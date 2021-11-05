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«Спартак» собирается предложить Гаттузо трехлетний контракт

вчера, 23:17

Экс-тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо может возглавить «Спартак». Москвичи собираются предложить итальянцу контракт на три сезона. Последним место работы Гаттузо была «Фиорентина», которую он покинул спустя месяц после своего назначения.

«Спартак» сейчас возглавляет португалец Руй Витория. После 13 игр РПЛ под его руководством москвичи занимают 9-е место с 18 набранными очками.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 07:10
Для начала надо обьяснить Гаттузо, что такое спартак.
ДСА
ДСА
сегодня в 07:03
А через месяц будут увольнять с выплатой компенсации.
Некакойшенко
Некакойшенко
сегодня в 05:28
Да здравствует сплетня.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 03:52
С топ игроками то не вышло у него а тут Спартак ток начали преображаться
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
сегодня в 00:27, ред.
хуже точно не будет, по крайней мере бегать начнут
Futurista
Futurista
сегодня в 00:16
Гаттузо надо было брать в Спартак лет 15 назад)...
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 00:14
Федун замучается неустойку выплачивать дикому макароннику !
4RT
4RT
сегодня в 00:05
Очередная брехня
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:05
«Спартак» собирается предложить Гаттузо трехлетний контракт.
Экс-тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо может возглавить «Спартак». Москвичи собираются предложить итальянцу контракт на три сезона.
Я незнаю как можно вообще верить то что этот переход возможен и для чего это нужно делать Спартаку . Разберёмся в тренерской карьере Гаттузо которая началась ещё 2014 году и всё это время кроме того что он менял клубы ничего кстати в них не добившись, по тем или иным причинам были расторгнуты контракты . Единственное что добился Гаттузо это 11 декабря 2019 года был назначен главным тренером «Наполи». Контракт подписан до конца сезона 2019/20 с возможностью продления ещё на год . А 17 июня 2020 года привёл «Наполи» к победе в Кубке Италии, выиграв первый трофей в своей тренерской карьере. 23 мая 2021 года покинул пост сразу же после завершения последнего тура чемпионата Италии, по итогам которого его команда заняла 5-е место и упустила возможность попасть в Лигу чемпионов.
25 мая 2021 года возглавил «Фиорентину» . Однако менее чем через месяц, 17 июня 2021 года, Дженнаро покинул клуб . По данным СМИ основной причиной этого стал конфликт тренера с руководством клуба из-за трансферной политики. Вот такой вот этот Гаттузо. И уж даже если он сядет за стол переговоров, то у него скорее всего тоже возникает желание привести с собой тех игроков которых он захочет видеть в составе Спартака и через кого будет строится команда. Но кто ему их будет приобретать??? Федун с Заремой без гороскопа ???) Я думаю что эта новость, просто чьи то фантазии и не стоит на это обращать своё внимание. Федун лучше бы сначала навёл порядок в своём футбольном хозяйстве и продал половину игроков своей команды и купил бы несколько игроков под тактические схемы главного тренера. Вот этот шаг я думаю был бы намного лучше, чем опять менять тренерский штаб. Вообщем как-то так. Всем Добра !!!
LOpp
LOpp
сегодня в 00:04
Последним место работы Гаттузо была «Фиорентина», которую он покинул спустя месяц после своего назначения.
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Пусть ещё с собой Кокорина захватит))
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 00:03
Ваня, Гаттузо для Спартака, будет копией Кумана в Барселоне....
allemz
allemz ответ Джохар Нохчо (раскрыть)
сегодня в 00:03
Высокий IQ Лэмпарда не позволит обсуждать с Заремой трансферы на уровне наивных гороскопов, просто оскорбительно для него
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 00:02
Как по мне глупая затея, не нужная ни спартаку ни тем более Гаттузо.
allemz
allemz
сегодня в 00:01
Зарема двух дней с ним не выдержит и налижет федунца на его увольнение
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:00, ред.
Такие пока ни чем не подкреплённые информационные слухи о возможных вариантах замены Главного тренера перед очередным московским дерби Спартака с Локомотивом вряд ли скажутся положительно на моральном климате футболистов и тренеров, особенно, когда на всех информационных ресурсах на них и так льётся поток негативной критики. Но возможно такие планы и вынашивает руководство красно-белых, что для них неудивительно, только вот готов ли Гатузо принять такое решение, скоро узнаем. В любом случае, после такого вброса обязательно появится комментарий в прессе от самого итальянского специалиста, либо от его представителей о состоятельности такого соглашения.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 23:41
Экс-тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо может возглавить «Спартак».

Предложить Гаттузо 3-х летний контракт, это не значит, что он согласится возглавить "Спартак"...
Зачем это Гаттузо надо, чтобы не успев возглавить, его уволили...
Вообще не вариант для Гаттузо, Дженнаро без работы не останется, и вскоре будет тренером одной из команд Серии А...
"Спартак" сейчас для любого тренера "головная боль"...
Хотя если подписать контракт с хорошей неустойкой после расторжения контракта по инициативе руководства команды, то можно и попробовать...
Другие же тренеры довольно успешно этим пользуются, почему бы и пока безработному тренеру Гаттузо этим беспроигрышным способом не воспользоваться...
Alexnvr
Alexnvr
вчера в 23:37
Гаттузо человек жесткий. Думаю лицевой травматизм на тренировках повысится. Теперь подумаем - оно ему надо? Уж лучше Хабиба пусть возьмут.
протон
протон
вчера в 23:34
реальная новость как утка
Джохар Нохчо
Джохар Нохчо
вчера в 23:33
Попробуйте Лэмпарда, если уж на то пошло
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 23:33
Какой к черту Гаттузо?
makkie
makkie
вчера в 23:32
Слабо верится.
Слишком психованный, а надо тренировать больше.
Да и особых успехов Гаттузо как тренера нет.
YVG
YVG
вчера в 23:29, ред.
Еще одному потребуется выплата неустойки, откуда у спартака столько денег на всяких временщиков? Можно было купить сколько хороших футболистов. Хотя нефти у нас пока еще много, а бензин постоянно дорожает.
Capral
Capral
вчера в 23:29, ред.
Если только, это решение клуба не фейк, тогда, я точно готов поверить в невминяемость руководства Спартака. Впрочем, уже после назначения Витории, в это можно было поверить..... Человек, который также далёк от тренерской мысли как небо от земли, может стать очередным посмешищем в великом клубе.
Риланд
Риланд
вчера в 23:27
Никакой стратегии и плана, один сумбур
BDA81
BDA81
вчера в 23:23
Что то мне в это , струдом вериться
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:18
Меняем как перчатки!!!
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