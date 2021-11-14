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Нидерланды упустили победу над Черногорией в матче отбора ЧМ-2022

сегодня, 00:43
ЧерногорияЛоготип футбольный клуб Черногория2 : 2Логотип футбольный клуб НидерландыНидерландыМатч завершен

В матче группы G отбора ЧМ-2022 встречались команды Черногории и Нидерландов. Матч завершился со счетом 2:2.

Сборная Нидерландов с 20 очками перед последним туром занимает первое место в турнирной таблице группы G. Черногория (11) — на четвёртом месте.

Подгорица, стадион Под Горицом

Черногория — Нидерланды 2:2 (0:1)
Голы: Вукотич 82, Вуйнович 86 — Депай 25 (пенальти), Депай 54

Черногория: Саркич, Вукчевич, Вуячич, Савич, Томашевич (Райкович 80), Радунович, Йовович (Вуйнович 62), Янкович (Божович 69), Хакшабанович (Вукотич 69), Осмажич, Джурджевич (Бечирай 62)

Нидерланды: Бейлоу, Думфрис, де Врей (де Лигт 90), ван Дейк, Блинд, Вейналдум (Копмейнерс 67), де Йонг (Гравенберг 78), Классен, Мален (Бергвейн 46), Депай, Груневельд (Ланг 79)
Главный тренер: ван Гал Луи.

Предупреждения: Думфрис 42, Вуйнович 68, Савич 90+1

Судья: Дель Серро Гранде Карлос.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:22
югославские парни, они упорные !
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 08:45
Это же надо было травокурам так умудриться!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 06:44
это в их стиле! ну что же надо играть от первой и до последней минуты! они же хотели выиграть пешком(((
pele1981
pele1981
сегодня в 06:08
Нечего "оранжевым" на чм делать ибо там должны выступать только сильные команды, а не пижоны!
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 05:22
Голландцы расслабились и упустили абсолютно выигрышный матч а ведь могли уже сегодня квалифицироваться на Чемпионат мира. Теперь им придется сразиться за путевку на Мундиаль с Норвегией и в случае поражения Нидерланды могут пролететь даже мимо стыков. Сами себя загнали в непростую ситуацию голландцы. Но тем интересней будет для болельщиков последний тур.
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 02:30
Сборная, играя 2-2 с командой где на полном серьезе выходит усиливать игру некто Бечирай, опозорила себя и страну:)
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 01:51
Мягко сказано, это Черногорцы могли побеждать и даже громить оранжевых, ибо пешком матчи не выиграть, а соперник уперся и додавил, первый гол воротчик оранжевх не накрывал соперника, а уперся на выходе в газон, мало кто знает он учился у тибето- шаулинских монахов которых тренеровал матер Жириновский, как наклонить ось Земли!!! Воротчик хотел чтобы мяч пошёл выше тут претензий нет!!!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:40
Нидерланды упустили победу над Черногорией в матче отбора ЧМ-2022.
А это противостояние можно отнести к чисто голландскому пижонству . Команда гостей могла уже и в первом тайме решить все свои задачи. Имея такое колоссальное преимущество по всем статистическим данным, так глупо упустить сто процентную победу. Эта игра показывает как ненужно играть в футбол, когда веришь в свою непоколебимость . И бесполезное перекатывание мяча друг другу, удерживая счёт и не давая тем самым мяч сопернику , рано или поздно должно было закончится. И оно действительно закончилось, когда до окончания матча оставалось всего восемь минут . Потеряв всего на четыре минуты концентрацию , голландцы поплатились и получили в свои ворота два мяча . Тем самым осложнив себе задачу выхода на чемпионат мира. Теперь всё решиться в последнем туре, где сборная Турции может лишить их выхода на ЧМ, обыграв сборную Черногории, что им конечно же по силам . А Норвежцы могут отобрать очки у такой сборной Голландии. Так что может повториться история 2018 года, когда тоже сборная Турции лишила сборную Голландии путёвки на чемпионат мира. Может эта игра теперь станет горьким уроком для сборной Голландии. Будем делать посмотреть, чем это всё закончится. И пусть победит сильнейший !!! Всем Добра !!!
Gahi
Gahi
сегодня в 01:16
Перед заключительным туром Турция смогла подняться на вторую строчку турнирной таблицы группы "G" и в данный момент у Турции и Норвегии по 18 очков, а у Нидерландов 20 очков. Так что игра в последнем туре, где встречаются прямые конкуренты Нидерланды с Норвегией и Черногория с Турцией, определиться окончательный итог всего отборочного турнира. Будет очень интересно увидеть чем закончиться последний тур этой группы и распределение команд и их результатов. Удачи
Землянин
Землянин
сегодня в 01:13, ред.
В своём репертуаре, с Украиной ещё смогли отскочить, тут уже не успели и не шмогла, чудаки 👻
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 00:48, ред.
Мдааа... Только на них поставил в конкурсе прогнозов, как они не оправдали надежд
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