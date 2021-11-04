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Тухель, Клопп, Виейра и Мойес — претенденты на звание тренера месяца в АПЛ

вчера, 15:22

Английская Премьер-Лига назвала претендентов на приз лучшему тренеру октября в лиге.

В списке значатся: Юрген Клопп («Ливерпуль», 2 победы и 2 ничьих), Дэвид Мойес («Вест Хэм», 3 победы и 1 поражение), Томас Тухель («Челси», 4 победы) и Патрик Виейра («Кристал Пэлас», 1 победа и 3 ничьих).

По итогам сентября лучшим был признан Микель Артета из «Арсенала».

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galem72
galem72
сегодня в 10:43
Пфф

Без сульшера этот список не объективен! Норвег за октябрь просто разрывал своих соперников.
Romeo 777
Romeo 777 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 21:35, ред.
Отскок, не отскок, счёт был на табло. 4 игры 4 победы, факт.
В АПЛ с самого начала сезона пропущено 3 гола, 1 с рикошета, 2 с пенальти, сыграв со всеми ТОПами.
протон
протон
вчера в 18:30
Томас Тухель в октябре в АПЛ: 4 игры, 4 победы, 14 голов забито, 1 гол пропущен с пенальти.
Томас Тухель в октябре суммарно: 7 игр, 7 побед (1 победа в серии пенальти), 20 голов забито, 2 гола пропущено (1 с пенальти).

Лучший тренер в октябре в Европе.

Что за тигр этот лев!
Bensurr
Bensurr
вчера в 16:05
Тухель отскочил
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:56
Я за Мойеса, хотя и Тухель молодец, но у челси соперники были слабые, а в игре против брентфорда явно отскочили
амурец
амурец
вчера в 15:54
Тухель конечно
dimagas2
dimagas2
вчера в 15:34
ТТ лучший!
mihaluch
mihaluch
вчера в 15:27
Тухель однозначно будет лучшим.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:26
Отдай те первое место Тухелю!
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