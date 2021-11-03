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Руководители «Барсы» отправились в Катар для завершения сделки по Хави

вчера, 13:00

Вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте и директор по футболу Матеу Алемани отправились в Катар, чтобы завершить переговоры о подписании Хави в качестве нового главного тренера, сообщает Mundo Deportivo.

Утверждается, что бывший полузащитник «блаугранас» уже согласовал условия с клубом по контракту на два с половиной года. Отмечается, что в Каталонии он будет зарабатывать меньше, чем в «Аль-Садде».

Ранее называлась дата официального объявления о назначении Хави в «Барсу».

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Все комментарии
League1
League1 ответ shlifen (раскрыть)
вчера в 18:36, ред.
    Том Хеннинг Эвребе
    Том Хеннинг Эвребе
    вчера в 18:28
    Куман не смог-Хавя, точно, сможет. Попылили с Месси-и обратно, на привычное место, на задворки европейского футбола. Может, побыв там некоторое время, поймут, что нужно было работать на будущее, даже будучи на вершине, а не смотреть на всех свысока.
    протон
    протон
    вчера в 17:41
    Не получилось на перелёте сэкономить, придётся все самим решать…
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    вчера в 17:38
    Зря Хави сует голову в петлю.
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    вчера в 17:27
    Барселона это и есть Барселона.Убежден уже есть потенциальные большие спопсоры или спонсор,поэтому Райола зная скорее всего знает то,чего мы еще не знаем,поэтому предлагает Халанду перейти к нам,так,как Райола из числа жадных людей,поэтому просто так он не будет предлагать,где он сам хорошо не заработает.
    Ошибаетесь,что Барселона как Милан будет в отстое 5-7 лет.
    Хави не согласился бы возглавить клуб,как и Райола предлагая Холанду Барсу,если не знал бы что то перспективное в финансовом отношении для себя и для Барсы.
    УЕСКА
    УЕСКА
    вчера в 16:49
    Надеюсь что у Хави получится добиться успеха с Барсой. Удачи!
    Dima salev
    Dima salev
    вчера в 16:27
    Такой Барселоны даже Пеп не поможет, надо купить топ футболистов
    shlifen
    shlifen ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
    вчера в 16:17
    Простите, но читается прямо как крик отчаяния... "может шейх выкупит Барсу", "может Хави нашёл такого шейха"... Как бы хотелось сейчас всем фанам Барсы быстренько вернутся во времена когда претендовали сразу на все трофеи, клуб был не просто топом, а супер-топом, и руководители могли отваливать по 100 млн на игрока. Но те времена прошли...
    И когда вы пишете "Холанд и еще два гранда окажуся в Барсе в след сезоне." - хотелось бы знать, откуда клуб, у которого толком нет денег на трансферы зимой, и клуб который не хочет платить 1 млн евро за разрыв контракта Хави, НАЙДЁТ ДЕНЬГИ НА ХОЛЛАНДА И ДВУХ ГРАНДОВ в следующем сезоне?? Или вы поверили в слух о Райоле, который резко станет святым и откажется от комиссионных, Холланд согласится играть за вдвое меньшую зарплату (сейчас в Дортмунде от 10 до 13 лимонов), а сама Боруссия решит продать Эрлинга вдвое дешевле для Барсы, имея кучу желающих забрать и за 75 и за 100 лимонов?? =))) Или это надежда на очередные кредиты или "шейха, которого в реальности пока нет"??

    Но по поводу того что Хави будет ставить молодёжь вместо стариков - я с вами полностью согласен. Просто стоит помнить что Фати далеко не факт что станет фигурой калибра Месси, а Педри и Пуч на длинной дистанции потянут роль Хави и Иньесты. Если не предвзято взглянуть на состав каталонцев (бренд не играет в футбол - играют футболисты) - он не лучше чем у Севильи, поэтому топ-4 для Хави на ближайшие года 2-3 - это само по себе фантастический успех.
    Фанам Барсы могу пожелать только две вещи: Если вы болели за Барселону потому что они боролись за все трофеи были супер-топ клубом - вам пора искать новый клуб для обожания. Если же вы живёте в каталонии и/или болеете за клуб всем сердцем (даже если он лет 5-7 не будет в ЛЧ попадать) - крепитесь, Лапорта не волшебник, кредиты сами собой не исчезнут, а состав сам собой не наполнится звёздами - нужны годы на воспитание игроков в своей академии и поиски талантов "за дёшево"....
    Doping87
    Doping87
    вчера в 14:12
    Хуже точно не будет.
    sir_Alex
    sir_Alex
    вчера в 14:07
    Месси бы не вернулся! 😁
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    вчера в 14:02
    В первую очередь скорее всего Хави мягко избавится от трех стариков а Пуч станет играть в основе и Холанд и еще два гранда окажуся в Барсе в след сезоне.
    Может Шейх Катара выкупит Барсу и избавит от финансовых проблем,может быть Хави нашел такого Шейха.
    League1
    League1 ответ Comentarios (раскрыть)
    вчера в 13:59, ред.
      League1
      League1
      вчера в 13:57
      Какой позор!
      Антон Белянкин
      Антон Белянкин
      вчера в 13:54
      Главное, чтобы на пользу пошло.
      particular
      particular
      вчера в 13:37, ред.
      Ещё одна попытка угадать с тренером 🧐️
      Пожалуй, не скоро удастся добиться той совместимости личностей и идей, что были при Гвардиоле 😞
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      вчера в 13:33
      Хорошего игрока урвали!
      shlomo
      shlomo
      вчера в 13:19, ред.
      Барселона исполнила мечту всех каталонцев и уволила Кумана с поста главного тренера клуба, а легенду Барсы Хави уже фактически можно считать главным тренером каталонской команды..... у Хави право на ошибку есть.... без предсезонки глупо что спрашивать с тренера (даже с опытного....)... так что минимум в следующий сезон команда войдет с Хави ( если Хави совсем уж не провалится, например, будет в зоне вылета к концу сезона....).... скорее всего, Эрнандес планирует вернуть традиционную для каталонцев схему 4-3-3.... думаю, что он будет настаивать на продлении контракта с Дембеле (он может закрыть правый фланг атаки).... слева можно использовать Ансу Фати....плюс нужен быстрый вингер (Стерлинг может сгодиться...)....плюс нужен быстрый и техничный центральный защитник (запросто для этой роли подойдёт Кунде....) .... одним словом нужно строить команду за ново.... Удачи тебе Хави и пусть все получится!
      ЮЗИК
      ЮЗИК
      вчера в 13:07
      Да скорей бы уже
      Comentarios
      Comentarios
      вчера в 13:04, ред.
      Мы в город изумрудный идем дорогой трудной . Заветных три желания исполнилнит добры Гудвин
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