per4ick
сегодня в 03:28
и по поводу Польши она ни сильнее не то что Испании и Швеции а даже не факт что Словакии (сборные примерно одного уровня) и требовать от нее даже выхода из группы не правильно потому что на больших турнирах это было все го лишь раз в 21 веке
Per4ick
Per4ick ответ УЕСКА (раскрыть)
сегодня в 03:23, ред.
ну а еще там была испания) это нет не сложно это просто двойные стандарты. Месси проваливался на ЧМ 2010 на копе 2019 именно статистически но класс Аргентины позволял выйти из группы но он получал ЗМ с одним голом с пенальти за эти два турнира. и вообще бредово давать мяч за турнир одного месяца когда оценивается год а в году стабильнее был Левандовски. да и вообще уровень и организация нынешней копы тоже вызывает вопросы , отмененное доп время измененный регламент потому что не приехали приглашенные сборные типа катара сша мексики японии или потому что захотели подстроится по проведению под евро, хотя турнир должны были проводить в 2023 году. странно все это
G.R.I.Z.Z.L.I
G.R.I.Z.Z.L.I
сегодня в 03:21
мосси 0 голов в класико за 3 года,провал в ЛЛ,провал и позор в ЛЧ,провал в Лиге фермеров на момент ноября, 0 голов в полуфинале и в финале КА -4 розыгрыш за 5 лет…
УЕСКА
УЕСКА ответ Per4ick (раскрыть)
сегодня в 03:06
Сложно претендовать на Золотой мяч если в группе со Швецией и Словакией занимаешь последнее место при том что выйти в плей офф могут 3 команды из четырех. Если бы Левандовски не провалился с Польшей а хотя бы вышел в плей офф то его шансы на Золотой мяч были бы выше.
eleven LC
eleven LC ответ olba (раскрыть)
сегодня в 02:39
Пусть так
Золотой мяч не всегда вручают реально лучшему футболисту года-вот Месси и получит!
G.R.I.Z.Z.L.I
G.R.I.Z.Z.L.I
сегодня в 02:29
Левандовски выиграл бундеслигу,выиграл бомбардирскую гонку бундеслиги, дошел до 1/4 лч и не играл в вылете против ПСЖ.41 гол и ЗБ.Со сборной не провалился,ибо 3 гола забил,а победить Польша в принципе не могла.И в новом сезоне бьет все рекорды по голам в отличии от месси.И это то,что глоры месси называют важным для ЗМ.Лева не провалил оба сезона и в выигрышном с треблом,и в прошедшем.
Месси-Проигрыш ЛЛ,проигрыш очередной с крупным счетом в ЛЧ, 0 голов в класико, лучший бомбардир ЛЛ и КА. 0 голов в нынешнем сезоне в Лиге 1.
olba
olba ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 02:14
Отлично.
eleven LC
eleven LC ответ olba (раскрыть)
сегодня в 02:12
Скорее всего второй вариант
Per4ick
Per4ick ответ УЕСКА (раскрыть)
сегодня в 02:05
у него даже сезон не выдающийся о каком вообще годе идет речь? он постоянно проваливался в сборной и ему давали ЗМ, Левандовски год сильнее провел а пинать его за евро с Польшей может только недалекий или глор аргентинца со своими двойными стандартами
УЕСКА
УЕСКА ответ Dauletbek (раскрыть)
сегодня в 01:55
Если бы он правда так считал то возможно сделал бы это но у него нет поводов так думать. Месси провел выдающийся год, выиграл значимый трофей со сборной и достоин получить Золотой мяч. Левандовски тоже провел хороший год но только с клубом а со сборной он провалил Евро.
G.R.I.Z.Z.L.I
G.R.I.Z.Z.L.I
сегодня в 01:41
Мосси и сам не верит в 7 ЗМ.Знает,что ни о чем его игра...3 месяца без гола в Париже)))))))))))))))) Ну это же надо)) Даже Доннарума результативные действия совершил отразил пенку,а у этого 0 голов и 0 передач))))))))))))))
olba
olba
сегодня в 01:38
Это не фейк, это правда)))) Месси получит золотой мяч.
G.R.I.Z.Z.L.I
G.R.I.Z.Z.L.I
сегодня в 01:35
Это полная чушь. Мы уже видели подобное в течение последних десяти дней или около того. Большой блеф», — приводит слова директора журнала Actu Foot.
Церемония награждения состоится 29 ноября в Париже.
G.R.I.Z.Z.L.I
G.R.I.Z.Z.L.I ответ Fury_Pitt (раскрыть)
сегодня в 01:34
Это было ясно.Уж очень много проигрышей у него,плюс три месяца без гола в Лиге-1, да и Левандовски с Бенземой творят феерию…
olba
olba ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 01:31
Я так думаю, если будут вручать один за два года, то Левандовски. Если два , то Месси (за кубок Америки) и Левандовски.
eleven LC
eleven LC ответ olba (раскрыть)
сегодня в 01:27
Нет ну это понятно
Я имею ввиду что два мяча за один раз это невероятно
Fury_Pitt
Fury_Pitt
сегодня в 01:19
❗❗❗Новость оказалась феком, вбросом, с целью дезинформировать общественность, заявил официальный представитель France Football, все-таки справедливость еще окончательно не умерла❗❗❗
olba
olba
сегодня в 01:16
G R I ZZ LI добавил в чёрный список! За что? Буду плакать🤪
Ice van Reed
Ice van Reed ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 01:13
😁 ))
olba
olba ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
сегодня в 01:09
Левандовски и Бензина классные игроки, и они поборятся за золотой мяч 2022
olba
olba ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 01:06
Один, за 2020
G.R.I.Z.Z.L.I
G.R.I.Z.Z.L.I
сегодня в 00:55
Травмы сразу )))))))Оправдание у глоров😂
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