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вчера, 18:03

Главный тренер «Аль-Садда» Хави возглавит «Барселону».

«Сине-гранатовые» договорились с чемпионами Катара о переходе испанского специалиста. Журналист Николо Шира подтверждает, что завтра Хави подпишет контракт с «Барселоной».

Кроме того, журналист издания RAC1 Жерар Ромеро, который специализируется на «Барселоне», сообщает, что вице-президент каталанского клуба Рафа Юсте сейчас находится в Дохе, где достиг договорённости с представителями «Аль-Садда», что завтра Хави полетит вместе с ним в Барселону для подписания контракта.