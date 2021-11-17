МЮ намерен отдать Хендерсона в аренду. Вратарь хочет полноценного трансфера

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вчера, 12:29

Будущее голкипера в «Манчестер Юнайтед» висит в воздухе, сообщает 90min.

По информации источника, «красные дьяволы» готовы отпустить 24-летнего вратаря в аренду до 2023 года, когда вновь откроется трансферный рынок. Однако сам Хендерсон предпочел бы покинуть клуб на постоянной основе из-за отсутствия игры в основном составе при Оле-Гуннаре Сульшере.