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«Барса» представила Хави. Он подписал контракт на «Камп Ноу» перед фанами

вчера, 15:54

«Барселона» официально представила Хави.

Легендарный полузащитник каталонского клуба поставил подпись под контрактом с «сине-гранатовыми» на «Камп Ноу» перед тысячами болельщиков. Соглашение 41-летнего специалиста рассчитано до 2024 года. В ближайшие дни «Барселона» проведёт первую тренировку под руководством Хави.

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Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 23:30
10 заповедей Хави», которых он планирует придерживаться в Барселоне по версии инсайдеров.
1) Профессионализм: игроки обязаны завтракать и обедать на базе, а не дома.

2) Мотивация: необходимы групповые активности за пределами поля для сплочения команды.

3) Контроль: активно использовать новые технологии, Хави нужна ежедневная статистика по всем игрокам.

4) Стратегия: анализировать все доступные данные для лучшей подготовки к матчам.

5) Интенсивность: устраивать более сложные, требовательные тренировки.

6) Форма: игроки должны регулярно работать не только на поле, но и в тренажерном зале.

7) Физика: помимо тренировок и диет, игроки должны выполнять индивидуальную работу, чтобы избежать травм.

8) Схема: «Барса» будет придерживаться схемы 4-3-3 с атакующим футболом и высоким прессингом. Иногда можно задействовать 3-4-3.

9) Тактика: широкие фланги для растягивания защиты соперника; вингерами, не латералями.

10) Трансферы: помимо поиска новых игроков, Хави хочет вывести Усмана Дембеле на пик.
Amiralla
Amiralla
вчера в 23:29
Удачи тебе, Хави!
Agamaga........
Agamaga........ ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 21:35
Чёрные завистники были и во времена доминирования Барселоны.
У Хави такие же идеи, схемы как у Гвардиолы, надеюсь у него тоже попрёт результаты.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 19:55
Ох и тяжко же будет Хави)
particular
particular
вчера в 19:50
Нынче фанам одних презентаций, обещаний и улыбок будет мало...
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 19:16
Хави облик мудрый,задумчивый и у него получится лучше,чем у Гвардиолы,если дадут работать
Тут пишут о нем плохо только черные завистники,не понимающие ничего.
Модрич тоже станет отличным тренером
Plus777777
Plus777777
вчера в 18:57
Удачи Хави...,он был частью величия Барсы!!!!!!! Надеюсь сможет вернуть для начала уверенность в игре.......
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 18:50
Бартомеу,Лапорта,как я думаю одни из тех,которые разваливают Барселону намеренно по тайному указу мировых черных сил,если так тогда Хави не дадут ничего позитивного сделать.
Если я прав такую же участь прсле Барсы ждут все мировые гранды-Реал итд.
Закончилась эра процветания,начинается эра затмения с пандемией страха итд итп.
Видно,Лапорта врет каждый день и про Месси соврал.
Сантус
Сантус
вчера в 18:19
...а губы уже прикрывает...)))
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:51
Контракт подписан с помпой. Правда никто не знает что из этого получится. Гениальный игрок, умница и трудяга. Так хочется чтобы у него получилось!!!!
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 17:44
Легендарным тренером ему не стать.
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 17:30
Хави много болтает.
Если дело не пойдет, услышим от него много интересного.
shur
shur
вчера в 17:29
...не угасли страсти по Месси и его монополии каталонского футбола, но попытка
не пытка, только можно всячески поддержать бывшего хава Хави в его желании хотя наладить командную игру знаменитого клуба!!!
shur
shur ответ nikoladolgov (раскрыть)
вчера в 17:24
...и где щас уважаемый товарищ Павлов?! А Иваново город невест...!!!!!
Бет Террор
Бет Террор ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 17:12
Но бывают же и Гвардиолы всякие!
ariec93
ariec93 ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 17:11
Ну Гвардиола откуда то появился же. Не попробуешь не узнаешь.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 17:11
Удачи Хави! Пусть он вернет Барселоне былое величие.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 17:10
Торжественная часть закончилась, ожидаем трудовые будни, какого результата удастся добиться легенде "Барселоны". Оправдает ли Хави надежды миллионов фанатов "Барселоны"?!
manutd navsegda
manutd navsegda ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 17:05
Пирло Марадона
Самедов Агил
Самедов Агил
вчера в 16:58
Вроде стажировку прошел (кстати мне конечно ни в понятном чемпионате) ,легенда клуба,если есть в футболе понятия положительный человек то Хави олицотворение этого,гениальный полузащитник,истинный патриот своего дело......и тд и тп...... Но ...Но.....ингредиентов много,посмотрим что из этого выйдит, только удачи ...
Oplot
Oplot
вчера в 16:55
Возвращение легенды!!!
Dima salev
Dima salev
вчера в 16:51
Удачи Хави и Барселоны. Барселона лучший клуб мира. Завистьники пусть молчать
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:51
Всё красиво, посмотрим, что из этого выйдет.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 16:40
Хави кто такой ?
У него есть лицензия ПРО ?
Он тренировал хотябы Текстильщик из Камышина ?
амурец
амурец
вчера в 16:33
Поглядим
Roger Young
Roger Young
вчера в 16:33
Еще один в череде своих парней для клуба. Только пользы от таких ребят очень мало. Пример Сульшера до сих пор перед глазами. А из недавнего прошлого можно вспомнить Лэмпарда.
Bensurr
Bensurr
вчера в 16:31
Удачи Хави на посту как никак легенда.
makkie
makkie
вчера в 16:22
Сомнительная кандидатура на роль ГТ Барселоны.
Справится ли Хави с огромным давлением? Большой вопрос!
У Пирло, Лэмпарда, Гаттузо не получилось, например.
Bombardier
Bombardier
вчера в 16:19
Остаётся пожелать ему удачи.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:15
Очень интересно что из этого получится. Удачи тебе !
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