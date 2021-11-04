Тухель, Клопп, Виейра и Мойес — претенденты на звание тренера месяца в АПЛ

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вчера, 15:22

Английская Премьер-Лига назвала претендентов на приз лучшему тренеру октября в лиге.

В списке значатся: («Ливерпуль», 2 победы и 2 ничьих), («Вест Хэм», 3 победы и 1 поражение), («Челси», 4 победы) и («Кристал Пэлас», 1 победа и 3 ничьих).

По итогам сентября лучшим был признан Микель Артета из «Арсенала».