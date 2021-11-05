Кокорин пропустит матч с «Ювентусом»

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин будет вынужден пропустить из-за травмы поединок 12-го тура Серии А против «Ювентуса».
Планируется, что футболист вернется в строй к матчу с «Миланом» (20 ноября).
Кокорин продолжает тренироваться по индивидуальной программе.
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Какая неожиданность!
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Какая неожиданность!
Что мне импонирует в Саше, так это его нацеленность.
Что мне импонирует в Саше, так это его нацеленность.
" Лучше сидеть в Фиорентине чем в Бутырке "
" Лучше сидеть в Фиорентине чем в Бутырке "
Нельзя что-то планировать когда речь о Кокорине...
Очень похоже на то, что Кокорин вообще больше не планирует играть за "Фиорентину"... Не играя, получая зарплату, об этом возможно только помечтать.
Но Кокорин не мечтатель, он "реалист" он реально этого добился, он реально умудрился чтобы о Кокорине говорили:
ОЧЕВИДНОЕ-НЕВЕРОЯТНОЕ!
Нельзя что-то планировать когда речь о Кокорине...
Очень похоже на то, что Кокорин вообще больше не планирует играть за "Фиорентину"... Не играя, получая зарплату, об этом возможно только помечтать.
Но Кокорин не мечтатель, он "реалист" он реально этого добился, он реально умудрился чтобы о Кокорине говорили:
ОЧЕВИДНОЕ-НЕВЕРОЯТНОЕ!