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Дания и Польша добыли уверенные победы. Итоги игрового дня отбора ЧМ-2022

сегодня, 00:54

Завершились все матчи игрового дня квалификации на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

Молдавия — Шотландия 0:2
Голы: Паттерсон Натан 38, Че Адамс 65

Италия — Швейцария 1:1
Голы: Ди Лоренцо Джованни 36 — Видмер Силвэн 11

Северная Ирландия — Литва 1:0
Гол: Саткус Бенас 18 (автогол)

Австрия — Израиль 4:2
Голы: Арнаутович Марко 51 (пенальти), Шауб Луис 62, Шауб Луис 72, Забитцер Марсель 84 — Биттон Нир 33, Перец Дор 59

Дания — Фарерские острова 3:1
Голы: Ольсен Андреас 18, Ларсен Якоб 63, Мехле Йоаким 90+3 — Ольсен Клеминт 89

Андорра — Польша 1:4
Голы: Валес Марк 45 — Левандовски Роберт 5, Юзвяк Камиль 11, Милик Аркадиуш 45+2, Левандовски Роберт 73

Англия — Албания 5:0
Голы: Магуайр Харри 9, Кейн Харри 18, Хендерсон Джордан 28, Кейн Харри 33, Кейн Харри 45+2

Венгрия — Сан-Марино 4:0
Голы: Собослои Доминик 6, Газдаг Даниэль 22, Собослои Доминик 83, Вечей Балинт 88

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Все комментарии
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 10:28
Кто бы мог подумать, что датчане в итоге пропустят первый гол от фарер.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 08:03
Прошло всё без сюрпризов
Cat01
Cat01
сегодня в 08:01
Всё идёт по плану
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:08
Доброе утро!
Очень прошу разобраться с моей ставкой на матч Дания - Фарерские острова.
Во-первых, изначально она выглядела как "Обе команды выиграют по тайму - нет".
Ставя на неё я подразумевал что Фарреры вряд ли выиграют один из таймов. В итоге оба тайма выиграла Дания. Считаю что моя ставка должна выиграть - ОБЕ команды НЕ выиграли по тайму.
Но после окончания матча ставка была признана как проигравшая.
На мой ночной вопрос по этому поводу был ответ со ссылкой на кубковые матчи и про дополнительное время. Допускаю что человек мог ошибиться из-за ночного времени.
Однако теперь в истории изменена сама ставка ( отсутствует слово "нет") и сделан возврат ставки. Этим косвенно подтверждается моя правота - ведь при такой формулировке она была бы как проигравшая.
Я бы не поднимал вопрос из-за 100 очков на тут было поставлено 500 и ставку я считаю выигравшей. А это свыше 1000 очков.
Прошу разобраться и разъяснить эту непонятку и убрать такие двусмысленные варианты ставки.
Их и так очень много...
Mangur
Mangur
сегодня в 06:53
Результаты типичные. Неожиданностей нет
ОПС
ОПС
сегодня в 06:50, ред.
Ну и хорошо...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 06:43
Итальянцы победу упустили, а так все как должно было быть.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:04
А мне жалко распечатанных датчан...
Антон Белянкин
Антон Белянкин ответ ОПС (раскрыть)
сегодня в 04:50
С другой стороны разделение на группы позволяет провести отдельный финал, а также пройти в финал разным игрокам с разным количеством сохранившихся очков, что даёт шанс разным игрокам на общую итоговую победу. При "гладком" турнире в финал каждый месяц будут выходить одни и те же, совсем без шансов для остальных. Отказаться же совсем от комментариев - утопия, так как тогда у администрации сайта не будет никакой мотивации проводить конкурс.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 03:43
Датчане еле ноги унесли от Фарер.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ alexgurzan (раскрыть)
сегодня в 03:08
Вы издеваетесь?
1. Матч не кубковый.
2. И даже если ничья -это же не победа Фаррер.
Смахивает на отписку или ошибку...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 02:55
А датчане не смогли продлить сухую серию...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:50
Сегодня были матчи для просмотра на которых можно было остановить своё внимание. И я выбрал для себя два матча и на мой взгляд не ошибся. Это конечно же матч дня между сборыми Италии и Швейцарии, и на мой взгляд сборной Австрии и Израиля. И я совсем не пожалел. Выскажу свою точку зрения и остановлюсь на матче Израиля и Австрии. И это было настоящее шоу двух классных команд играющих в агрессивный атакующий футбол ⚽️. Если кто смотрел этот матч подтвердят , что матч держал все девяносто минут в напряжении, изобилием разных комбиниционных красивых моментов с обеих сторон. Но первыми смогли отличиться гости, команда Израиля на тридцать третьей минуте смогла открыть счёт. И до конца первого тайма счёт так и не изменился. Но а во втором тайме началась голевая феерия. Пять мячей на любой вкус было забито . Но героем матча можно смело назвать вратаря гостей сборной Израиля, не смотря на то что в его ворота было забито четыре мяча . Но сколько было сейвов сделано этим вратарём, можно было бы снять красивый клип. И вот такие действия вратаря и такой футбол в исполнении этих команд делает этот вид спорта самым популярным во всём мире. Больше хорошего футбола Всем !!! Всем Добра !!!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:24
Англия в первом тайме сделала игру и бросила играть во втором .
Василий 50
Василий 50
сегодня в 01:57
Хороший сегодня день.
alexgurzan
alexgurzan ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 01:39
3) Ставки на кубковые матчи принимаются на основное время (2 тайма по 45 минут).
https://www.soccer.ru/game?from=tab

Гол Дании во втором был забил в дополнительное время, соответственно во втором тайме была ничья, и ставка проиграла.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 01:39
Если Левандовски не дадут ЗМ, это будет подло.
AGRESSОR
AGRESSОR
сегодня в 01:19
Левандовски уверенно идет к ЗМ!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:58
Как по учебнику...
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