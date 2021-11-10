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«Спартак» не предложит новый контракт Мелкадзе

вчера, 15:29

«Спартак» не предложит новый контракт полузащитнику Георгию Мелкадзе.

По информации источника, московский клуб не планирует предлагать 24-летнему игроку новое соглашение. Действующий контракт Георгия рассчитан до лета 2022 года, он станет свободным агентом по завершении сезона.

Мелкадзе не играет с июля из-за стрессовой травмы. Он должен вернуться к тренировкам в общей группе в конце ноября.

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Все комментарии
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 20:44
Странно, обычно спартак дорожит бесполезными игроками.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 18:33, ред.
сейчас выстроится очередь из команд нижней части РПЛ, хотя и Спартак то же там на 9 месте
санек002
санек002 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 18:33
без выходного пособия!гы гы гы ,как говорил один здесь бывший товарищ из зенитовского коллектива болельщиков
Ironigor
Ironigor ответ санек002 (раскрыть)
вчера в 18:06
А их вообще без очереди !!!)))
санек002
санек002 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 18:05
включая федуна и заремму!
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 17:51
Только одному Мелкадзе ????? Там таких Мелкадз ещё вагон и мелкая тележка бегают............
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:12
Значит совсем списали его.
Mangur
Mangur
вчера в 16:55
Мелкадзе не попал в обойму.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:44
Надо вообще заняться капитальной чисткой , в составе очень много не нужных как футболистов ,так и менеджерского состава .
Cat01
Cat01
вчера в 16:29
Значит не судьба
протон
протон
вчера в 16:25
Спартаку же уже наглядно показали что нужно делать в подобной ситуации. Пусть возьмут и в зимнюю паузу продадут за копейки весь балласт в Химки. Мелкадзе, Кутепова, Рассказова, Ломовицкого, Хендрикса. А мы потом будем сидеть и рассказывать что это не фарм клуб. Дорожка протоптана же.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Alexnvr (раскрыть)
вчера в 16:16
Стрессовая травма - это травма от накопившихся нагрузок. Говоря проще, можно на ровном месте получить надрыв, просто резко дернувшись, а можно долго нагружать мышцы, перегрузить в итоге и получить тот же надрыв, это стрессовая травма. Стресс в данном случае относится к мышцам.
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:11
Мелковат Мелкадзе для Спартака.
Alexnvr
Alexnvr
вчера в 16:11
Стрессовая травма это что? Расплакался после какого-то поражения? Откуда такие травмы сейчас? Ведь раньше про них никто не слышал. В футбол мужчины играют или кто? Или началась мода на американский образ жизни с личными психологами и прочими халявщиками?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:09
Мелкадзе не пропадёт!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:57
Спартаку срочно нужно избавляться от своих.
makkie
makkie
вчера в 15:53
С лета (!) не тренируется и не играет.
До этого лишь скитался по арендам, можно сказать за бесплатно.
Нет смысла держать таких игроков в Спартаке. Пусть спокойно играют в других командах, где им дадут шанс и простят ошибки.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 15:36
Да и хрен с ним.
4RT
4RT
вчера в 15:32
Ещё десяток таких отцепить нужно
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