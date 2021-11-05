«Спартак» собирается предложить Гаттузо трехлетний контракт.

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вчера, 23:17

Экс-тренер «Наполи» может возглавить «Спартак». Москвичи собираются предложить итальянцу контракт на три сезона. Последним место работы Гаттузо была «Фиорентина», которую он покинул спустя месяц после своего назначения.