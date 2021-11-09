«Райо Вальекано» хочет продлить контракт с Фалькао до 2023 года

«Райо Вальекано» намерен продлить контракт с форвардом Радамелем Фалькао на один год, сообщает COPE.
35-летний футболист подписал соглашение с испанским клубом в летнее трансферное окно и завоевал расположение болельщиков, забив пять голов в своих первых восьми матчах.
По информации источника, Фалькао устно согласился продлить контракт с «Райо» до 2023 года, официальное объявление должно быть сделано в ближайшие недели.
На данный момент колумбиец восстанавливается от травмы.
Команда, которая сейчас занимает шестое место в Примере, в прошлом сезоне играла ещё в Сегунде, и такой игрок как Фалькао поможет и далее бороться "Райо Вальекано" за место верхней части турнирной таблицы Примеры.
Удачи Р.Фалькао, и главное - без травм!
Команда, которая сейчас занимает шестое место в Примере, в прошлом сезоне играла ещё в Сегунде, и такой игрок как Фалькао поможет и далее бороться "Райо Вальекано" за место верхней части турнирной таблицы Примеры.
Удачи Р.Фалькао, и главное - без травм!