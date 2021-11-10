В «Милане» отреагировали на слухи о прекращении сотрудничества с Райолой

Сегодня итальянское издание Gazzetta dello Sport опубликовало статью, в которой говорится, что «Милан» больше не будет сотрудничать с агентом Мино Райолой.
По данным издания, «россонери» не могут найти компромисс в переговорах по новому контракту с Алессио Романьоли из-за Райолы, поэтому «Милан» напрямую вступил в переговоры с футболистом, игнорируя агента. Такое решение было принято, чтобы не повторилась ситуация с уходом Джанлуиджи Доннаруммы, который покинул клуб летом на правах свободного агента.
Пресс-служба «Милана» опровергла данную информацию:
Что касается статьи под названием «Милан „изгоняет“ Райолу», опубликованной сегодня изданием Gazzetta dello Sport. «Милан» поддерживает профессиональные отношения со всеми агентами.