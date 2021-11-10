В «Милане» отреагировали на слухи о прекращении сотрудничества с Райолой

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вчера, 17:24

Сегодня итальянское издание Gazzetta dello Sport опубликовало статью, в которой говорится, что «Милан» больше не будет сотрудничать с агентом Мино Райолой.

По данным издания, «россонери» не могут найти компромисс в переговорах по новому контракту с из-за Райолы, поэтому «Милан» напрямую вступил в переговоры с футболистом, игнорируя агента. Такое решение было принято, чтобы не повторилась ситуация с уходом , который покинул клуб летом на правах свободного агента.

Пресс-служба «Милана» опровергла данную информацию: