Нидерланды упустили победу над Черногорией в матче отбора ЧМ-2022.

В матче группы G отбора ЧМ-2022 встречались команды Черногории и Нидерландов. Матч завершился со счетом 2:2.
Сборная Нидерландов с 20 очками перед последним туром занимает первое место в турнирной таблице группы G. Черногория (11) — на четвёртом месте.
Подгорица, стадион Под Горицом
Черногория — Нидерланды 2:2 (0:1)
Голы: Вукотич 82, Вуйнович 86 — Депай 25 (пенальти), Депай 54
Черногория: Саркич, Вукчевич, Вуячич, Савич, Томашевич (Райкович 80), Радунович, Йовович (Вуйнович 62), Янкович (Божович 69), Хакшабанович (Вукотич 69), Осмажич, Джурджевич (Бечирай 62)
Нидерланды: Бейлоу, Думфрис, де Врей (де Лигт 90), ван Дейк, Блинд, Вейналдум (Копмейнерс 67), де Йонг (Гравенберг 78), Классен, Мален (Бергвейн 46), Депай, Груневельд (Ланг 79)
Главный тренер: ван Гал Луи.
Предупреждения: Думфрис 42, Вуйнович 68, Савич 90+1
Судья: Дель Серро Гранде Карлос.
А это противостояние можно отнести к чисто голландскому пижонству . Команда гостей могла уже и в первом тайме решить все свои задачи. Имея такое колоссальное преимущество по всем статистическим данным, так глупо упустить сто процентную победу. Эта игра показывает как ненужно играть в футбол, когда веришь в свою непоколебимость . И бесполезное перекатывание мяча друг другу, удерживая счёт и не давая тем самым мяч сопернику , рано или поздно должно было закончится. И оно действительно закончилось, когда до окончания матча оставалось всего восемь минут . Потеряв всего на четыре минуты концентрацию , голландцы поплатились и получили в свои ворота два мяча . Тем самым осложнив себе задачу выхода на чемпионат мира. Теперь всё решиться в последнем туре, где сборная Турции может лишить их выхода на ЧМ, обыграв сборную Черногории, что им конечно же по силам . А Норвежцы могут отобрать очки у такой сборной Голландии. Так что может повториться история 2018 года, когда тоже сборная Турции лишила сборную Голландии путёвки на чемпионат мира. Может эта игра теперь станет горьким уроком для сборной Голландии. Будем делать посмотреть, чем это всё закончится. И пусть победит сильнейший !!! Всем Добра !!!
А это противостояние можно отнести к чисто голландскому пижонству . Команда гостей могла уже и в первом тайме решить все свои задачи. Имея такое колоссальное преимущество по всем статистическим данным, так глупо упустить сто процентную победу. Эта игра показывает как ненужно играть в футбол, когда веришь в свою непоколебимость . И бесполезное перекатывание мяча друг другу, удерживая счёт и не давая тем самым мяч сопернику , рано или поздно должно было закончится. И оно действительно закончилось, когда до окончания матча оставалось всего восемь минут . Потеряв всего на четыре минуты концентрацию , голландцы поплатились и получили в свои ворота два мяча . Тем самым осложнив себе задачу выхода на чемпионат мира. Теперь всё решиться в последнем туре, где сборная Турции может лишить их выхода на ЧМ, обыграв сборную Черногории, что им конечно же по силам . А Норвежцы могут отобрать очки у такой сборной Голландии. Так что может повториться история 2018 года, когда тоже сборная Турции лишила сборную Голландии путёвки на чемпионат мира. Может эта игра теперь станет горьким уроком для сборной Голландии. Будем делать посмотреть, чем это всё закончится. И пусть победит сильнейший !!! Всем Добра !!!