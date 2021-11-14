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Бельгия обыграла Эстонию и завоевала путёвку на ЧМ-22

сегодня, 00:37
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия3 : 1Логотип футбольный клуб ЭстонияЭстонияМатч завершен

Сборная Бельгии оказалась сильнее команды Эстонии в рамках отборочного матча ЧМ-22.

Бельгия осталась на первом месте (19), Эстония расположилась на 4-й позиции (4).

Брюссель, стадион Стадион короля Бодуэна

Бельгия — Эстония 3:1 (1:0)
Голы: Бентеке 11, Карраско 53, Азар 74 — Сорга 70

Бельгия: Куртуа, Кастань, Денайе, Вертонген, Менье (Салемакерс 62), Де Брюйне (Де Кетелар 83), Витсель, Карраско (Мертенс 71), Ванакен, Азар (Азар 62), Бентеке (Ориги 83)
Главный тренер: Мартинес Роберто.

Эстония: Игонен, Паскотси, Тамм, Метс, Тенисте (Пури 79), Поом, Крейда, Васильев (Сумец 79), Оямаа (Синявский 60), Зенев (Сорга 67), Аниер (Саппинен 59)
Главный тренер: Хаберли Томас.

Предупреждения: Метс 14

Судья: Мелер Халил.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:29
в отборах Бельгия всегда успешна ...
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 08:58
Практически сенсация...
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 01:43
Слабовато сыграли. Был бы Лукаку уж он бы им наколотил мячей.
Землянин
Землянин
сегодня в 01:14
Скромно, в режиме лайт
Q-J-G
Q-J-G ответ Gahi (раскрыть)
сегодня в 00:45
А Эстония статус аутсайдера.
Gahi
Gahi
сегодня в 00:39
Подтвердили свой статус фаворита этого матча.
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