«Барса» представила Хави. Он подписал контракт на «Камп Ноу» перед фанами

«Барселона» официально представила Хави.
Легендарный полузащитник каталонского клуба поставил подпись под контрактом с «сине-гранатовыми» на «Камп Ноу» перед тысячами болельщиков. Соглашение 41-летнего специалиста рассчитано до 2024 года. В ближайшие дни «Барселона» проведёт первую тренировку под руководством Хави.
The moment has arrived pic.twitter.com/OkSunDBzRk— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 8, 2021
And there it is! pic.twitter.com/yFdrGsEuNi— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 8, 2021
1) Профессионализм: игроки обязаны завтракать и обедать на базе, а не дома.
2) Мотивация: необходимы групповые активности за пределами поля для сплочения команды.
3) Контроль: активно использовать новые технологии, Хави нужна ежедневная статистика по всем игрокам.
4) Стратегия: анализировать все доступные данные для лучшей подготовки к матчам.
5) Интенсивность: устраивать более сложные, требовательные тренировки.
6) Форма: игроки должны регулярно работать не только на поле, но и в тренажерном зале.
7) Физика: помимо тренировок и диет, игроки должны выполнять индивидуальную работу, чтобы избежать травм.
8) Схема: «Барса» будет придерживаться схемы 4-3-3 с атакующим футболом и высоким прессингом. Иногда можно задействовать 3-4-3.
9) Тактика: широкие фланги для растягивания защиты соперника; вингерами, не латералями.
10) Трансферы: помимо поиска новых игроков, Хави хочет вывести Усмана Дембеле на пик.
1) Профессионализм: игроки обязаны завтракать и обедать на базе, а не дома.
2) Мотивация: необходимы групповые активности за пределами поля для сплочения команды.
3) Контроль: активно использовать новые технологии, Хави нужна ежедневная статистика по всем игрокам.
4) Стратегия: анализировать все доступные данные для лучшей подготовки к матчам.
5) Интенсивность: устраивать более сложные, требовательные тренировки.
6) Форма: игроки должны регулярно работать не только на поле, но и в тренажерном зале.
7) Физика: помимо тренировок и диет, игроки должны выполнять индивидуальную работу, чтобы избежать травм.
8) Схема: «Барса» будет придерживаться схемы 4-3-3 с атакующим футболом и высоким прессингом. Иногда можно задействовать 3-4-3.
9) Тактика: широкие фланги для растягивания защиты соперника; вингерами, не латералями.
10) Трансферы: помимо поиска новых игроков, Хави хочет вывести Усмана Дембеле на пик.
У Хави такие же идеи, схемы как у Гвардиолы, надеюсь у него тоже попрёт результаты.
У Хави такие же идеи, схемы как у Гвардиолы, надеюсь у него тоже попрёт результаты.
Тут пишут о нем плохо только черные завистники,не понимающие ничего.
Модрич тоже станет отличным тренером
Тут пишут о нем плохо только черные завистники,не понимающие ничего.
Модрич тоже станет отличным тренером
Если я прав такую же участь прсле Барсы ждут все мировые гранды-Реал итд.
Закончилась эра процветания,начинается эра затмения с пандемией страха итд итп.
Видно,Лапорта врет каждый день и про Месси соврал.
Если я прав такую же участь прсле Барсы ждут все мировые гранды-Реал итд.
Закончилась эра процветания,начинается эра затмения с пандемией страха итд итп.
Видно,Лапорта врет каждый день и про Месси соврал.
Если дело не пойдет, услышим от него много интересного.
Если дело не пойдет, услышим от него много интересного.
не пытка, только можно всячески поддержать бывшего хава Хави в его желании хотя наладить командную игру знаменитого клуба!!!
не пытка, только можно всячески поддержать бывшего хава Хави в его желании хотя наладить командную игру знаменитого клуба!!!
У него есть лицензия ПРО ?
Он тренировал хотябы Текстильщик из Камышина ?
У него есть лицензия ПРО ?
Он тренировал хотябы Текстильщик из Камышина ?
Справится ли Хави с огромным давлением? Большой вопрос!
У Пирло, Лэмпарда, Гаттузо не получилось, например.
Справится ли Хави с огромным давлением? Большой вопрос!
У Пирло, Лэмпарда, Гаттузо не получилось, например.