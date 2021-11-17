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МЮ намерен отдать Хендерсона в аренду. Вратарь хочет полноценного трансфера

вчера, 12:29

Будущее голкипера Дина Хендерсона в «Манчестер Юнайтед» висит в воздухе, сообщает 90min.

По информации источника, «красные дьяволы» готовы отпустить 24-летнего вратаря в аренду до 2023 года, когда вновь откроется трансферный рынок. Однако сам Хендерсон предпочел бы покинуть клуб на постоянной основе из-за отсутствия игры в основном составе при Оле-Гуннаре Сульшере.

Ранее появлялась информация о возможной сделке с участием Хендерсона, которую хочет оформить МЮ.

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протон
протон
сегодня в 02:12
Главное чтобы после ухода Дина, Давид булки не расслабил. Мне кажется присутствие сильного конкурента в команде сыграло не последнюю роль в текущей форме Де Хеа
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 17:28
Сообщается, что вратарь «Манчестер Юнайтед» Дин Хендерсон выразил желание покинуть клуб на постоянной основе. Босс Уле Гуннар Сульшер якобы хочет держать упор, учитывая, что он подписал долгосрочное соглашение только в прошлом сезоне, но опасения первой команды могут вынудить 24-летнего игрока пойти на поиски новых возможностей.

После долгожданного пробега в команде в конце прошлой кампании игровое время Хендерсона в последние месяцы резко упало. Невероятно, но за весь сезон он появлялся за «красных дьяволов» всего один раз в поражении от «Вест Хэма» в Кубке Карабао со счетом 1:0.

Возвращение Дэвида Де Хеа в форму, несмотря на общую борьбу «Юнайтед», произошло в самый неподходящий момент для Хендерсона, который быстро выпадает из поля зрения сборной Англии.

В связи с тем, что Чемпионат мира в Катаре не за горами, его международные перспективы, как сообщается, находятся в центре его принятия решений, когда дело доходит до предстоящего трансферного окна. Клуб уже сказал Хендерсону, что они будут готовы позволить ему уйти в аренду до 2023 года.

Учитывая, что его текущая сделка продлится до 2025 года, такая договоренность может быть выгодной для красных дьяволов, но, как сообщается, Хендерсон стремится уйти на постоянной основе.

Он также, предположительно, провел частные переговоры с Сульшером, хотя норвежец не смог предоставить гарантий относительно его игрового времени в будущем.
w2ns5f246tbb
w2ns5f246tbb
вчера в 17:03
С начало в аренду, потом на продажу.
x6h3hyn3sexw
x6h3hyn3sexw
вчера в 17:03
Пока клубу права на игрока принадлежат, то они сами и решают, что делать с игроком.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:40
Надо продавать.
beefs
beefs
вчера в 12:31
почетное желание, играть лучше, чем сидеть на лавке...
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