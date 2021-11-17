МЮ намерен отдать Хендерсона в аренду. Вратарь хочет полноценного трансфера

Будущее голкипера Дина Хендерсона в «Манчестер Юнайтед» висит в воздухе, сообщает 90min.
По информации источника, «красные дьяволы» готовы отпустить 24-летнего вратаря в аренду до 2023 года, когда вновь откроется трансферный рынок. Однако сам Хендерсон предпочел бы покинуть клуб на постоянной основе из-за отсутствия игры в основном составе при Оле-Гуннаре Сульшере.
Ранее появлялась информация о возможной сделке с участием Хендерсона, которую хочет оформить МЮ.
После долгожданного пробега в команде в конце прошлой кампании игровое время Хендерсона в последние месяцы резко упало. Невероятно, но за весь сезон он появлялся за «красных дьяволов» всего один раз в поражении от «Вест Хэма» в Кубке Карабао со счетом 1:0.
Возвращение Дэвида Де Хеа в форму, несмотря на общую борьбу «Юнайтед», произошло в самый неподходящий момент для Хендерсона, который быстро выпадает из поля зрения сборной Англии.
В связи с тем, что Чемпионат мира в Катаре не за горами, его международные перспективы, как сообщается, находятся в центре его принятия решений, когда дело доходит до предстоящего трансферного окна. Клуб уже сказал Хендерсону, что они будут готовы позволить ему уйти в аренду до 2023 года.
Учитывая, что его текущая сделка продлится до 2025 года, такая договоренность может быть выгодной для красных дьяволов, но, как сообщается, Хендерсон стремится уйти на постоянной основе.
Он также, предположительно, провел частные переговоры с Сульшером, хотя норвежец не смог предоставить гарантий относительно его игрового времени в будущем.
После долгожданного пробега в команде в конце прошлой кампании игровое время Хендерсона в последние месяцы резко упало. Невероятно, но за весь сезон он появлялся за «красных дьяволов» всего один раз в поражении от «Вест Хэма» в Кубке Карабао со счетом 1:0.
Возвращение Дэвида Де Хеа в форму, несмотря на общую борьбу «Юнайтед», произошло в самый неподходящий момент для Хендерсона, который быстро выпадает из поля зрения сборной Англии.
В связи с тем, что Чемпионат мира в Катаре не за горами, его международные перспективы, как сообщается, находятся в центре его принятия решений, когда дело доходит до предстоящего трансферного окна. Клуб уже сказал Хендерсону, что они будут готовы позволить ему уйти в аренду до 2023 года.
Учитывая, что его текущая сделка продлится до 2025 года, такая договоренность может быть выгодной для красных дьяволов, но, как сообщается, Хендерсон стремится уйти на постоянной основе.
Он также, предположительно, провел частные переговоры с Сульшером, хотя норвежец не смог предоставить гарантий относительно его игрового времени в будущем.