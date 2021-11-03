«Норвич» может пригласить Эдди Хау на пост главного тренера

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вчера, 09:53

«Норвич» рассматривает в качестве потенциальной замены , сообщает Daily Mail.

У клуба всего два очка в первых 10 матчах сезона АПЛ . В настоящее время у Фарке контракт до 2025 года, однако «Норвич» может обратиться к бывшему наставнику «Борнмута» Хау, если Фарке не начнет набирать очки.

Фарке возглавляет «Норвич» с 2017 года.