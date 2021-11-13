Хет-трик Кейна помог Англии разгромить Албанию в отборе ЧМ-2022

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сегодня, 00:49

В матче квалификации ЧМ -2022 группы I встретились национальные команды Англии и Албании. Матч прошел на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершился со счётом 5:0 в пользу хозяев.

Голами в этой встрече отметились Харри Магуайр, Харри Кейн, оформивший хет-трик, и Джордан Хендерсон.

Команда Гарета Саутгейта — на первом месте квартета I с 23 очками. Национальная команда Албании — на третьем месте в группе отбора (15 очков).

Стадион Уэмбли

Англия — Албания 5:0 (5:0)

Голы: Магуайр 9, Кейн 18, Хендерсон 28, Кейн 33, Кейн 45+2

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Магуайр, Джеймс (Александер-Арнольд 77), Хендерсон, Филлипс (Беллингхэм 63), Чилуэлл, Фоден (Грилиш 63), Кейн (Абрахам 63), Стерлинг (Смит-Роу 77)

Главный тренер: Саутгейт Гарет.

Албания: Стракоша, Исмаили, Кумбулла (Дермаку 17), Весели, Хисай, Гьясула , Баре (Лачи 12), Траши (Михай 46), Узуни (Роши 86), Цикалеши, Байрами (Рамадани 46)

Главный тренер: Рея Эдоардо.

Предупреждения: Гьясула 9, Цикалеши 21, Исмаили 25, Лачи 66

Судья: Цвайер Феликс.