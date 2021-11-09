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«Райо Вальекано» хочет продлить контракт с Фалькао до 2023 года

вчера, 14:47

«Райо Вальекано» намерен продлить контракт с форвардом Радамелем Фалькао на один год, сообщает COPE.

35-летний футболист подписал соглашение с испанским клубом в летнее трансферное окно и завоевал расположение болельщиков, забив пять голов в своих первых восьми матчах.

По информации источника, Фалькао устно согласился продлить контракт с «Райо» до 2023 года, официальное объявление должно быть сделано в ближайшие недели.

На данный момент колумбиец восстанавливается от травмы.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
вчера в 19:06
Жаль,травмы и подкосили его карьеру.Помню был пост где сравнивали его и Кавани,на тот момент лучших цф мира.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 15:36
У Фалькао есть ещё порох
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:31
Старый конь борозды не портит.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:16
правильно,он еще и неплохо забивает.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 15:04
Несмотря на свой возраст 35 лет, игрок хороший, техничный, в хорошей физической форме, и вариант продления контракта до 2023 года с "Райо Вальекано" отличный вариант как для Фалькао, так и для команды, пять голов в первых пяти матчах, очень хороший результат.
Команда, которая сейчас занимает шестое место в Примере, в прошлом сезоне играла ещё в Сегунде, и такой игрок как Фалькао поможет и далее бороться "Райо Вальекано" за место верхней части турнирной таблицы Примеры.

Удачи Р.Фалькао, и главное - без травм!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:57
Он ещё побегает...
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