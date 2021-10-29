Кавазашвили: «Если бы Кокорин остался в „Сочи“, был бы основным в сборной»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о переходе в «Фиорентину» в начале 2021 года.

Про Кокорина даже говорить ничего не хочется. Это все очень темная история. Он не играл в России полгода и уехал в хороший итальянский клуб на огромную зарплату. Устроился, конечно, неплохо. Дай бог каждому. Но после этого перехода он закончился как футболист.

Аренда может пойти на пользу, но никто не знает, что у Саши в голове. Если бы Кокорин остался в «Сочи», он был бы основным игроком сборной. Его сгубила эта афера по-итальянски.