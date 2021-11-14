Бельгия обыграла Эстонию и завоевала путёвку на ЧМ-22

Сборная Бельгии оказалась сильнее команды Эстонии в рамках отборочного матча ЧМ-22.
Бельгия осталась на первом месте (19), Эстония расположилась на 4-й позиции (4).
Брюссель, стадион Стадион короля Бодуэна
Бельгия — Эстония 3:1 (1:0)
Голы: Бентеке 11, Карраско 53, Азар 74 — Сорга 70
Бельгия: Куртуа, Кастань, Денайе, Вертонген, Менье (Салемакерс 62), Де Брюйне (Де Кетелар 83), Витсель, Карраско (Мертенс 71), Ванакен, Азар (Азар 62), Бентеке (Ориги 83)
Главный тренер: Мартинес Роберто.
Эстония: Игонен, Паскотси, Тамм, Метс, Тенисте (Пури 79), Поом, Крейда, Васильев (Сумец 79), Оямаа (Синявский 60), Зенев (Сорга 67), Аниер (Саппинен 59)
Главный тренер: Хаберли Томас.
Предупреждения: Метс 14
Судья: Мелер Халил.