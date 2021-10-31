Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин посетил храм Русской православной церкви во Флоренции.
Футболист опубликовал в инстаграме фотографию церкви Рождества Христова и Николая Чудотворца.
Накануне же Кокорин снова получил травму.
Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин посетил храм Русской православной церкви во Флоренции.
Футболист опубликовал в инстаграме фотографию церкви Рождества Христова и Николая Чудотворца.
Накануне же Кокорин снова получил травму.
- Пойду ка я лучше в церковь схожу..
- Пойду ка я лучше в церковь схожу..