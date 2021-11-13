Дания и Польша добыли уверенные победы. Итоги игрового дня отбора ЧМ-2022

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сегодня, 00:54

Завершились все матчи игрового дня квалификации на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

Молдавия — Шотландия 0:2

Голы: Паттерсон Натан 38, Че Адамс 65

Италия — Швейцария 1:1

Голы: Ди Лоренцо Джованни 36 — Видмер Силвэн 11

Северная Ирландия — Литва 1:0

Гол: Саткус Бенас 18 (автогол)

Австрия — Израиль 4:2

Голы: Арнаутович Марко 51 (пенальти), Шауб Луис 62, Шауб Луис 72, Забитцер Марсель 84 — Биттон Нир 33, Перец Дор 59

Дания — Фарерские острова 3:1

Голы: Ольсен Андреас 18, Ларсен Якоб 63, Мехле Йоаким 90+3 — Ольсен Клеминт 89

Андорра — Польша 1:4

Голы: Валес Марк 45 — Левандовски Роберт 5, Юзвяк Камиль 11, Милик Аркадиуш 45+2, Левандовски Роберт 73

Англия — Албания 5:0

Голы: Магуайр Харри 9, Кейн Харри 18, Хендерсон Джордан 28, Кейн Харри 33, Кейн Харри 45+2