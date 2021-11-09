Агент Джуффрида: «По Миранчуку никто не обращался»

Агент Валерио Джуффрида, участвовавший в трансфере российского полузащитника Алексея Миранчука из «Локомотива» в «Аталанту», ответил на вопрос об информации, согласно которой к игроку есть интерес со стороны четырех итальянских клубов.
«Нет, никто не обращался», — заявил Джуффрида.
В текущем сезоне Миранчук провел за «Аталанту» восемь матчей и сделал одну голевую передачу.
Ранее совет Миранчуку дал бывший главный тренер «Спартака».
Многие советуют Алексею уйти из "Аталанты" в другую команду, в которой он будет играть... Но как уйти, куда уйти, если никто не предлагает, и об этом заявляет агент А.Миранчука...
На мой взгляд у А.Миранчука один-единственный выход из сложившейся ситуации...
Это более активно бороться за "место под солнцем" в "Аталанте", и начинать доказывать главному тренеру, что он достоин места в стартовом составе на тренировках, продолжая доказывать в те минуты матчей, в которых он понемногу играет... Не играя, он теряет свою физическую, игровую форму, и уже сейчас, он невостребованный, и это в свои 26-лет, возраст в котором он должен играть, прогрессировать, а не быть в запасе...
Надо доказывать главному тренеру свою профпригодность, другого выхода нет...
Многие советуют Алексею уйти из "Аталанты" в другую команду, в которой он будет играть... Но как уйти, куда уйти, если никто не предлагает, и об этом заявляет агент А.Миранчука...
На мой взгляд у А.Миранчука один-единственный выход из сложившейся ситуации...
Это более активно бороться за "место под солнцем" в "Аталанте", и начинать доказывать главному тренеру, что он достоин места в стартовом составе на тренировках, продолжая доказывать в те минуты матчей, в которых он понемногу играет... Не играя, он теряет свою физическую, игровую форму, и уже сейчас, он невостребованный, и это в свои 26-лет, возраст в котором он должен играть, прогрессировать, а не быть в запасе...
Надо доказывать главному тренеру свою профпригодность, другого выхода нет...