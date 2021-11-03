«Аль-Садд» не хочет отпускать Хави в «Барселону»

Генеральный директор «Аль-Садда» Турки Аль-Али отреагировал на слухи о том, что наставник команды Хави близок к уходу в «Барселону».
Мы приветствуем делегацию «Барселоны», ценим и уважаем это.
Впрочем, наша позиция проста — мы намерены удержать нашего тренера Хави. Не хотим отпустить его на столь важном этапе сезона.
"Катарский клуб потребовал, чтобы официальное предложение сделал лично президент "Барселоны" Жоан Лапорта. Недовольство вызвано тем, что ранее функционер отказался от визита в Доху. В столицу Катара отправятся вице-президент клуба Рафа Юсте и спортивный директор Матеу Алемани.
Действующее соглашение Чави с "Аль-Саддом" рассчитано до 2023 года. При этом у Хави есть договоренность с руководством катарского клуба, согласно которому его отпустят, если поступит предложение от одного из топ-клубов".
Скоро Хави станет тренером Барселоны.
"Катарский клуб потребовал, чтобы официальное предложение сделал лично президент "Барселоны" Жоан Лапорта. Недовольство вызвано тем, что ранее функционер отказался от визита в Доху. В столицу Катара отправятся вице-президент клуба Рафа Юсте и спортивный директор Матеу Алемани.
Действующее соглашение Чави с "Аль-Саддом" рассчитано до 2023 года. При этом у Хави есть договоренность с руководством катарского клуба, согласно которому его отпустят, если поступит предложение от одного из топ-клубов".
Скоро Хави станет тренером Барселоны.
В других случаях взяли бы без проблем...
В других случаях взяли бы без проблем...