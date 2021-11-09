«Райо Вальекано» хочет продлить контракт с Фалькао до 2023 года

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вчера, 14:47

«Райо Вальекано» намерен продлить контракт с форвардом на один год, сообщает COPE.

35-летний футболист подписал соглашение с испанским клубом в летнее трансферное окно и завоевал расположение болельщиков, забив пять голов в своих первых восьми матчах.

По информации источника, Фалькао устно согласился продлить контракт с «Райо» до 2023 года, официальное объявление должно быть сделано в ближайшие недели.

На данный момент колумбиец восстанавливается от травмы.