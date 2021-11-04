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Завтра Хави подпишет контракт с «Барселоной»

вчера, 18:03

Главный тренер «Аль-Садда» Хави возглавит «Барселону».

«Сине-гранатовые» договорились с чемпионами Катара о переходе испанского специалиста. Журналист Николо Шира подтверждает, что завтра Хави подпишет контракт с «Барселоной».

Кроме того, журналист издания RAC1 Жерар Ромеро, который специализируется на «Барселоне», сообщает, что вице-президент каталанского клуба Рафа Юсте сейчас находится в Дохе, где достиг договорённости с представителями «Аль-Садда», что завтра Хави полетит вместе с ним в Барселону для подписания контракта.

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Все комментарии
FERIS
FERIS ответ Франц Кафка (раскрыть)
сегодня в 00:07, ред.
Ещё Атэйкина до пары)
112910415
112910415
вчера в 22:27
ну, в добрый час !
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 22:04
Он не поможет
Agamaga........
Agamaga........ ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 21:02
Мурада нужно звать, он всем ах.... сделает.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 20:38, ред.
Пандемию страха создали,этим уничтожают малый средний бизнес,утилизация население земли итд,поэтому думаю, может намеренно разваливают Барсу,затем Реал,Бавария итд,то есть футбол тоже бизнес
Скорее всего так и будет но Хави об этом не знает
Incredulous
Incredulous ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 20:09
А ведь сам Куман тоже еще недавно был поводом для радости после Кике Сетьена...
3ton
3ton
вчера в 20:07, ред.
Интересно посмотреть на его в качестве тренера .
Можно сказать , что Хави ученик Гвардиолы ))
Был великолепный футболист , надеюсь будет такой и тренер .
Интересно посмотреть на Пике и Бускетса . Играли вместе , а теперь Хави их тренирует 😂
Франц Кафка
Франц Кафка
вчера в 19:59
А в помощники возьмет Эвребе или нет, никто не знает?
Абрамджан 2
Абрамджан 2
вчера в 19:35
    SHMEL258
    SHMEL258
    вчера в 19:35
    Расстрельная должность, не завидую Хави.
    Q-J-G
    Q-J-G ответ particular (раскрыть)
    вчера в 19:23
    Приветствую Вас, Уважаемый!
    После Кумана это повод для радости, главное чтобы эта радость не была кратковременной)
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 19:10
    Хави - спаситель ?
    Начинать надо с Пердива , чудес не бывает ....
    particular
    particular
    вчера в 18:26
    Это не повод для радости и не показатель предопределённой успешности.
    Но кто-то должен остановить падение. Пусть это будет Хави...
    протон
    протон
    вчера в 18:23
    Его дебют состоится 20 ноября в матче с «Эспаньолой»
    pele1981
    pele1981
    вчера в 18:15
    Завтра подпишет контракт, а послезавтра - будет первое поражение!
    Gelious
    Gelious
    вчера в 18:13
    ХАНА БАРСЕЛОНЕ АХА-ХА
    beefs
    beefs
    вчера в 18:07
    да наконец то договорились, посмотрим что из этого получится...
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