Франция забила восемь мячей в ворота Казахстана и оформила путёвку на ЧМ-22

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сегодня, 00:38

В матче группы D отбора на ЧМ -2022 сборная Франции разгромила команду Казахстана со счетом 8:0.

Покер в матче сделал форвард Килиан Мбаппе, дублем отметился нападающий Карим Бензема, также по голу забили Адриен Рабьо и Антуан Гризманн.

В таблице группы французы на первом месте с 15 очками. Французская команда оформила прямую путёвку в финальную часть турнира. Казахстанцы — на последней, 5-й строчке (3 очка).

Стадион Парк де Пренс

Франция — Казахстан 8:0 (3:0)

Голы: Мбаппе 6, Мбаппе 12, Мбаппе 32, Бензема 55, Бензема 59, Рабьо 75, Гризманн 84 (пенальти), Мбаппе 87

Франция: Льорис, Кунде, Упамекано, Люка Эрнандес (Ленгле 80), Коман (Павар 80), Канте (Тчуамени 72), Рабьо, Тео Эрнандес, Гризманн, Бензема (Диаби 72), Мбаппе (Бен-Йеддер 89)

Главный тренер: Дешам Дидье.

Казахстан: Покатилов, Быстров (Каиров 88), Ерланов, Марочкин, Алип, Тайкенов, Тапалов (Байтана 68), Куат, Жарунбетов, Омиртаев (Васильев 60), Аимбетов (Жаксиликов 60)

Главный тренер: Байсуфинов Талгат.

Предупреждения: Омиртаев 51, Бензема 52, Васильев 86

Судья: Нюберг Гленн.