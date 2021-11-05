«Спартак» собирается предложить Гаттузо трехлетний контракт.

Экс-тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо может возглавить «Спартак». Москвичи собираются предложить итальянцу контракт на три сезона. Последним место работы Гаттузо была «Фиорентина», которую он покинул спустя месяц после своего назначения.
«Спартак» сейчас возглавляет португалец Руй Витория. После 13 игр РПЛ под его руководством москвичи занимают 9-е место с 18 набранными очками.
Предложить Гаттузо 3-х летний контракт, это не значит, что он согласится возглавить "Спартак"...
Зачем это Гаттузо надо, чтобы не успев возглавить, его уволили...
Вообще не вариант для Гаттузо, Дженнаро без работы не останется, и вскоре будет тренером одной из команд Серии А...
"Спартак" сейчас для любого тренера "головная боль"...
Хотя если подписать контракт с хорошей неустойкой после расторжения контракта по инициативе руководства команды, то можно и попробовать...
Другие же тренеры довольно успешно этим пользуются, почему бы и пока безработному тренеру Гаттузо этим беспроигрышным способом не воспользоваться...
Предложить Гаттузо 3-х летний контракт, это не значит, что он согласится возглавить "Спартак"...
Зачем это Гаттузо надо, чтобы не успев возглавить, его уволили...
Вообще не вариант для Гаттузо, Дженнаро без работы не останется, и вскоре будет тренером одной из команд Серии А...
"Спартак" сейчас для любого тренера "головная боль"...
Хотя если подписать контракт с хорошей неустойкой после расторжения контракта по инициативе руководства команды, то можно и попробовать...
Другие же тренеры довольно успешно этим пользуются, почему бы и пока безработному тренеру Гаттузо этим беспроигрышным способом не воспользоваться...
Экс-тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо может возглавить «Спартак». Москвичи собираются предложить итальянцу контракт на три сезона.
Я незнаю как можно вообще верить то что этот переход возможен и для чего это нужно делать Спартаку . Разберёмся в тренерской карьере Гаттузо которая началась ещё 2014 году и всё это время кроме того что он менял клубы ничего кстати в них не добившись, по тем или иным причинам были расторгнуты контракты . Единственное что добился Гаттузо это 11 декабря 2019 года был назначен главным тренером «Наполи». Контракт подписан до конца сезона 2019/20 с возможностью продления ещё на год . А 17 июня 2020 года привёл «Наполи» к победе в Кубке Италии, выиграв первый трофей в своей тренерской карьере. 23 мая 2021 года покинул пост сразу же после завершения последнего тура чемпионата Италии, по итогам которого его команда заняла 5-е место и упустила возможность попасть в Лигу чемпионов.
25 мая 2021 года возглавил «Фиорентину» . Однако менее чем через месяц, 17 июня 2021 года, Дженнаро покинул клуб . По данным СМИ основной причиной этого стал конфликт тренера с руководством клуба из-за трансферной политики. Вот такой вот этот Гаттузо. И уж даже если он сядет за стол переговоров, то у него скорее всего тоже возникает желание привести с собой тех игроков которых он захочет видеть в составе Спартака и через кого будет строится команда. Но кто ему их будет приобретать??? Федун с Заремой без гороскопа ???) Я думаю что эта новость, просто чьи то фантазии и не стоит на это обращать своё внимание. Федун лучше бы сначала навёл порядок в своём футбольном хозяйстве и продал половину игроков своей команды и купил бы несколько игроков под тактические схемы главного тренера. Вот этот шаг я думаю был бы намного лучше, чем опять менять тренерский штаб. Вообщем как-то так. Всем Добра !!!
Экс-тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо может возглавить «Спартак». Москвичи собираются предложить итальянцу контракт на три сезона.
Я незнаю как можно вообще верить то что этот переход возможен и для чего это нужно делать Спартаку . Разберёмся в тренерской карьере Гаттузо которая началась ещё 2014 году и всё это время кроме того что он менял клубы ничего кстати в них не добившись, по тем или иным причинам были расторгнуты контракты . Единственное что добился Гаттузо это 11 декабря 2019 года был назначен главным тренером «Наполи». Контракт подписан до конца сезона 2019/20 с возможностью продления ещё на год . А 17 июня 2020 года привёл «Наполи» к победе в Кубке Италии, выиграв первый трофей в своей тренерской карьере. 23 мая 2021 года покинул пост сразу же после завершения последнего тура чемпионата Италии, по итогам которого его команда заняла 5-е место и упустила возможность попасть в Лигу чемпионов.
25 мая 2021 года возглавил «Фиорентину» . Однако менее чем через месяц, 17 июня 2021 года, Дженнаро покинул клуб . По данным СМИ основной причиной этого стал конфликт тренера с руководством клуба из-за трансферной политики. Вот такой вот этот Гаттузо. И уж даже если он сядет за стол переговоров, то у него скорее всего тоже возникает желание привести с собой тех игроков которых он захочет видеть в составе Спартака и через кого будет строится команда. Но кто ему их будет приобретать??? Федун с Заремой без гороскопа ???) Я думаю что эта новость, просто чьи то фантазии и не стоит на это обращать своё внимание. Федун лучше бы сначала навёл порядок в своём футбольном хозяйстве и продал половину игроков своей команды и купил бы несколько игроков под тактические схемы главного тренера. Вот этот шаг я думаю был бы намного лучше, чем опять менять тренерский штаб. Вообщем как-то так. Всем Добра !!!