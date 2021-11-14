Франция забила восемь мячей в ворота Казахстана и оформила путёвку на ЧМ-22

В матче группы D отбора на ЧМ-2022 сборная Франции разгромила команду Казахстана со счетом 8:0.
Покер в матче сделал форвард Килиан Мбаппе, дублем отметился нападающий Карим Бензема, также по голу забили Адриен Рабьо и Антуан Гризманн.
В таблице группы французы на первом месте с 15 очками. Французская команда оформила прямую путёвку в финальную часть турнира. Казахстанцы — на последней, 5-й строчке (3 очка).
Стадион Парк де Пренс
Франция — Казахстан 8:0 (3:0)
Голы: Мбаппе 6, Мбаппе 12, Мбаппе 32, Бензема 55, Бензема 59, Рабьо 75, Гризманн 84 (пенальти), Мбаппе 87
Франция: Льорис, Кунде, Упамекано, Люка Эрнандес (Ленгле 80), Коман (Павар 80), Канте (Тчуамени 72), Рабьо, Тео Эрнандес, Гризманн, Бензема (Диаби 72), Мбаппе (Бен-Йеддер 89)
Главный тренер: Дешам Дидье.
Казахстан: Покатилов, Быстров (Каиров 88), Ерланов, Марочкин, Алип, Тайкенов, Тапалов (Байтана 68), Куат, Жарунбетов, Омиртаев (Васильев 60), Аимбетов (Жаксиликов 60)
Главный тренер: Байсуфинов Талгат.
Предупреждения: Омиртаев 51, Бензема 52, Васильев 86
Судья: Нюберг Гленн.
Игра 🎮 🃏 как с дворовой командой. Такой беспомощности от игроков Казахской сборной я даже подумать не мог. Откровенная дрожь и полная безнадёга просматривалась в движениях всех футболистов Казахстана. Единственный игрок кого искренне жаль, это вратарь Покатилов . Он наверняка испытывал шок от происходящего на поле и от игры своих партнёров. Но как говорится, - один в поле не воин . Ну а команда Франции делала на поле всё что хотела и как хотела. Праздник в Париже состоялся. И это действительно было шоу программа где все игроки сборной Франции демонстрировали мастерство и изящество. Сегодня на поле был целый фейерверк красивых мячей, на любой вкус , где роль главного героя исполнял Килиан Мбаппе. Который и сам забил четыре мяча , оформив покер и делал изящные передачи своим напарникам . Кстати с его передачи был забит и гол Бензема, хотя и Мбаппе сам мог забивать находясь в выгодной позиции, но решил отдать пас Кариму который не мог промахнутся находясь перед самыми воротами. Классная компания собралась в сборной Франции и исходя из той обстановки которая была на поле , видно было что в команде стоит самая дружественная атмосфера. Никто на поле не тянул одеяло на себя, все хотели и делали всё, чтобы получить удовольствие и сделать праздничное настроение для всех болельщиков и поклонников футбола ⚽️ !!! Хочется сказать слова благодарности сборной Франции за такую красивую игру, ну а сборной Казахстана не отчаиваться, этот матч всё равно ничего не решал для них. Просто сделать правильные выводы и идти дальше.
Всем Добра и ещё больше хорошего футбола ⚽️ !!!
Игра 🎮 🃏 как с дворовой командой. Такой беспомощности от игроков Казахской сборной я даже подумать не мог. Откровенная дрожь и полная безнадёга просматривалась в движениях всех футболистов Казахстана. Единственный игрок кого искренне жаль, это вратарь Покатилов . Он наверняка испытывал шок от происходящего на поле и от игры своих партнёров. Но как говорится, - один в поле не воин . Ну а команда Франции делала на поле всё что хотела и как хотела. Праздник в Париже состоялся. И это действительно было шоу программа где все игроки сборной Франции демонстрировали мастерство и изящество. Сегодня на поле был целый фейерверк красивых мячей, на любой вкус , где роль главного героя исполнял Килиан Мбаппе. Который и сам забил четыре мяча , оформив покер и делал изящные передачи своим напарникам . Кстати с его передачи был забит и гол Бензема, хотя и Мбаппе сам мог забивать находясь в выгодной позиции, но решил отдать пас Кариму который не мог промахнутся находясь перед самыми воротами. Классная компания собралась в сборной Франции и исходя из той обстановки которая была на поле , видно было что в команде стоит самая дружественная атмосфера. Никто на поле не тянул одеяло на себя, все хотели и делали всё, чтобы получить удовольствие и сделать праздничное настроение для всех болельщиков и поклонников футбола ⚽️ !!! Хочется сказать слова благодарности сборной Франции за такую красивую игру, ну а сборной Казахстана не отчаиваться, этот матч всё равно ничего не решал для них. Просто сделать правильные выводы и идти дальше.
Всем Добра и ещё больше хорошего футбола ⚽️ !!!