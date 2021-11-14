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Франция забила восемь мячей в ворота Казахстана и оформила путёвку на ЧМ-22

сегодня, 00:38
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция8 : 0Логотип футбольный клуб КазахстанКазахстанМатч завершен

В матче группы D отбора на ЧМ-2022 сборная Франции разгромила команду Казахстана со счетом 8:0.

Покер в матче сделал форвард Килиан Мбаппе, дублем отметился нападающий Карим Бензема, также по голу забили Адриен Рабьо и Антуан Гризманн.

В таблице группы французы на первом месте с 15 очками. Французская команда оформила прямую путёвку в финальную часть турнира. Казахстанцы — на последней, 5-й строчке (3 очка).

Стадион Парк де Пренс

Франция — Казахстан 8:0 (3:0)
Голы: Мбаппе 6, Мбаппе 12, Мбаппе 32, Бензема 55, Бензема 59, Рабьо 75, Гризманн 84 (пенальти), Мбаппе 87

Франция: Льорис, Кунде, Упамекано, Люка Эрнандес (Ленгле 80), Коман (Павар 80), Канте (Тчуамени 72), Рабьо, Тео Эрнандес, Гризманн, Бензема (Диаби 72), Мбаппе (Бен-Йеддер 89)
Главный тренер: Дешам Дидье.

Казахстан: Покатилов, Быстров (Каиров 88), Ерланов, Марочкин, Алип, Тайкенов, Тапалов (Байтана 68), Куат, Жарунбетов, Омиртаев (Васильев 60), Аимбетов (Жаксиликов 60)
Главный тренер: Байсуфинов Талгат.

Предупреждения: Омиртаев 51, Бензема 52, Васильев 86

Судья: Нюберг Гленн.

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Все комментарии
санек002
санек002 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 09:29
сегодня наши так сыграют с хорватами!не 8 но три забьют!
Ми Ша
Ми Ша
сегодня в 09:29
Посмотрел обзор и очередной раз убедился насколько убоги комментаторы Мяч ТВ...
112910415
112910415
сегодня в 09:13
это была убедительная Франция !
Землянин
Землянин ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 06:47
Денюшку за трансляцию получить: всего то 1,5 часа позора и бабки в кармане и на счетах федерации 👻
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 05:38
Да, прибили казахов...
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 03:18
Наконец то Францию прорвало. До этого все ничьи катали либо небольшие победы одерживали в 1 или 2 мяча но в этом матче показали всю свою мощь.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 02:14
Зачем было ехать в такую даль, лучьше бы тех.поражение получили и не позорились,разогнать всех к хренам!
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 02:07
Это ответка от Т ихонова !
David Young
David Young ответ Lews Therin Telamon (раскрыть)
сегодня в 01:14
Да, Вы правы, крупнейшее поражение в истории сборной Казахстана.
Lews Therin Telamon
Lews Therin Telamon ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 01:12
Определённо крупнейшее. До этого матча антирекордом казахов было 0-6 (2 раза): 8 июня 2005 в отборе к ЧМ-2006 Казахстан с таким счётом дома уступил Турции и 23 мая 2008 в товарищеском матче в гостях против России.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 01:07
да уж,накидали полное лукошко!!!
Землянин
Землянин ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 01:07, ред.
Скорей всего уже вынимали от Германии или Голландии за 30 лет Независимости, если и Россия пяток бывала отгружала. Им бы в Азии выступать, а не в Европейцы записываться, там шансы были бы хоть какие то и на столько не влетали бы
Землянин
Землянин
сегодня в 01:05
Жестоко. Попали под горячую раздачу
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:04
Франция забила восемь безответных мячей в ворота Казахстана.
Игра 🎮 🃏 как с дворовой командой. Такой беспомощности от игроков Казахской сборной я даже подумать не мог. Откровенная дрожь и полная безнадёга просматривалась в движениях всех футболистов Казахстана. Единственный игрок кого искренне жаль, это вратарь Покатилов . Он наверняка испытывал шок от происходящего на поле и от игры своих партнёров. Но как говорится, - один в поле не воин . Ну а команда Франции делала на поле всё что хотела и как хотела. Праздник в Париже состоялся. И это действительно было шоу программа где все игроки сборной Франции демонстрировали мастерство и изящество. Сегодня на поле был целый фейерверк красивых мячей, на любой вкус , где роль главного героя исполнял Килиан Мбаппе. Который и сам забил четыре мяча , оформив покер и делал изящные передачи своим напарникам . Кстати с его передачи был забит и гол Бензема, хотя и Мбаппе сам мог забивать находясь в выгодной позиции, но решил отдать пас Кариму который не мог промахнутся находясь перед самыми воротами. Классная компания собралась в сборной Франции и исходя из той обстановки которая была на поле , видно было что в команде стоит самая дружественная атмосфера. Никто на поле не тянул одеяло на себя, все хотели и делали всё, чтобы получить удовольствие и сделать праздничное настроение для всех болельщиков и поклонников футбола ⚽️ !!! Хочется сказать слова благодарности сборной Франции за такую красивую игру, ну а сборной Казахстана не отчаиваться, этот матч всё равно ничего не решал для них. Просто сделать правильные выводы и идти дальше.
Всем Добра и ещё больше хорошего футбола ⚽️ !!!
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 00:51
Интересно, а это крупнейшее поражение казахов в истории или всё-таки кто-то вколачивал им больше?
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