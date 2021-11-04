Главный тренер «Аль-Садда» Хави возглавит «Барселону».
«Сине-гранатовые» договорились с чемпионами Катара о переходе испанского специалиста. Журналист Николо Шира подтверждает, что завтра Хави подпишет контракт с «Барселоной».
Кроме того, журналист издания RAC1 Жерар Ромеро, который специализируется на «Барселоне», сообщает, что вице-президент каталанского клуба Рафа Юсте сейчас находится в Дохе, где достиг договорённости с представителями «Аль-Садда», что завтра Хави полетит вместе с ним в Барселону для подписания контракта.
Скорее всего так и будет но Хави об этом не знает
Скорее всего так и будет но Хави об этом не знает
Можно сказать , что Хави ученик Гвардиолы ))
Был великолепный футболист , надеюсь будет такой и тренер .
Интересно посмотреть на Пике и Бускетса . Играли вместе , а теперь Хави их тренирует 😂
Можно сказать , что Хави ученик Гвардиолы ))
Был великолепный футболист , надеюсь будет такой и тренер .
Интересно посмотреть на Пике и Бускетса . Играли вместе , а теперь Хави их тренирует 😂
После Кумана это повод для радости, главное чтобы эта радость не была кратковременной)
После Кумана это повод для радости, главное чтобы эта радость не была кратковременной)
Начинать надо с Пердива , чудес не бывает ....
Начинать надо с Пердива , чудес не бывает ....
Но кто-то должен остановить падение. Пусть это будет Хави...
Но кто-то должен остановить падение. Пусть это будет Хави...