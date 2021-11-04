АПЛ назвала претендентов на приз лучшему игроку октября

1636026568

вчера, 14:49

АПЛ опубликовала список номинантов на звание лучшего игрока лиги по итогам октября.

В список вошли: Бен Чилуэлл («Челси», 3 гола в 4 матчах), («Бернли», 3 гола в 3 играх), («Манчестер Сити», 3 мяча и 1 голевой пас в 4 матчах), («Саутгемптон», 1 гол в 4 играх), («Арсенал», 17 сэйвов в 4 матчах, 2 игры на ноль), («Вест Хэм», гол+пас в 4 матчах), («Ливерпуль», 5 мячей и 4 голевых передачи в 4 матчах) и («Лестер», 2 гола в 4 играх).

В сентябре лучшим был признан форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.