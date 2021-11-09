Каррера дал совет Миранчуку, в какой клуб перейти из «Аталанты».

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мыслями о возможном уходе полузащитника Алексея Миранчука из «Аталанты».
Не открою секрет, если скажу, что для любого футболиста важна постоянная игровая практика. Алексей Миранчук изо всех сил пытается попасть в игровую систему Гасперини, но, к сожалению, пока не получается. Я слышал, что зимой он может уйти в аренду в «Торино», «Сассуоло» или «Сампдорию». Думаю, переход в «Сассуоло» — правильный выбор для Миранчука. Если выбирать новый клуб, то мой совет — «Сассуоло».
Каррера как человек и тренер хорошо знает специфику чемпионата Италии и клубов играющих в серии А . А также хорошо знает игру самого Миранчука и его способности. Решать конечно же о переходе в тот или иной клуб придётся самому Алексею и его агенту . А вот то что у Миранчука не получается в Аталанте, это вина тольсамого Алексея . Он физически проигрывает очень сильно своим конкуретам Иличичу и Малиновскому и только из-за этого не вписывается в тактические схемы Гасперини . Алексею в любом случае нужно набрать мышечную массу, он постоянно проигрывает борьбу с такими игроками которые в габаритах как он сам или чуть чуть больше него . А футбол это борьба и если ты уступаешь в борьбе, то ты проигрываешь позицию, ситуацию, а следовательно и матч . Нужно обязательно Алексею работать над собой и доказывать всем ,что он конкурентно способный и вот тогда его и заметит Гасперини или ещё какой нибудь клуб. Удачи тебе Алексей !!! Всем Добра !!!
Каррера как человек и тренер хорошо знает специфику чемпионата Италии и клубов играющих в серии А . А также хорошо знает игру самого Миранчука и его способности. Решать конечно же о переходе в тот или иной клуб придётся самому Алексею и его агенту . А вот то что у Миранчука не получается в Аталанте, это вина тольсамого Алексея . Он физически проигрывает очень сильно своим конкуретам Иличичу и Малиновскому и только из-за этого не вписывается в тактические схемы Гасперини . Алексею в любом случае нужно набрать мышечную массу, он постоянно проигрывает борьбу с такими игроками которые в габаритах как он сам или чуть чуть больше него . А футбол это борьба и если ты уступаешь в борьбе, то ты проигрываешь позицию, ситуацию, а следовательно и матч . Нужно обязательно Алексею работать над собой и доказывать всем ,что он конкурентно способный и вот тогда его и заметит Гасперини или ещё какой нибудь клуб. Удачи тебе Алексей !!! Всем Добра !!!