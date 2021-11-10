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Агент Инсинье: «„Наполи“ предлагает Лоренцо снизить зарплату на 50%»

вчера, 18:27

Винченцо Писакане, агент нападающего «Наполи» Лоренцо Инсинье, прокомментировал ситуацию с контрактом своего клиента.

Контракт Инсинье заканчивается в июне 2022 года. «Наполи» предлагает новое соглашение с понижением зарплаты на 50%, и Лоренцо был удивлен этим предложением. Мы ведем переговоры, посмотрим, что из этого выйдет.

Слухи о переходе Инсинье в МЛС? Это ложь.

В нынешнем сезоне Лоренцо провёл 19 матчей за «Наполи», записав на свой счёт 5 голов и 5 результативных передач. Летом интерес к Инсинье проявлял «Зенит».

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Все комментарии
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 19:31
Это их проблемы.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:16
Из этого ничего не выйдет.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:38
Это очень серьёзный вопрос.
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