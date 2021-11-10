«Спартак» не предложит новый контракт Мелкадзе

«Спартак» не предложит новый контракт полузащитнику Георгию Мелкадзе.
По информации источника, московский клуб не планирует предлагать 24-летнему игроку новое соглашение. Действующий контракт Георгия рассчитан до лета 2022 года, он станет свободным агентом по завершении сезона.
Мелкадзе не играет с июля из-за стрессовой травмы. Он должен вернуться к тренировкам в общей группе в конце ноября.
До этого лишь скитался по арендам, можно сказать за бесплатно.
Нет смысла держать таких игроков в Спартаке. Пусть спокойно играют в других командах, где им дадут шанс и простят ошибки.
До этого лишь скитался по арендам, можно сказать за бесплатно.
Нет смысла держать таких игроков в Спартаке. Пусть спокойно играют в других командах, где им дадут шанс и простят ошибки.