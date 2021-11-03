Руководители «Барсы» отправились в Катар для завершения сделки по Хави

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вчера, 13:00

Вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте и директор по футболу Матеу Алемани отправились в Катар, чтобы завершить переговоры о подписании Хави в качестве нового главного тренера, сообщает Mundo Deportivo.

Утверждается, что бывший полузащитник «блаугранас» уже согласовал условия с клубом по контракту на два с половиной года. Отмечается, что в Каталонии он будет зарабатывать меньше, чем в «Аль-Садде».

Ранее называлась дата официального объявления о назначении Хави в «Барсу».