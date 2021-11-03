«Норвич» может пригласить Эдди Хау на пост главного тренера

«Норвич» рассматривает Эдди Хау в качестве потенциальной замены Даниэлю Фарке, сообщает Daily Mail.
У клуба всего два очка в первых 10 матчах сезона АПЛ. В настоящее время у Фарке контракт до 2025 года, однако «Норвич» может обратиться к бывшему наставнику «Борнмута» Хау, если Фарке не начнет набирать очки.
Фарке возглавляет «Норвич» с 2017 года.
Это оформлено в контексте того, что 43-летний тренер в настоящее время связан с вакансией в Ньюкасле, хотя широко распространенные сообщения предполагают, что «сороки» пытаются вернуть босса Вильярреала Унаи Эмери обратно в Англию, чтобы он возглавил их революцию(хотя сам Эмери не хочет).
18 месяцев с Бернли в Чемпионшипе принесли ему(Эдди Хау) посредственность в середине таблицы, и он ушел, сославшись на личные причины, быстро вернувшись в Борнмут.
Бывший защитник, который был вынужден уйти в отставку в 30 лет из-за травм, вдохновил его в следующие три сезона, а затем удерживал клуб южного побережья в Премьер-лиге в течение пяти сезонов.
Этим летом Хау, похоже, был близок к тому, чтобы стать менеджером шотландского гиганта Селтик, но, как сообщается, в конечном итоге отказался от этой должности.
Не знаю, возглавит ли он «Норвич» или другой, но Даниэль Фарке не готов.
Это оформлено в контексте того, что 43-летний тренер в настоящее время связан с вакансией в Ньюкасле, хотя широко распространенные сообщения предполагают, что «сороки» пытаются вернуть босса Вильярреала Унаи Эмери обратно в Англию, чтобы он возглавил их революцию(хотя сам Эмери не хочет).
18 месяцев с Бернли в Чемпионшипе принесли ему(Эдди Хау) посредственность в середине таблицы, и он ушел, сославшись на личные причины, быстро вернувшись в Борнмут.
Бывший защитник, который был вынужден уйти в отставку в 30 лет из-за травм, вдохновил его в следующие три сезона, а затем удерживал клуб южного побережья в Премьер-лиге в течение пяти сезонов.
Этим летом Хау, похоже, был близок к тому, чтобы стать менеджером шотландского гиганта Селтик, но, как сообщается, в конечном итоге отказался от этой должности.
Не знаю, возглавит ли он «Норвич» или другой, но Даниэль Фарке не готов.