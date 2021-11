«Барса» представила Хави. Он подписал контракт на «Камп Ноу» перед фанами

«Барселона» официально представила Хави.

Легендарный полузащитник каталонского клуба поставил подпись под контрактом с «сине-гранатовыми» на «Камп Ноу» перед тысячами болельщиков. Соглашение 41-летнего специалиста рассчитано до 2024 года. В ближайшие дни «Барселона» проведёт первую тренировку под руководством Хави.

