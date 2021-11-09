Каррера дал совет Миранчуку, в какой клуб перейти из «Аталанты».

Бывший главный тренер «Спартака» поделился мыслями о возможном уходе полузащитника из «Аталанты».

Не открою секрет, если скажу, что для любого футболиста важна постоянная игровая практика. Алексей Миранчук изо всех сил пытается попасть в игровую систему Гасперини, но, к сожалению, пока не получается. Я слышал, что зимой он может уйти в аренду в «Торино», «Сассуоло» или «Сампдорию». Думаю, переход в «Сассуоло» — правильный выбор для Миранчука. Если выбирать новый клуб, то мой совет — «Сассуоло».