Витсель может перейти в «Ювентус» уже в декабре

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель может покинуть клуб в ближайшее трансферное окно.
На 32-летнего футболиста претендует «Ювентус». Стороны уже ведут переговоры, пишет Sky Sports Germany.
Недавно в «Боруссии» ответили на вопрос о возможном продлении контракта с Витселем.
|
Конкурс прогнозов
с реальными призами
|
Угадай футболиста
Полностью смогли пройти пока лишь шесть человек
|
Угадай команду
Топ-3 самых сложных: Вальядолид, Бернли, Уфа
|
Фэнтези-футбол
Роналду и Месси в одной команде? Легко!
|
ЛЧмания
Прогнозы на точный счет и итоговую таблицу ЛЧ
Ювентус ведет переговоры с Боруссией Дортмунд о подписании полузащитника Акселя Витселя в предстоящем трансферном окне.
С Махмудом Дахудом и Эмре Джаном, занимающими центральные позиции в «Дортмунде», Витсель хотел бы получить более стабильное игровое время в других местах, поскольку он по-прежнему чувствует себя одним из лучших игроков Европы в этой области.
В 32 года Витсель настаивает на быстром движении.
«Ливерпуль» тоже подумывал о Витселе, но более вероятно увидеть его в футболке «Юве». Хороший игрок.
Ювентус ведет переговоры с Боруссией Дортмунд о подписании полузащитника Акселя Витселя в предстоящем трансферном окне.
С Махмудом Дахудом и Эмре Джаном, занимающими центральные позиции в «Дортмунде», Витсель хотел бы получить более стабильное игровое время в других местах, поскольку он по-прежнему чувствует себя одним из лучших игроков Европы в этой области.
В 32 года Витсель настаивает на быстром движении.
«Ливерпуль» тоже подумывал о Витселе, но более вероятно увидеть его в футболке «Юве». Хороший игрок.