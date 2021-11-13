ГлавнаяНовостиПротоколыОтбор ЧМ-2022. Европа

Хет-трик Кейна помог Англии разгромить Албанию в отборе ЧМ-2022

сегодня, 00:49
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия5 : 0Логотип футбольный клуб АлбанияАлбанияМатч завершен

В матче квалификации ЧМ-2022 группы I встретились национальные команды Англии и Албании. Матч прошел на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершился со счётом 5:0 в пользу хозяев.

Голами в этой встрече отметились Харри Магуайр, Харри Кейн, оформивший хет-трик, и Джордан Хендерсон.

Команда Гарета Саутгейта — на первом месте квартета I с 23 очками. Национальная команда Албании — на третьем месте в группе отбора (15 очков).

Стадион Уэмбли

Англия — Албания 5:0 (5:0)
Голы: Магуайр 9, Кейн 18, Хендерсон 28, Кейн 33, Кейн 45+2

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Магуайр, Джеймс (Александер-Арнольд 77), Хендерсон, Филлипс (Беллингхэм 63), Чилуэлл, Фоден (Грилиш 63), Кейн (Абрахам 63), Стерлинг (Смит-Роу 77)
Главный тренер: Саутгейт Гарет.

Албания: Стракоша, Исмаили, Кумбулла (Дермаку 17), Весели, Хисай, Гьясула , Баре (Лачи 12), Траши (Михай 46), Узуни (Роши 86), Цикалеши, Байрами (Рамадани 46)
Главный тренер: Рея Эдоардо.

Предупреждения: Гьясула 9, Цикалеши 21, Исмаили 25, Лачи 66

Судья: Цвайер Феликс.

Все новости
Дания и Польша добыли уверенные победы. Итоги игрового дня отбора ЧМ-2022
Сегодня, 00:54 Комментарии19
Италия не смогла обыграть Швейцарию в матче отбора ЧМ-2022
Сегодня, 00:43 Комментарии16
Молодёжная сборная России разгромила Словакию в отборе Евро-2023
Вчера, 21:55 Комментарии14
Германия отправила 9 голов в ворота Лихтенштейна
Вчера, 00:46 Комментарии11
Испания одержала минимальную победу над Грецией
Вчера, 00:44 Комментарии7
Португалия сыграла вничью с Ирландией
Вчера, 00:42 Комментарии13
Сортировать
Все комментарии
dzvinka
dzvinka
сегодня в 14:49
против Албании он как Лев Толстой, только с орденом))) ох уж этот Харри
drug01
drug01
сегодня в 08:03
Англичане были сильней
ОПС
ОПС
сегодня в 06:23
Ну и хорошо!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 03:26
Кейн действительно красавчик !
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 02:31
Англичане просто смяли Албанию в первом тайме. До этого матча албанцы достойно играли в группе но сегодня был полный провал.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 01:56
Албании забил, а в ЛЧ играть не будет.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 00:54
В АПЛ карликов нет, нет и трофеев.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:53
Кейн разбушевался!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100