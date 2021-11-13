Дания и Польша добыли уверенные победы. Итоги игрового дня отбора ЧМ-2022

Завершились все матчи игрового дня квалификации на чемпионат мира 2022 года в Катаре.
Молдавия — Шотландия 0:2
Голы: Паттерсон Натан 38, Че Адамс 65
Италия — Швейцария 1:1
Голы: Ди Лоренцо Джованни 36 — Видмер Силвэн 11
Северная Ирландия — Литва 1:0
Гол: Саткус Бенас 18 (автогол)
Австрия — Израиль 4:2
Голы: Арнаутович Марко 51 (пенальти), Шауб Луис 62, Шауб Луис 72, Забитцер Марсель 84 — Биттон Нир 33, Перец Дор 59
Дания — Фарерские острова 3:1
Голы: Ольсен Андреас 18, Ларсен Якоб 63, Мехле Йоаким 90+3 — Ольсен Клеминт 89
Андорра — Польша 1:4
Голы: Валес Марк 45 — Левандовски Роберт 5, Юзвяк Камиль 11, Милик Аркадиуш 45+2, Левандовски Роберт 73
Англия — Албания 5:0
Голы: Магуайр Харри 9, Кейн Харри 18, Хендерсон Джордан 28, Кейн Харри 33, Кейн Харри 45+2
Венгрия — Сан-Марино 4:0
Голы: Собослои Доминик 6, Газдаг Даниэль 22, Собослои Доминик 83, Вечей Балинт 88
Очень прошу разобраться с моей ставкой на матч Дания - Фарерские острова.
Во-первых, изначально она выглядела как "Обе команды выиграют по тайму - нет".
Ставя на неё я подразумевал что Фарреры вряд ли выиграют один из таймов. В итоге оба тайма выиграла Дания. Считаю что моя ставка должна выиграть - ОБЕ команды НЕ выиграли по тайму.
Но после окончания матча ставка была признана как проигравшая.
На мой ночной вопрос по этому поводу был ответ со ссылкой на кубковые матчи и про дополнительное время. Допускаю что человек мог ошибиться из-за ночного времени.
Однако теперь в истории изменена сама ставка ( отсутствует слово "нет") и сделан возврат ставки. Этим косвенно подтверждается моя правота - ведь при такой формулировке она была бы как проигравшая.
Я бы не поднимал вопрос из-за 100 очков на тут было поставлено 500 и ставку я считаю выигравшей. А это свыше 1000 очков.
Прошу разобраться и разъяснить эту непонятку и убрать такие двусмысленные варианты ставки.
Их и так очень много...
Очень прошу разобраться с моей ставкой на матч Дания - Фарерские острова.
Во-первых, изначально она выглядела как "Обе команды выиграют по тайму - нет".
Ставя на неё я подразумевал что Фарреры вряд ли выиграют один из таймов. В итоге оба тайма выиграла Дания. Считаю что моя ставка должна выиграть - ОБЕ команды НЕ выиграли по тайму.
Но после окончания матча ставка была признана как проигравшая.
На мой ночной вопрос по этому поводу был ответ со ссылкой на кубковые матчи и про дополнительное время. Допускаю что человек мог ошибиться из-за ночного времени.
Однако теперь в истории изменена сама ставка ( отсутствует слово "нет") и сделан возврат ставки. Этим косвенно подтверждается моя правота - ведь при такой формулировке она была бы как проигравшая.
Я бы не поднимал вопрос из-за 100 очков на тут было поставлено 500 и ставку я считаю выигравшей. А это свыше 1000 очков.
Прошу разобраться и разъяснить эту непонятку и убрать такие двусмысленные варианты ставки.
Их и так очень много...
1. Матч не кубковый.
2. И даже если ничья -это же не победа Фаррер.
Смахивает на отписку или ошибку...
1. Матч не кубковый.
2. И даже если ничья -это же не победа Фаррер.
Смахивает на отписку или ошибку...
https://www.soccer.ru/game?from=tab
Гол Дании во втором был забил в дополнительное время, соответственно во втором тайме была ничья, и ставка проиграла.
https://www.soccer.ru/game?from=tab
Гол Дании во втором был забил в дополнительное время, соответственно во втором тайме была ничья, и ставка проиграла.