Руководители «Барсы» отправились в Катар для завершения сделки по Хави

Вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте и директор по футболу Матеу Алемани отправились в Катар, чтобы завершить переговоры о подписании Хави в качестве нового главного тренера, сообщает Mundo Deportivo.
Утверждается, что бывший полузащитник «блаугранас» уже согласовал условия с клубом по контракту на два с половиной года. Отмечается, что в Каталонии он будет зарабатывать меньше, чем в «Аль-Садде».
Ранее называлась дата официального объявления о назначении Хави в «Барсу».
И когда вы пишете "Холанд и еще два гранда окажуся в Барсе в след сезоне." - хотелось бы знать, откуда клуб, у которого толком нет денег на трансферы зимой, и клуб который не хочет платить 1 млн евро за разрыв контракта Хави, НАЙДЁТ ДЕНЬГИ НА ХОЛЛАНДА И ДВУХ ГРАНДОВ в следующем сезоне?? Или вы поверили в слух о Райоле, который резко станет святым и откажется от комиссионных, Холланд согласится играть за вдвое меньшую зарплату (сейчас в Дортмунде от 10 до 13 лимонов), а сама Боруссия решит продать Эрлинга вдвое дешевле для Барсы, имея кучу желающих забрать и за 75 и за 100 лимонов?? =))) Или это надежда на очередные кредиты или "шейха, которого в реальности пока нет"??
Но по поводу того что Хави будет ставить молодёжь вместо стариков - я с вами полностью согласен. Просто стоит помнить что Фати далеко не факт что станет фигурой калибра Месси, а Педри и Пуч на длинной дистанции потянут роль Хави и Иньесты. Если не предвзято взглянуть на состав каталонцев (бренд не играет в футбол - играют футболисты) - он не лучше чем у Севильи, поэтому топ-4 для Хави на ближайшие года 2-3 - это само по себе фантастический успех.
Фанам Барсы могу пожелать только две вещи: Если вы болели за Барселону потому что они боролись за все трофеи были супер-топ клубом - вам пора искать новый клуб для обожания. Если же вы живёте в каталонии и/или болеете за клуб всем сердцем (даже если он лет 5-7 не будет в ЛЧ попадать) - крепитесь, Лапорта не волшебник, кредиты сами собой не исчезнут, а состав сам собой не наполнится звёздами - нужны годы на воспитание игроков в своей академии и поиски талантов "за дёшево"....
И когда вы пишете "Холанд и еще два гранда окажуся в Барсе в след сезоне." - хотелось бы знать, откуда клуб, у которого толком нет денег на трансферы зимой, и клуб который не хочет платить 1 млн евро за разрыв контракта Хави, НАЙДЁТ ДЕНЬГИ НА ХОЛЛАНДА И ДВУХ ГРАНДОВ в следующем сезоне?? Или вы поверили в слух о Райоле, который резко станет святым и откажется от комиссионных, Холланд согласится играть за вдвое меньшую зарплату (сейчас в Дортмунде от 10 до 13 лимонов), а сама Боруссия решит продать Эрлинга вдвое дешевле для Барсы, имея кучу желающих забрать и за 75 и за 100 лимонов?? =))) Или это надежда на очередные кредиты или "шейха, которого в реальности пока нет"??
Но по поводу того что Хави будет ставить молодёжь вместо стариков - я с вами полностью согласен. Просто стоит помнить что Фати далеко не факт что станет фигурой калибра Месси, а Педри и Пуч на длинной дистанции потянут роль Хави и Иньесты. Если не предвзято взглянуть на состав каталонцев (бренд не играет в футбол - играют футболисты) - он не лучше чем у Севильи, поэтому топ-4 для Хави на ближайшие года 2-3 - это само по себе фантастический успех.
Фанам Барсы могу пожелать только две вещи: Если вы болели за Барселону потому что они боролись за все трофеи были супер-топ клубом - вам пора искать новый клуб для обожания. Если же вы живёте в каталонии и/или болеете за клуб всем сердцем (даже если он лет 5-7 не будет в ЛЧ попадать) - крепитесь, Лапорта не волшебник, кредиты сами собой не исчезнут, а состав сам собой не наполнится звёздами - нужны годы на воспитание игроков в своей академии и поиски талантов "за дёшево"....