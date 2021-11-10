Агент Инсинье: «„Наполи“ предлагает Лоренцо снизить зарплату на 50%»

Винченцо Писакане, агент нападающего «Наполи» , прокомментировал ситуацию с контрактом своего клиента.

Контракт Инсинье заканчивается в июне 2022 года. «Наполи» предлагает новое соглашение с понижением зарплаты на 50%, и Лоренцо был удивлен этим предложением. Мы ведем переговоры, посмотрим, что из этого выйдет.