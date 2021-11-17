Витсель может перейти в «Ювентус» уже в декабре

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вчера, 10:08

Полузащитник дортмундской «Боруссии» может покинуть клуб в ближайшее трансферное окно.



На 32-летнего футболиста претендует «Ювентус». Стороны уже ведут переговоры, пишет Sky Sports Germany.



Недавно в «Боруссии» ответили на вопрос о возможном продлении контракта с Витселем.