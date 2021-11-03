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«Норвич» может пригласить Эдди Хау на пост главного тренера

вчера, 09:53

«Норвич» рассматривает Эдди Хау в качестве потенциальной замены Даниэлю Фарке, сообщает Daily Mail.

У клуба всего два очка в первых 10 матчах сезона АПЛ. В настоящее время у Фарке контракт до 2025 года, однако «Норвич» может обратиться к бывшему наставнику «Борнмута» Хау, если Фарке не начнет набирать очки.

Фарке возглавляет «Норвич» с 2017 года.

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Все комментарии
Ron09
Ron09
вчера в 21:35
Всё таки Норвич чемпион чемпионшипа
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 13:44
Даниэль Фарке остается главным тренером «Норвич Сити» и, как ожидается, возьмет на себя ответственность за субботний матч с «Брентфордом», но слухи о его потенциальном преемнике уже начались. Утверждается, что бывший босс Борнмута и Бернли Эдди Хау будет менеджером, которого Норвич «должен рассмотреть», если произойдут изменения.

Это оформлено в контексте того, что 43-летний тренер в настоящее время связан с вакансией в Ньюкасле, хотя широко распространенные сообщения предполагают, что «сороки» пытаются вернуть босса Вильярреала Унаи Эмери обратно в Англию, чтобы он возглавил их революцию(хотя сам Эмери не хочет).

18 месяцев с Бернли в Чемпионшипе принесли ему(Эдди Хау) посредственность в середине таблицы, и он ушел, сославшись на личные причины, быстро вернувшись в Борнмут.

Бывший защитник, который был вынужден уйти в отставку в 30 лет из-за травм, вдохновил его в следующие три сезона, а затем удерживал клуб южного побережья в Премьер-лиге в течение пяти сезонов.

Этим летом Хау, похоже, был близок к тому, чтобы стать менеджером шотландского гиганта Селтик, но, как сообщается, в конечном итоге отказался от этой должности.

Не знаю, возглавит ли он «Норвич» или другой, но Даниэль Фарке не готов.
galem72
galem72
вчера в 11:22
Может, для начала немцу Даниэлю нужно прикупить в состав подходящих для АПЛ игроков? Так-то Фарке играет в интересный, быстрый и атакующий футбол. А с нынешним составом ему только автобусы парковать с лиге.
ДСА
ДСА
вчера в 10:47
От вылета по любому уже не спастись, уж слишком много потеряно.
shlomo
shlomo
вчера в 09:59
Есть ощущение, что меняют шило на мыло
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