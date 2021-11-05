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Кокорин пропустит матч с «Ювентусом»

вчера, 15:59

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин будет вынужден пропустить из-за травмы поединок 12-го тура Серии А против «Ювентуса».

Планируется, что футболист вернется в строй к матчу с «Миланом» (20 ноября).

Кокорин продолжает тренироваться по индивидуальной программе.

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Все комментарии
An Jo
An Jo
вчера в 19:27
Что то мне подсказывает, что Кокорин пропустит все матчи Фиорентины пока он там числится.
Владимир Анохин
Владимир Анохин
вчера в 19:14
Кокорин пропустит матч с «Ювентусом»
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Какая неожиданность!
LOpp
LOpp
вчера в 18:26
После Зенита, Кокорин решил не добивать Ювентус.
juvenale
juvenale
вчера в 18:09
ну теперь у Юве появились шансы
League1
League1
вчера в 18:08
Что-то не получается у наших в Европе.
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
вчера в 18:06
Это уже не новость , а закономерность!!
ДСА
ДСА
вчера в 18:06
Неприятность эту он переживет.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:05
Когда нибудь нас удивят новостью, что Кокоша сыграет в следующем матче.
протон
протон
вчера в 18:03
Шансы на победу у ювентуса кратно выросли!
Что мне импонирует в Саше, так это его нацеленность.
протон
протон
вчера в 18:02
Мудрость от Александра Кокорина
" Лучше сидеть в Фиорентине чем в Бутырке "
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 17:54
Вот это неожиданная новость!
YVG
YVG
вчера в 17:50
В спартаке он хоть играл.
112910415
112910415
вчера в 17:47
обидно, что так вышло
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 17:45
Душевная боль у него . По Родине скучает ! ))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:36
Вернётся на скамейку?!
Q-J-G
Q-J-G ответ Василий 50 (раскрыть)
вчера в 17:26
Ну да, в сборной симулянтов он мог бы быть капитаном команды, и конкурентов у него бы не было)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:14
Да где же ж он умудряется травмироваться то? Тренируется по индивидуальной программе (пляж-ликёр-девочки (мальчики?), личный массажист из Питера вызван, с городом освоился, достопримечательности осмотрел. Чего ещё ему не хватает до полного спортивного Щастья? Не пойму...
За адекватность
За адекватность
вчера в 17:12
Ну надо же...
Василий 50
Василий 50
вчера в 17:07
Пора ему в сборную
karnager
karnager
вчера в 17:00
Шекспир бы Кокоше сонет написал бы
Владиславчик
Владиславчик
вчера в 16:58
Невозможно!
A.S.A
A.S.A
вчера в 16:57
До января месяца вообще не стоит писать о нем, а вот во время зимнего ТО фиалкам нужно как то избавиться от Кокорина
Cat01
Cat01
вчера в 16:56
Скучаем по твоей игре
drug01
drug01
вчера в 16:55
Саня когда же увидим тебя в составе ...
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 16:55
Жаль. А так бы трёху отгрузил Буфону.
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 16:48
Эта программа не только индивидуальная,но и идеальная,для такого талантища...)))
Конь 666
Конь 666
вчера в 16:42
Эта потеря на руку Фиорентине
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 16:39, ред.
...Планируется, что футболист вернется в строй к матчу с «Миланом» (20 ноября)...

Нельзя что-то планировать когда речь о Кокорине...
Очень похоже на то, что Кокорин вообще больше не планирует играть за "Фиорентину"... Не играя, получая зарплату, об этом возможно только помечтать.
Но Кокорин не мечтатель, он "реалист" он реально этого добился, он реально умудрился чтобы о Кокорине говорили:

ОЧЕВИДНОЕ-НЕВЕРОЯТНОЕ!
Навзир
Навзир
вчера в 16:38, ред.
Джентнльмен однако,пропустил старую синьору.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:37
Кокорин в домике !!!)
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