ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

АПЛ назвала претендентов на приз лучшему игроку октября

вчера, 14:49

АПЛ опубликовала список номинантов на звание лучшего игрока лиги по итогам октября.

В список вошли: Бен Чилуэлл («Челси», 3 гола в 4 матчах), Максвел Корне («Бернли», 3 гола в 3 играх), Филип Фоден («Манчестер Сити», 3 мяча и 1 голевой пас в 4 матчах), Валентино Ливраменто («Саутгемптон», 1 гол в 4 играх), Аарон Рамсдейл («Арсенал», 17 сэйвов в 4 матчах, 2 игры на ноль), Деклан Райс («Вест Хэм», гол+пас в 4 матчах), Мохамед Салах («Ливерпуль», 5 мячей и 4 голевых передачи в 4 матчах) и Юри Тилеманс («Лестер», 2 гола в 4 играх).

В сентябре лучшим был признан форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Все новости
ОфициальноУЕФА объявил имена претендентов на звание игрока недели в Лиге Европы
Сегодня, 08:51 Комментарии5
ОфициальноЛевандовски — лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Вчера, 19:12 Комментарии6
Пиоли признан лучшим тренером в Серии А по итогам октября
Вчера, 16:54 Комментарии3
ОфициальноЛитвинов – лучший игрок «Спартака» в октябре
Вчера, 15:28 Комментарии6
Тухель, Клопп, Виейра и Мойес — претенденты на звание тренера месяца в АПЛ
Вчера, 15:22 Комментарии9
Сёмин: «У Агаларова очень хорошие перспективы стать яркой фигурой в РПЛ»
Вчера, 12:57 Комментарии7
Сортировать
Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:37
Да, Салах - фаворит
протон
протон
вчера в 18:38
Разве у кого то могут быть сомнения,что лучший Салах?!
Bensurr
Bensurr
вчера в 16:05
Салах
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian ответ David Young (раскрыть)
вчера в 15:07
Давид, если так, помогите - что не хватает, как писать? Как опытный человек пишите сами если это не трудно для Вас. Я добавил скриншот экрана в Лиге - ""Вы что то хотели сказать" ???...", и там можете ответить - что, как?
RUONE
RUONE
вчера в 15:05
салах без вопросов
David Young
David Young ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
вчера в 15:01
Проблема была не в отсутствии информации а в том что не вся информация была написана там где нужно, а именно что там где строка Населённый пункт у Вас была указана улица, и что улица была написана там где должен быть написан населённый пункт. А в строке Приз не обязательно писать за какой месяц, вы указали приз и размер. Нужно лишь правильно ввести некоторую информацию, ту о которой я Вам написал. Мы вышлем по указанному адресу худи за сентябрь и октябрь, не переживайте, Вам нужно лишь подкорректировать то что я отметил.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 14:58
Это дела АПЛ
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100