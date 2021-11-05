Кокорин пропустит матч с «Ювентусом»

1636117155

вчера, 15:59

Форвард «Фиорентины» будет вынужден пропустить из-за травмы поединок 12-го тура Серии А против «Ювентуса».

Планируется, что футболист вернется в строй к матчу с «Миланом» (20 ноября).

Кокорин продолжает тренироваться по индивидуальной программе.