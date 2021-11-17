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Витсель может перейти в «Ювентус» уже в декабре

вчера, 10:08

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель может покинуть клуб в ближайшее трансферное окно.

На 32-летнего футболиста претендует «Ювентус». Стороны уже ведут переговоры, пишет Sky Sports Germany.

Недавно в «Боруссии» ответили на вопрос о возможном продлении контракта с Витселем.

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h8you
h8you
вчера в 13:30
наш клиент хаххаа
Bombardier
Bombardier
вчера в 11:34
Удачи ему в Турине.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 11:16, ред.
Полузащитник «Дортмунда» может уйти в январе.

Ювентус ведет переговоры с Боруссией Дортмунд о подписании полузащитника Акселя Витселя в предстоящем трансферном окне.

С Махмудом Дахудом и Эмре Джаном, занимающими центральные позиции в «Дортмунде», Витсель хотел бы получить более стабильное игровое время в других местах, поскольку он по-прежнему чувствует себя одним из лучших игроков Европы в этой области.

В 32 года Витсель настаивает на быстром движении.

«Ливерпуль» тоже подумывал о Витселе, но более вероятно увидеть его в футболке «Юве». Хороший игрок.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:26
Зачем он «Юве»???
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:14, ред.
Уровень Старой синьоры упал до витселей.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:12
Удаче ему желаю...
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