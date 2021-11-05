Месси получит «Золотой мяч» в этом году

Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси получит «Золотой мяч» в 2021 году, сообщает издание RTP.
34-летнего футболиста оповестили о том, что он победил в голосовании. Напомним, что на награду претендовали 30 человек. Аргентинец уже записал по этому поводу интервью журналу France Football.
Месси получит эту престижную награду в седьмой раз в своей карьере. Церемония награждения пройдёт 29 ноября в Париже.
«Месси, без сомнения, должен выиграть Золотой мяч», - сказал он.
«Если бы я не тренировал Месси, я бы все равно сказал Месси. Я говорю от всего сердца».
Месси, который в последний раз поднимал Золотой мяч в 2019 году, признал, что было бы «великолепно», если бы он выиграл приз.
«Я не чувствую себя фаворитом и никогда не любил говорить об этом до результата», - сказал Месси.
«Если это произойдет, это будет великолепно».
Я перевел все это, чтобы сказать, что не согласен с Почеттино. Паоло Мальдини самый адекватный ветеран, кто сделал свой выбор - Роберт Левандовский. А также сказал, что «Карим Бензема тоже может победить». Всем здоровья!
«Месси, без сомнения, должен выиграть Золотой мяч», - сказал он.
«Если бы я не тренировал Месси, я бы все равно сказал Месси. Я говорю от всего сердца».
Месси, который в последний раз поднимал Золотой мяч в 2019 году, признал, что было бы «великолепно», если бы он выиграл приз.
«Я не чувствую себя фаворитом и никогда не любил говорить об этом до результата», - сказал Месси.
«Если это произойдет, это будет великолепно».
Я перевел все это, чтобы сказать, что не согласен с Почеттино. Паоло Мальдини самый адекватный ветеран, кто сделал свой выбор - Роберт Левандовский. А также сказал, что «Карим Бензема тоже может победить». Всем здоровья!