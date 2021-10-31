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Кокорин посетил храм Русской православной церкви во Флоренции

вчера, 13:20

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин посетил храм Русской православной церкви во Флоренции.

Футболист опубликовал в инстаграме фотографию церкви Рождества Христова и Николая Чудотворца.

Кокорин посетил храм Русской православной церкви во Флоренции

Накануне же Кокорин снова получил травму.

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Все комментарии
Конь 666
Конь 666
сегодня в 02:45
Не поможет.
nautilus163
nautilus163
вчера в 17:32
Поздно! Душа его уже продана другим!
протон
протон
вчера в 16:53
Целых 9 ступенек, опять будет мышечная травма. Не бережёт себя Саша...
memphis
memphis
вчера в 16:50
Главное фото на фоне не делай, а то опять на этап
Bensurr
Bensurr
вчера в 15:09
Это правильно решил свечку поставить
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:34
Ну не казино и то слава богу.
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 14:15
Похоже уже ничто не поможет этому российскому дарованию..))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 14:03
- Александр, чтобы не попасть в ад - надо вернуть все деньги по контракту "Фиорентине", потому что вы из них не лиры не отработали.
- Пойду ка я лучше в церковь схожу..
YVG
YVG
вчера в 14:01
Просит Бога вернуть его в спартак, надоело пахать в Италии.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:34
Про Кокошу пора уже книгу написать.
Futurista
Futurista
вчера в 13:30
Правильно Саша...Бога благодарить надо за такие контракты...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:28
После зоны набожным стал?)
drug01
drug01
вчера в 13:27
Верное решение
Cat01
Cat01
вчера в 13:26
Это уже ближе к игре....
beefs
beefs
вчера в 13:24
чего его туда понесло...
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