Агент Инсинье: «„Наполи“ предлагает Лоренцо снизить зарплату на 50%»

Винченцо Писакане, агент нападающего «Наполи» Лоренцо Инсинье, прокомментировал ситуацию с контрактом своего клиента.
Контракт Инсинье заканчивается в июне 2022 года. «Наполи» предлагает новое соглашение с понижением зарплаты на 50%, и Лоренцо был удивлен этим предложением. Мы ведем переговоры, посмотрим, что из этого выйдет.
Слухи о переходе Инсинье в МЛС? Это ложь.
В нынешнем сезоне Лоренцо провёл 19 матчей за «Наполи», записав на свой счёт 5 голов и 5 результативных передач. Летом интерес к Инсинье проявлял «Зенит».