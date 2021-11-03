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«Аль-Садд» не хочет отпускать Хави в «Барселону»

вчера, 20:49

Генеральный директор «Аль-Садда» Турки Аль-Али отреагировал на слухи о том, что наставник команды Хави близок к уходу в «Барселону».

Мы приветствуем делегацию «Барселоны», ценим и уважаем это.

Впрочем, наша позиция проста — мы намерены удержать нашего тренера Хави. Не хотим отпустить его на столь важном этапе сезона.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:32
Барселоне нужно предложить что-то неординарное.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 04:25
Деньгами этот вопрос не решить.
зигзаг
зигзаг
сегодня в 00:32
Аль саад переименовать в Барсу. Купить туда Холанда и компанию. И Хави у них в кармане. Все просто
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 22:56
Думаю договорятся. Хави сам рвется в Барсу а насильно удерживать его не имеет смысла.
League1
League1
вчера в 22:45
Просто удивительно. Мужикам в платьях понравился тикипукнутый тренер. Пусть там и дальше живёт, Платье носить наверное уже научили.
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 22:12
Переживают за Хави арабы.
Конь 666
Конь 666
вчера в 22:05
Теперь только от самого Хави все зависит. У арабов хватит денег и его удержать, и Барсе отказать
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:52
Желание арабов понятно
Bensurr
Bensurr
вчера в 21:22
Кто его отпустит денег вложено много
Сантус
Сантус ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 21:12
В том то и дело что вопрос тут не денег.Арабам бабки не нужны,им нужно что бы у них в ногах валялись...)А вот для Барсы вопрос денег важен..
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 21:11
Не очень так,как написано тут.

"Катарский клуб потребовал, чтобы официальное предложение сделал лично президент "Барселоны" Жоан Лапорта. Недовольство вызвано тем, что ранее функционер отказался от визита в Доху. В столицу Катара отправятся вице-президент клуба Рафа Юсте и спортивный директор Матеу Алемани.

Действующее соглашение Чави с "Аль-Саддом" рассчитано до 2023 года. При этом у Хави есть договоренность с руководством катарского клуба, согласно которому его отпустят, если поступит предложение от одного из топ-клубов".

Скоро Хави станет тренером Барселоны.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:11, ред.
Инсайдеры шоо же вы творите , а я уже позвонил Рамосу и Роналдо чтобы они уже поехали в Германию договариваться с Боруссией по поводу Холанда !!!)))
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 21:11
Ну и правильно
Caniggia
Caniggia
вчера в 21:08
Разрулят этот вопрос, никуда Хави не денется. Вопрос денег и быть ему в своём родном клубе, тем более у самого Хави есть желание.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:06
Тут сложность в том, что Алль-Садд клуб не из бедных.
В других случаях взяли бы без проблем...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:04
Представители барсы уже не рады, что приехали туда, сначала Хави хочет, чтобы «Барселона» подписала Погба, Холанда, Ольмо и Кунде...вот теперь и Аль-Садд выеживается и хочет больше бабла)))
Сантус
Сантус
вчера в 21:03
Так что?Тренировки завтра не будет?)
протон
протон
вчера в 21:01
Ты предложил мне 1млн, но сделал это без уважения
Сантус
Сантус
вчера в 21:01
Лапорта забил приползти на коленях?)Вот и обиделись....арабы,такие арабы...))
particular
particular
вчера в 20:59, ред.
У богатых хотят сделать покупку те, у кого мало денег. Перекупить у катарцев сложно, а вот послать деликатно они могут 🤨
Ternan
Ternan
вчера в 20:57
Итог: но 1 млн баксов это 1 млн баксов
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 20:53
Посмотрим, чем это всё закончится....
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