ГлавнаяНовостиКонтрактыИталия. Серия А 2021/2022

В «Милане» отреагировали на слухи о прекращении сотрудничества с Райолой

вчера, 17:24

Сегодня итальянское издание Gazzetta dello Sport опубликовало статью, в которой говорится, что «Милан» больше не будет сотрудничать с агентом Мино Райолой.

По данным издания, «россонери» не могут найти компромисс в переговорах по новому контракту с Алессио Романьоли из-за Райолы, поэтому «Милан» напрямую вступил в переговоры с футболистом, игнорируя агента. Такое решение было принято, чтобы не повторилась ситуация с уходом Джанлуиджи Доннаруммы, который покинул клуб летом на правах свободного агента.

Пресс-служба «Милана» опровергла данную информацию:

Что касается статьи под названием «Милан „изгоняет“ Райолу», опубликованной сегодня изданием Gazzetta dello Sport. «Милан» поддерживает профессиональные отношения со всеми агентами.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:12
На редкость гнилой агент. Не понимаю, зачем игроки пишут с ним контракт на представление их интересов? Он ведь своими исключительными жадностью и наглостью только портит отношения между исполнителем и клубом.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:18
Райола победит всех!
Bensurr
Bensurr
вчера в 17:51, ред.
Все правильно , сотрудничества с Райолой Милан потеряла не мало хороших игроков.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:42
С этим жирдяем вообще лучше не иметь дел
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:25
Ну всё правильно.
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