Месси получит «Золотой мяч» в этом году

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вчера, 20:18

Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины получит «Золотой мяч» в 2021 году, сообщает издание RTP.

34-летнего футболиста оповестили о том, что он победил в голосовании. Напомним, что на награду претендовали 30 человек. Аргентинец уже записал по этому поводу интервью журналу France Football.

Месси получит эту престижную награду в седьмой раз в своей карьере. Церемония награждения пройдёт 29 ноября в Париже.