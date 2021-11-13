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«Факел» обогнал «Торпедо». Итоги 22-го тура ФНЛ

вчера, 20:12

Завершились все матчи 22-го тура ФНЛ.

«СКА-Хабаровск» — «КАМАЗ» 1:0
Гол: Фомин Денис 54

«Томь» — «Велес» 1:0
Гол: Макеев Евгений 9 (автогол)

«Спартак-2» — «Кубань» 0:0

«Текстильщик» — «Торпедо» 1:1
Голы: Пруцев Егор 49 — Темников Иван 40

«Олимп-Долгопрудный» — «Краснодар-2» 0:1
Гол: Волков Сергей 72

«Волгарь» — «Ротор» 2:0
Голы: Павлишин Алексей 39, Козлов Данила 90

«Металлург» — «Нефтехимик» 1:2
Голы: Завезён Юрий 32 — Хубаев Давид 15, Юшин Александр 42

«Алания» — «Енисей» 1:2
Голы: Машуков Ислам 57 — Ломакин Александр 40 (пенальти), Ломакин Александр 66 (пенальти)

«Факел» — «Оренбург» 1:0
Гол: Гошев Евгений 26 (автогол)

«Балтика» — «Акрон» 2:0
Голы: Казаев Ян 22, Лазарев Владислав 73 (пенальти)

«Факел» обогнал «Торпедо». Итоги 22-го тура ФНЛ

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Сп62
Сп62
вчера в 21:31
Приятная неожиданность.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 21:11
Воронежский "Огонек" полыхает на полную мощь и всерьез намерен ввязаться в борьбу за РПЛ.
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