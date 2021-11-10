«Спартак» не предложит новый контракт Мелкадзе

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вчера, 15:29

«Спартак» не предложит новый контракт полузащитнику .

По информации источника, московский клуб не планирует предлагать 24-летнему игроку новое соглашение. Действующий контракт Георгия рассчитан до лета 2022 года, он станет свободным агентом по завершении сезона.

Мелкадзе не играет с июля из-за стрессовой травмы. Он должен вернуться к тренировкам в общей группе в конце ноября.