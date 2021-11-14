Нидерланды упустили победу над Черногорией в матче отбора ЧМ-2022.

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сегодня, 00:43

В матче группы G отбора ЧМ -2022 встречались команды Черногории и Нидерландов. Матч завершился со счетом 2:2.

Сборная Нидерландов с 20 очками перед последним туром занимает первое место в турнирной таблице группы G. Черногория (11) — на четвёртом месте.

Подгорица, стадион Под Горицом

Черногория — Нидерланды 2:2 (0:1)

Голы: Вукотич 82, Вуйнович 86 — Депай 25 (пенальти), Депай 54

Черногория: Саркич, Вукчевич, Вуячич, Савич, Томашевич (Райкович 80), Радунович, Йовович (Вуйнович 62), Янкович (Божович 69), Хакшабанович (Вукотич 69), Осмажич, Джурджевич (Бечирай 62)

Нидерланды: Бейлоу, Думфрис, де Врей (де Лигт 90), ван Дейк, Блинд, Вейналдум (Копмейнерс 67), де Йонг (Гравенберг 78), Классен, Мален (Бергвейн 46), Депай, Груневельд (Ланг 79)

Главный тренер: ван Гал Луи.

Предупреждения: Думфрис 42, Вуйнович 68, Савич 90+1

Судья: Дель Серро Гранде Карлос.