АПЛ назвала претендентов на приз лучшему игроку октября

АПЛ опубликовала список номинантов на звание лучшего игрока лиги по итогам октября.
В список вошли: Бен Чилуэлл («Челси», 3 гола в 4 матчах), Максвел Корне («Бернли», 3 гола в 3 играх), Филип Фоден («Манчестер Сити», 3 мяча и 1 голевой пас в 4 матчах), Валентино Ливраменто («Саутгемптон», 1 гол в 4 играх), Аарон Рамсдейл («Арсенал», 17 сэйвов в 4 матчах, 2 игры на ноль), Деклан Райс («Вест Хэм», гол+пас в 4 матчах), Мохамед Салах («Ливерпуль», 5 мячей и 4 голевых передачи в 4 матчах) и Юри Тилеманс («Лестер», 2 гола в 4 играх).
В сентябре лучшим был признан форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.