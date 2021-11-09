Агент Джуффрида: «По Миранчуку никто не обращался»

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вчера, 14:27

Агент Валерио Джуффрида, участвовавший в трансфере российского полузащитника из «Локомотива» в «Аталанту», ответил на вопрос об информации, согласно которой к игроку есть интерес со стороны четырех итальянских клубов.

«Нет, никто не обращался», — заявил Джуффрида.

В текущем сезоне Миранчук провел за «Аталанту» восемь матчей и сделал одну голевую передачу.

Ранее совет Миранчуку дал бывший главный тренер «Спартака».