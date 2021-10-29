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Кавазашвили: «Если бы Кокорин остался в „Сочи“, был бы основным в сборной»

вчера, 16:29

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о переходе Александра Кокорина в «Фиорентину» в начале 2021 года.

Про Кокорина даже говорить ничего не хочется. Это все очень темная история. Он не играл в России полгода и уехал в хороший итальянский клуб на огромную зарплату. Устроился, конечно, неплохо. Дай бог каждому. Но после этого перехода он закончился как футболист.

Аренда может пойти на пользу, но никто не знает, что у Саши в голове. Если бы Кокорин остался в «Сочи», он был бы основным игроком сборной. Его сгубила эта афера по-итальянски.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:54
Кокорина сгубила его алчность и дурная башка, вот и всё.
Мне кажется что самому Кокорину давно уже плевать на свою карьеру, главное чтобы зпшка норм падала каждый месяц.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 19:46
Не, в последние две недели мужик по-ходу упоролся
Брулин
Брулин
вчера в 17:58
Дед скоро договорится до того, что это Фиорентина во всем виновата - и в том, что Кокорин "закончился как футболист", и в том, что "он не играл в России полгода" )
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:43
В этой мутной и темной истории главный герой остался в тени. Это Газизов. Он то свой куш урвал по полной. И от Федуна, и от агентов.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 17:13
Мне кажется, что у Кокорина был всплеск, после того как его сослали из "Зенита". Но запал быстро прошел, переход в "Спартак" на жирный контракт сделал необязательным упорство на тренировках, а переход в "Фиорентину" дал возможность отдохнуть в благоприятном итальянском климате. Что было бы если остался в "Сочи"? Возможно поупирался бы пару месяцев еще, а потом так же потом перешел на свое привычное мышечное перенапряжение. Как футболист Кокорин закончился гораздо раньше и его более яркая игра в "Сочи", не более как попытка сорвать напоследок еще один денежный куш.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:11
Вилами по воде писано
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:59
И боролись бы мы с Кипром и Мальтой, а не с Хорватией.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:56
Это Спартак провернул афёру.
Переманил в Москву деньгами а потом впарил Фиорентине.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Alexnvr (раскрыть)
вчера в 16:55
Он завязал с футболом давно. Начиная с ванной с Мамаем, шампусиком в Монако, пересекая сплошную на Бентли, понты в Инстаграмме, пистоли, частный самолёт в Мальдивы, усы павлина...а стул, это всего лишь "вершина славы", айсберга, апогей. Потом крутое пике.
Сам себя сделал, сам закопал. Не на кого обижаться.
Alexnvr
Alexnvr
вчера в 16:44
Все знают русскую народную поговорку про Если бы у бабки был.......она была бы дедом. Санёк завязал с футболом когда взялся за стул.
Cat01
Cat01
вчера в 16:37
Всё может быть
A.S.A
A.S.A
вчера в 16:36
Если бы Кокорин небыл бы зажравшимся и ленивым, то был бы топ игроком и в России и в Италии, но так как он один из тех кого всегда считали "главным талантом своего поколения" и платили ему огромные деньги, парень быстро обленился,и вообще перестал играть, а главная цель в России у него была одна, контракт пожирнее из -за нужного паспорта....жаль что деньги загубили его
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:35
Никто не знает что было бы
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:32
Бабушка на двое сказала.
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