Тухель, Клопп, Виейра и Мойес — претенденты на звание тренера месяца в АПЛ

Английская Премьер-Лига назвала претендентов на приз лучшему тренеру октября в лиге.
В списке значатся: Юрген Клопп («Ливерпуль», 2 победы и 2 ничьих), Дэвид Мойес («Вест Хэм», 3 победы и 1 поражение), Томас Тухель («Челси», 4 победы) и Патрик Виейра («Кристал Пэлас», 1 победа и 3 ничьих).
По итогам сентября лучшим был признан Микель Артета из «Арсенала».
Без сульшера этот список не объективен! Норвег за октябрь просто разрывал своих соперников.
Без сульшера этот список не объективен! Норвег за октябрь просто разрывал своих соперников.
В АПЛ с самого начала сезона пропущено 3 гола, 1 с рикошета, 2 с пенальти, сыграв со всеми ТОПами.
В АПЛ с самого начала сезона пропущено 3 гола, 1 с рикошета, 2 с пенальти, сыграв со всеми ТОПами.
Томас Тухель в октябре суммарно: 7 игр, 7 побед (1 победа в серии пенальти), 20 голов забито, 2 гола пропущено (1 с пенальти).
Лучший тренер в октябре в Европе.
Что за тигр этот лев!
Томас Тухель в октябре суммарно: 7 игр, 7 побед (1 победа в серии пенальти), 20 голов забито, 2 гола пропущено (1 с пенальти).
Лучший тренер в октябре в Европе.
Что за тигр этот лев!